Cảnh thi công ngày đêm cây cầu gần 4.000 tỷ nối Cần Thơ - Vĩnh Long

Hai trụ tháp chính cao 110 m, kết cấu chữ A, nhịp chính dài 450 m, chỉ đứng sau cầu Cần Thơ về quy mô trong vùng. Đáng chú ý, đây là cầu dây văng quy mô lớn đầu tiên hoàn toàn do đội ngũ tư vấn trong nước thiết kế và thi công, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực xây dựng cầu lớn của Việt Nam.