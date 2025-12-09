Cầu đi bộ nghìn tỷ vượt sông Sài Gòn sau gần 9 tháng khởi công

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công xây dựng vào ngày 29/3. Dự án có tổng chiều dài 400 m, rộng 4,5 m, được thiết kế hiện đại với kết cấu thép nhẹ, dáng cong mềm mại, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và thác nước tuần hoàn độc đáo.

Với thiết kế theo hình dáng lá dừa nước, cầu được Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM đánh giá là độc đáo, chưa trùng lắp, sẽ tạo sức hút với người dân, du khách. Đồ họa: Liên danh thiết kế.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews những ngày đầu tháng 12, trên công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có hàng chục công nhân cùng máy móc của nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục chính của dự án.

Đơn vị thi công đã làm cầu vượt tạm cho công nhân, kỹ sư ra vào công trường, cũng như tập kết các thiết bị cơ giới như sà lan, cẩu trục loại lớn để tiến hành khoan cọc nhồi trụ chính của dự án.

Hạng mục cầu dẫn và đường đầu cầu phía bên phường Sài Gòn cũng đang được nhà thầu khẩn trương thi công phần bệ và thân trụ. Đây là những thành phần quan trọng quyết định độ bền vững, an toàn và tính thẩm mỹ tổng thể.

Trên công trường có khoảng hàng chục cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hơn 10 thiết bị thi công chuyên dụng đang được huy động, làm việc xuyên suốt để đảm bảo tiến độ công trình.

Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM, mang giá trị gắn kết giữa hai không gian văn hóa lịch sử quận 1 và TP Thủ Đức (cũ).

Dự kiến, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 30/4/2026. Theo ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, công trình này là bước tiến mới, giúp nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, đồng thời tạo thêm giá trị đặc biệt trong quy hoạch thành phố.

Thời điểm khởi công, Phó chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Giao thông công chánh, các sở ban ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, các nhà thầu, đơn vị thi công, bảo đảm việc thi công diễn ra đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, mỹ quan và môi trường.

Cầu đi bộ kết nối quận 1 với Thủ Thiêm chính thức khởi công với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026.

Sau gần một năm triển khai, cầu Đại Ngãi 1 đã dần hiện rõ hình hài. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối Vĩnh Long với Cần Thơ, thay thế phà Đại Ngãi vốn quá tải nhiều năm.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.