Ông Phạm Nhật Vượng 'bỏ túi' 1,6 tỷ USD trong ngày cuối năm 2025

Đà tăng của cổ phiếu VIC đã đưa tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên 30 tỷ USD, tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại trên bảng xếp hạng tỷ phú Việt Nam.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD trong ngày cuối cùng của năm 2025. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong sắc xanh tích cực. Sau khi tăng 17,59 điểm, VN-Index đóng cửa năm 2025 tại 1.784,49 điểm, chính thức xác lập mức cao nhất lịch sử, đồng thời ghi nhận hiệu suất tăng trưởng hơn 39% so với đầu năm.

Động lực chính đưa chỉ số tăng điểm hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Các mã VIC (+5,1%), VHM (+5,5%), VPL (+3,5%) và VRE (+2,6%) đồng loạt tăng mạnh, qua đó đóng góp hơn 19 điểm vào mức tăng chung của VN-Index. Dòng tiền tập trung cao độ vào nhóm này giúp thị trường duy trì đà đi lên bất chấp sự phân hóa rõ nét ở phần còn lại.

Riêng với mã VIC của Tập đoàn Vingroup, cổ phiếu này đóng cửa tại 169.600 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gấp 7 lần so với đầu năm. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, không mã nào ghi nhận hiệu suất tăng trưởng vượt trội như VIC trong năm 2025.

Đà tăng mạnh của VIC cũng kéo vốn hóa thị trường của Vingroup lên khoảng 1,3 triệu tỷ đồng , cao hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh lớn gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại. Đây là một cột mốc hiếm có, phản ánh sự bứt phá mạnh mẽ của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán.

Tài sản của ông Vượng tăng hơn 23 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Forbes.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu đầu tàu cũng nhanh chóng phản ánh vào giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, khối tài sản của vị doanh nhân hiện đạt khoảng 30 tỷ USD . Chỉ trong vòng 24 giờ, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 1,6 tỷ USD , đưa ông vào nhóm 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản lớn nhất thế giới trong ngày.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 23,5 tỷ USD . Với quy mô tài sản hiện tại, ông đang xếp thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes theo dõi, đứng cùng nhóm với các tỷ phú toàn cầu như Jack Ma (Alibaba), MacKenzie Scott, François Pinault (Kering), Henry Nicholas III (Broadcom) hay Melinda French Gates.

Ở phạm vi trong nước, tổng giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng thậm chí còn lớn hơn vốn hóa của nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn cộng lại.

Hiện Chủ tịch Vingroup đang sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị tài sản từ riêng phần nắm giữ này đã đạt khoảng 132.200 tỷ đồng , tương đương xấp xỉ 5 tỷ USD .

Bên cạnh đó, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long).