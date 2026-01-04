Hệ sinh thái 2 triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Kết thúc năm 2025, tổng vốn hóa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng gần 5,5 lần sau một năm.

Đà bứt phá của cổ phiếu Vingroup đã giúp vốn hóa tập đoàn vượt 1,3 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, nhóm cổ phiếu “họ Vin” khép lại một năm bùng nổ hiếm thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi toàn bộ các mã đều đóng cửa trong sắc xanh, nhiều cổ phiếu tăng “không tưởng” nếu so với mặt bằng chung của thị trường.

Cổ phiếu Vingroup tăng 8 lần sau một năm

Nổi bật nhất trong nhóm cổ phiếu liên quan ông Phạm Nhật Vượng là VIC của Tập đoàn Vingroup. Tính đến hết năm 2025, thị giá VIC đã tăng hơn 8 lần so với thời điểm đầu năm, đưa vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 1,3 triệu tỷ đồng , đồng thời là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc này.

Song hành với VIC, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes cũng ghi nhận mức tăng hơn 3 lần trong năm 2025. Với vốn hóa đạt khoảng 509.000 tỷ đồng vào thời điểm chốt năm, Vinhomes hiện là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ở mảng bán lẻ, CTCP Vincom Retail (VRE) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi vốn hóa cuối năm đạt hơn 76.000 tỷ đồng , tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự xuất hiện của Vinpearl trên sàn chứng khoán Việt Nam. Vinpearl chính thức chào sàn ngày 13/5 với mã VPL, trở thành “tân binh” gây chú ý lớn ngay trong phiên giao dịch đầu tiên khi cổ phiếu tăng kịch trần lên 85.500 đồng/đơn vị, đẩy vốn hóa doanh nghiệp vượt 150.000 tỷ đồng .

Đến cuối năm, VPL chốt giá ở mức 94.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường gần 169.000 tỷ đồng .

Hiện Vinpearl đang quản lý và vận hành chuỗi 30 cơ sở nghỉ dưỡng - giải trí trên cả nước, mỗi năm đóng góp khoảng 5-7% vào tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn mẹ.

Năm 2025, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã ghi nhận 12.700 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hơn 428 tỷ đồng .

'ĐẾ CHẾ' 2 TRIỆU TỶ ĐỒNG CỦA TỶ PHÚ PHẠM NHẬT VƯỢNG

Nhãn Vingroup Vinhomes Vincom Retail Vinpearl VEFAC Savina Vốn hóa tỷ đồng 1300000 509000 76000 169000 21800 1175

Bên cạnh các doanh nghiệp tỷ USD kể trên, hệ sinh thái doanh nghiệp niêm yết liên quan Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng còn có CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UPCoM: VEF) với vốn hóa hơn 21.800 tỷ đồng .

Dự án nổi bật nhất của VEFAC là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia quy mô 90 ha tại Đông Anh, Hà Nội. Công trình này đã được khánh thành vào dịp 2/9/2025, trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

VEFAC còn chủ đầu tư tại nhiều dự án trọng điểm như Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Gallery Giảng Võ và khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long.

Ở quy mô khiêm tốn hơn, CTCP Sách Việt Nam - Savina (UPCoM: VNB) với vốn hóa khoảng 1.175 tỷ đồng cũng là một thành viên của Vingroup. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1950, tiền thân là Sở Phát hành sách Trung ương, tách ra từ Nhà in Quốc gia năm 1956. Năm 2016, Vingroup mua lại 65% vốn Savina thông qua hình thức đấu giá công khai trên sàn HNX. Hiện Savina hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm.

Ngoài thị trường trong nước, VinFast Auto (VFS) - nhà sản xuất xe điện của Vingroup - đang niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) với thị giá 3,88 USD /cổ phiếu, giảm 25% trong năm vừa qua. Vốn hóa của công ty cũng vì thế thu hẹp còn khoảng 7,8 tỷ USD , tương đương gần 205.000 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025. Hiện tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại VinFast ở mức 50,7%.

Ước tính, đến cuối năm 2025, tổng giá trị vốn hóa của nhóm cổ phiếu "họ Vin” trên sàn chứng khoán Việt Nam đã vượt 2 triệu tỷ đồng , tăng gần 5,5 lần sau một năm. Nếu cộng thêm VinFast, tổng vốn hóa của các doanh nghiệp thuộc hệ thống Vingroup trên thị trường chứng khoán đạt hơn 2,2 triệu tỷ.

Ông Phạm Nhật Vượng ngày càng giàu

Đà thăng hoa của nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup cũng kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ giá trị tài sản cá nhân của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Tính riêng gần 780 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản khoảng 132.200 tỷ đồng , tương đương xấp xỉ 5 tỷ USD theo thị giá cuối năm 2025.

Ngoài phần nắm giữ trực tiếp, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long).

Theo dữ liệu của Forbes, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chạm mốc 30 tỷ USD . Với khối tài sản này, ông hiện xếp thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, tiếp tục là tỷ phú Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng toàn cầu.