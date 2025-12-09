Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu đi bộ nghìn tỷ vượt sông Sài Gòn sau gần 9 tháng khởi công

  • Thứ ba, 9/12/2025 05:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau gần 9 tháng thi công, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã dần lộ diện những hạng mục quan trọng. Trụ tháp chính đã được nhà thầu tập kết máy móc thi công giữa lòng sông Sài Gòn.

cau di bo sai gon anh 1

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công xây dựng vào ngày 29/3. Dự án có tổng chiều dài 400 m, rộng 4,5 m, được thiết kế hiện đại với kết cấu thép nhẹ, dáng cong mềm mại, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và thác nước tuần hoàn độc đáo.
cau di bo sai gon anh 2

Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đồ họa: Liên danh thiết kế.
cau di bo sai gon anh 3cau di bo sai gon anh 4cau di bo sai gon anh 5cau di bo sai gon anh 6

Với thiết kế theo hình dáng lá dừa nước, cầu được Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM đánh giá là độc đáo, chưa trùng lắp, sẽ tạo sức hút với người dân, du khách. Đồ họa: Liên danh thiết kế.
cau di bo sai gon anh 7

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews những ngày đầu tháng 12, trên công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có hàng chục công nhân cùng máy móc của nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục chính của dự án.

cau di bo sai gon anh 8

Đơn vị thi công đã làm cầu vượt tạm cho công nhân, kỹ sư ra vào công trường, cũng như tập kết các thiết bị cơ giới như sà lan, cẩu trục loại lớn để tiến hành khoan cọc nhồi trụ chính của dự án.
cau di bo sai gon anh 9cau di bo sai gon anh 10cau di bo sai gon anh 11cau di bo sai gon anh 12

Hạng mục cầu dẫn và đường đầu cầu phía bên phường Sài Gòn cũng đang được nhà thầu khẩn trương thi công phần bệ và thân trụ. Đây là những thành phần quan trọng quyết định độ bền vững, an toàn và tính thẩm mỹ tổng thể.
cau di bo sai gon anh 13

Trên công trường có khoảng hàng chục cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hơn 10 thiết bị thi công chuyên dụng đang được huy động, làm việc xuyên suốt để đảm bảo tiến độ công trình.
cau di bo sai gon anh 14

Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM, mang giá trị gắn kết giữa hai không gian văn hóa lịch sử quận 1 và TP Thủ Đức (cũ).
cau di bo sai gon anh 15

Dự kiến, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 30/4/2026. Theo ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, công trình này là bước tiến mới, giúp nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, đồng thời tạo thêm giá trị đặc biệt trong quy hoạch thành phố.
cau di bo sai gon anh 16

Thời điểm khởi công, Phó chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Giao thông công chánh, các sở ban ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, các nhà thầu, đơn vị thi công, bảo đảm việc thi công diễn ra đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, mỹ quan và môi trường.

Cầu đi bộ kết nối quận 1 với Thủ Thiêm chính thức khởi công với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026.

12:01 29/3/2025

Cảnh thi công ngày đêm cây cầu gần 4.000 tỷ nối Cần Thơ - Vĩnh Long

Sau gần một năm triển khai, cầu Đại Ngãi 1 đã dần hiện rõ hình hài. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối Vĩnh Long với Cần Thơ, thay thế phà Đại Ngãi vốn quá tải nhiều năm.

11:00 25/11/2025

Cầu giảm kẹt xe cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông xe kỹ thuật

Sáng 8/11, Masterise Homes thay mặt chủ đầu tư đã tổ chức lễ thông xe cầu đường Liên Phường. Đây là trục giao thông huyết mạch tại khu đông TP.HCM, góp phần giảm tải cho nút giao An Phú.

10:14 8/11/2025

Quỳnh Danh

cầu đi bộ sài gòn TP.HCM cầu đi bộ sông sài gòn tphcm thủ thiêm

