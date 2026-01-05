Bộ trưởng Tài chính: Gỡ vướng để chứng khoán kịp nâng hạng vào tháng 9

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện thủ tục và tiêu chí then chốt để thị trường chứng khoán chính thức được nâng hạng vào tháng 9 tới đây.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành chứng khoán đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, linh hoạt. Ảnh: BTC.

Sáng 5/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026.

Quyết liệt gỡ vướng để nâng hạng

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao.

Chỉ số VN-Index liên tục lập đỉnh mới, tính tới đầu tháng 12 đã tăng gần 38% so với cuối năm trước. Thanh khoản tăng trưởng, duy trì ở mức cao, giá trị giao dịch bình quân đạt trên 29.000 tỷ đồng /phiên, tăng hơn 40% so với năm trước.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 35% so với năm trước. Số lượng tài khoản nhà đầu tư cũng đạt hơn 11,6 triệu tài khoản, vượt mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Bên cạnh đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành hệ thống đồng bộ công nghệ thông tin mới (hệ thống KRX) và việc tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực.

Dẫu vậy, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết kinh tế Việt Nam 2026 được dự báo vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro, khi những bất ổn của kinh tế thế giới còn hiện hữu.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2026. Ảnh: BTC.

Trước những thách thức với nhiều biến động khó lường, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành chứng khoán phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát triển thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; đảm bảo tận dụng các lợi thế khi thị trường được nâng hạng.

Thứ hai, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được phê duyệt tại Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để chính thức được nâng hạng thị trường vào tháng 9, Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh ngành chứng khoán cần tiếp tục khẩn trương tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng hạng trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, các tổ chức đầu tư toàn cầu nhằm tăng độ mở, phù hợp với các thông lệ quốc tế và tình hình thị trường Việt Nam. Trong đó, lưu ý khắc phục những hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu, đồng thời tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế và khu vực, nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giám sát thị trường chứng khoán, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Thứ tư, phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, các loại chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài, các loại chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán mới, các công cụ tài chính xanh.

Thứ năm, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường.

Thứ bảy, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đầu tư minh bạch, tuân thủ pháp luật, khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường ổn định, bền vững.

Ngành chứng khoán kỷ niệm 30 năm phát triển

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương, năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt khi ngành chứng khoán kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển (1996-2026).

UBCKNN cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của thị trường Việt Nam.

Theo đó, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nâng hạng thị trường; đổi mới, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trên nền tảng hệ thống KRX, gắn với chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường; triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) để đảm bảo vận hành vào đầu 2027.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết cơ chế đối tác bù trừ trung tâm sẽ vận hành đầu năm 2027. Ảnh: BTC.

Cùng với việc phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, cơ quan quản lý sẽ tập trung xây dựng, tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch carbon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương kỷ luật thị trường; đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian, cải thiện quản trị công ty niêm yết, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu thông lệ tốt và hoàn thiện chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đa dạng hóa và tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững. Trọng tâm là phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức lớn, nhà đầu tư dài hạn trong và ngoài nước, qua đó nâng cao tính ổn định và chất lượng dòng vốn trên thị trường.

Cùng với việc đa dạng hóa các sản phẩm, hàng hóa, bà Vũ Thị Chân Phương cho biết cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết, thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng cơ chế chào bán trái phiếu ra công chúng cho các doanh nghiệp dự án theo mô hình đối tác công - tư (PPP), trái phiếu hạ tầng... qua đó huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, năng lượng, giao thông và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.