Cổ phiếu hàng không toàn cầu lao đao vì chiến sự ở Trung Đông

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt, hoạt động bay gián đoạn, kéo cổ phiếu hàng không toàn cầu giảm mạnh trong phiên đầu tuần.

Hàng loạt chuyến bay đến/đi ở khu vực Trung Đông đồng loạt bị hủy. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu các hãng hàng không đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích Iran, làm gián đoạn hoạt động hàng không và đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Theo Reuters, tại châu Á - Thái Bình Dương, cổ phiếu Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) và Qantas Airways của Australia đều giảm hơn 5%. Thị trường châu Âu cũng ghi nhận xu hướng tiêu cực, với cổ phiếu Lufthansa và TUI được dự báo giảm gần 12% khi mở cửa.

Giá dầu đã tăng khoảng 7% lên mức cao nhất trong nhiều tháng, khi Iran và Israel gia tăng các cuộc tấn công tại Trung Đông, làm hư hại tàu chở dầu và gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất năng lượng trọng yếu.

Tại Australia, cổ phiếu Qantas có thời điểm giảm tới 10,4%, xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng, trước khi thu hẹp đà giảm còn khoảng 6%. Đáng chú ý, hãng bay này không khai thác các đường bay đến Trung Đông mà chủ yếu dựa vào hợp tác liên danh với Emirates tại Dubai.

Nhiều cổ phiếu hàng không châu Á khác cũng chịu áp lực bán mạnh, với mức giảm tối thiểu 4%, bao gồm ANA Holdings, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, AirAsia X, cùng China Airlines và EVA Airways.

Theo bà Nicole Lim, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Morningstar, đợt bán tháo phản ánh lo ngại của nhà đầu tư trước chi phí nhiên liệu tăng cao, các chuyến bay bị hủy và chi phí phát sinh khi các hãng phải đổi hướng bay do không phận và sân bay đóng cửa. Tuy nhiên, bà cho biết phần lớn các hãng hàng không châu Á đã dự phòng một phần rủi ro giá nhiên liệu, giúp giảm tác động trong ngắn hạn.

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Cathay Pacific đã hủy toàn bộ chuyến bay đến khu vực này, bao gồm các đường bay đến Dubai và Riyadh, đồng thời miễn phí đổi chuyến cho hành khách bị ảnh hưởng. Singapore Airlines cũng hủy các chuyến bay đến và đi từ Dubai tới ngày 7/3, trong khi Japan Airlines tạm dừng đường bay Tokyo - Doha.

Các chuyên gia cho rằng tác động trực tiếp với nhiều hãng bay Đông Á là không lớn do số chuyến bay đến các sân bay bị đóng cửa khá hạn chế. Tuy vậy, rủi ro từ giá dầu tăng cao và bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn là yếu tố có thể gây áp lực dài hạn lên ngành hàng không.