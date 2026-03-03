Đứt gãy nguồn LPG từ Trung Đông, PVGas Trading phát thông báo khẩn

Sự cố ở cơ sở NGL Juaymah (Saudi Aramco) và xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông khiến nguồn LPG nhập khẩu gián đoạn, buộc PVGas Trading giảm tiến độ giao hàng.

Dự án kho chứa LNG Thị Vải được khởi công từ tháng 10/2019 của PV Gas. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí - PVGas Trading (thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - PV Gas) vừa có văn bản gửi khách hàng khu vực miền Nam về việc phát sinh tình huống bất khả kháng.

PVGas Trading cho biết nhà cung cấp quốc tế của doanh nghiệp đã chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng do sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (Saudi Aramco) ngày 23/2, khiến gián đoạn việc cung cấp các lô hàng Propane và Butane đã ký kết.

Sự cố này dẫn đến toàn bộ các lô hàng LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) dự kiến giao về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền của PV Gas từ ngày 10/3 phải tạm dừng.

Ngoài ra, xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông cũng đã ảnh hưởng đến hành trình của các tàu chở LPG lạnh qua eo biển Hormuz. Tính đến 15h ngày 2/3, ít nhất hai tàu VLCC đã bị trúng tên lửa khi đi qua khu vực này. Một số cơ sở sản xuất NGL/LPG của các nhà cung cấp bị tấn công, và có phát sinh hư hại nghiêm trọng.

Vì an toàn, các tàu VLGC vận chuyển LPG lạnh từ Trung Đông theo cam kết giao hàng từ nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hiện chưa có kế hoạch giao hàng cho PVGas Trading.

Trước tình huống bất khả kháng nêu trên, công ty buộc phải giảm tiến độ giao hàng nhập khẩu từ nay đến ngày 10/3 và tạm thời chưa thể thu xếp nguồn hàng nhập khẩu để giao cho khách hàng sau thời điểm này.

"Để khắc phục, doanh nghiệp đang khẩn trương làm việc với các đối tác nhằm tìm kiếm và thu xếp nguồn hàng thay thế trong thời gian sớm nhất, với chi phí phát sinh ở mức hợp lý nhất có thể. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay rất khó khăn khi thị trường Đông Á đang khan hiếm nguồn cung; thậm chí Thái Lan đã kích hoạt tình huống khẩn cấp cấm xuất khẩu xăng dầu", phía PVGas Trading nêu tình huống hiện tại.

Công ty cũng đề nghị khách hàng chủ động cân đối phương án tiêu thụ hàng, hoặc chủ động thu xếp các nguồn hàng thay thế khác trước khi có giải pháp khả thi.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và thông tin đến khách hàng sớm nhất có thể, cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường.