Cảnh thi công ngày đêm cây cầu gần 4.000 tỷ nối Cần Thơ - Vĩnh Long

Toàn bộ dự án gồm hai cầu chính (Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2), 5 nút giao, 7 cầu và hệ thống đường dẫn. Trong ảnh là gói thầu XL15 thi công cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 3.907 tỷ đồng, triển khai từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2028.
Cầu Đại Ngãi 1 giúp kết nối Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) và Sóc Trăng cũ (nay là Cần Thơ) qua sông Hậu, góp phần nối thông toàn tuyến Quốc lộ 60, rút ngắn khoảng 80 km quãng đường di chuyển từ các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long đến TP.HCM so với Quốc lộ 1A.
Công trình do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, xây dựng theo tiêu chuẩn cầu dây văng cấp đặc biệt, tổng chiều dài hơn 3 km. Trong đó, phần cầu chính dài 2,59 km, mặt cầu rộng 21,5 m, bắc qua luồng Định An - tuyến hàng hải huyết mạch nối Đồng bằng sông Cửu Long với biển.
Hai trụ tháp chính cao 110 m, kết cấu chữ A, nhịp chính dài 450 m, chỉ đứng sau cầu Cần Thơ về quy mô trong vùng. Đáng chú ý, đây là cầu dây văng quy mô lớn đầu tiên hoàn toàn do đội ngũ tư vấn trong nước thiết kế và thi công, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực xây dựng cầu lớn của Việt Nam.
Hiện tại, liên danh nhà thầu Trungnam E&C - Bắc Trung Nam đang triển khai đồng thời 2 mũi thi công cọc khoan nhồi trên công trình cầu Đại Ngãi 1. Sản lượng thực hiện đến nay đã đạt khoảng 91,82%, vượt 2 tháng thi công so với kế hoạch.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày cuối tháng 11, trên công trường vẫn tấp nập thi công dù trời đã chuyển tối. Đại diện liên danh nhà thầu cho biết đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công xuyên lễ, 3 ca 4 kíp, làm việc liên tục ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công cầu.
Trong giai đoạn hiện nay, thách thức lớn nhất của dự án là con nước. Triều cường trên sông Hậu lên xuống thất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục khoan cọc, đổ bê tông hay lắp dựng ván khuôn dưới nước.
Hơn 300 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ. Mỗi đội đều chủ động bám sát lịch thủy triều, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, thiết bị nhằm tận dụng tối đa từng khung giờ thi công thuận lợi trong ngày.
Các tổ thi công luôn phải canh chính xác thời điểm nước ròng để tranh thủ xử lý những phần việc yêu cầu độ chuẩn xác cao. Khi nước rút, hàng chục nhóm công nhân lập tức vào vị trí, triển khai đặt tấm đáy, gia cố hố móng, đan lồng thép và chuẩn bị thiết bị thi công.
Tại hai trụ neo, khoảng 60 công nhân túc trực ngày đêm. Ông Hoàng Văn Linh, Tổ trưởng giám sát, cho biết: "Triều cường thay đổi liên tục tạo áp lực lớn. Nhưng nhờ chuẩn bị kỹ thiết bị và nhân lực, chúng tôi tranh thủ từng giờ nước ròng để hoàn thiện hạng mục kịp tiến độ".
Các công nhân, kỹ sư luân phiên nhau ăn cơm ngay tại công trường
Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1-2 sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long - Cần Thơ và các tỉnh lân cận, góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 60 và thay thế phà Đại Ngãi vốn quá tải nhiều năm.
Đặc biệt, việc đội ngũ tư vấn, kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công cầu dây văng quy mô lớn mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự trưởng thành của ngành cầu đường trong nước.