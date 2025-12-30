Cận cảnh nơi đặt nhà ga cuối dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 17 ha, tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM . Vị trí của nhà ga nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch là đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hứa hẹn trở thành một đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện giữa khu vực nội đô và các tỉnh lân cận.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu đất quy hoạch ga Thủ Thiêm chủ yếu là mặt bằng sạch, đã được quây tôn và rào chắn.

Không chỉ sở hữu lợi thế về hạ tầng giao thông, khu vực ga Thủ Thiêm còn nằm liền kề Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi đang hình thành cụm dự án bất động sản quy mô lớn với mật độ phát triển cao.

Xung quanh ga là hàng loạt dự án quy mô lớn, bao gồm những tòa nhà chung cư cao tầng và khu phức hợp đô thị sầm uất. Dọc đại lộ Mai Chí Thọ đang có dự án Eaton Park với tổng vốn đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD của chủ đầu tư Gamuda Land đang xây dựng.

Đối diện khu đất quy hoạch ga Thủ Thiêm là dự án The Sun Avenue do Novaland phát triển, gồm 8 tòa tháp với khoảng 1.400 căn hộ, đã được đưa vào sử dụng trong nhiều năm.

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm đã được xác định từ hơn 10 năm trước và sẽ phục vụ 3 tuyến đường sắt lớn gồm: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến Metro số 2 giai đoạn 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm).

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn TP.HCM dài khoảng 17 km, với 2 điểm chính là ga Thủ Thiêm và Depot Long Trường. Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 2.100 tỷ đồng .

Khi hoàn thành, nhà ga Thủ Thiêm sẽ trở thành trung tâm giao thông huyết mạch, kết nối khu vực TP.HCM với các tỉnh lân cận và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Sau khi Vingroup xin rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hiện vẫn còn một số nhà đầu tư quan tâm dự án như Tập đoàn Thaco, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam...

