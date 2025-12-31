Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng 'bỏ túi' 1,6 tỷ USD trong ngày cuối năm 2025

  • Thứ tư, 31/12/2025 18:44 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Đà tăng của cổ phiếu VIC đã đưa tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên 30 tỷ USD, tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại trên bảng xếp hạng tỷ phú Việt Nam.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD trong ngày cuối cùng của năm 2025. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong sắc xanh tích cực. Sau khi tăng 17,59 điểm, VN-Index đóng cửa năm 2025 tại 1.784,49 điểm, chính thức xác lập mức cao nhất lịch sử, đồng thời ghi nhận hiệu suất tăng trưởng hơn 39% so với đầu năm.

Động lực chính đưa chỉ số tăng điểm hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Các mã VIC (+5,1%), VHM (+5,5%), VPL (+3,5%) và VRE (+2,6%) đồng loạt tăng mạnh, qua đó đóng góp hơn 19 điểm vào mức tăng chung của VN-Index. Dòng tiền tập trung cao độ vào nhóm này giúp thị trường duy trì đà đi lên bất chấp sự phân hóa rõ nét ở phần còn lại.

Riêng với mã VIC của Tập đoàn Vingroup, cổ phiếu này đóng cửa tại 169.600 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gấp 7 lần so với đầu năm. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, không mã nào ghi nhận hiệu suất tăng trưởng vượt trội như VIC trong năm 2025.

Đà tăng mạnh của VIC cũng kéo vốn hóa thị trường của Vingroup lên khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, cao hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh lớn gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại. Đây là một cột mốc hiếm có, phản ánh sự bứt phá mạnh mẽ của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán.

pham nhat vuong anh 1

Tài sản của ông Vượng tăng hơn 23 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Forbes.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu đầu tàu cũng nhanh chóng phản ánh vào giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, khối tài sản của vị doanh nhân hiện đạt khoảng 30 tỷ USD. Chỉ trong vòng 24 giờ, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 1,6 tỷ USD, đưa ông vào nhóm 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản lớn nhất thế giới trong ngày.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 23,5 tỷ USD. Với quy mô tài sản hiện tại, ông đang xếp thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes theo dõi, đứng cùng nhóm với các tỷ phú toàn cầu như Jack Ma (Alibaba), MacKenzie Scott, François Pinault (Kering), Henry Nicholas III (Broadcom) hay Melinda French Gates.

Ở phạm vi trong nước, tổng giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng thậm chí còn lớn hơn vốn hóa của nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn cộng lại.

Hiện Chủ tịch Vingroup đang sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị tài sản từ riêng phần nắm giữ này đã đạt khoảng 132.200 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long).

Chứng khoán lập đỉnh trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2025

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng năm 2025 bằng việc VN-Index tăng mạnh và xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử ở mốc 1.784 điểm.

13 giờ trước

Tập đoàn FLC bất ngờ tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn FLC thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ lên 8.600 tỷ đồng trong bối cảnh loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái rời sàn chứng khoán.

19 giờ trước

5 tỷ phú Việt Nam 'bỏ túi' thêm 25 tỷ USD chỉ trong một năm

Năm 2025 ghi nhận mức gia tăng tài sản mạnh chưa từng có của các tỷ phú Việt Nam, với tổng quy mô tài sản tăng thêm gần 25 tỷ USD.

38:2263 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup tỷ phú vingroup vic

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý