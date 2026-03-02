C.P. hụt thu tại Việt Nam

Sau lùm xùm heo bệnh, doanh thu C.P. Foods tại thị trường Việt Nam năm 2025 giảm đến 17% và trở thành thị trường duy nhất kéo tụt kết quả kinh doanh của toàn tập đoàn.

Doanh thu năm 2025 của C.P. tại thị trường Việt Nam giảm 17% so với cùng kỳ. Ảnh: CPV.

C.P. Foods (CPF) - công ty mẹ của C.P. Việt Nam - đã công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 cho biết trong cả năm ngoái, thị trường Việt Nam chỉ đem về cho công ty 101,3 tỷ baht (tương đương 3,2 tỷ USD ), giảm 17% so với năm liền trước.

Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của C.P. Foods, chiếm 18% tổng doanh thu và chỉ sau "sân nhà" Thái Lan. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường duy nhất ghi nhận đà sụt giảm, qua đó kéo doanh thu hợp nhất của tập đoàn Thái Lan giảm 2% đạt 571,1 tỷ baht (khoảng 18,1 tỷ USD ).

Mức giảm 17% cũng là mức giảm lớn nhất trong một thập kỷ gần đây của C.P. Foods tại Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 16% vào năm 2017 và 7% năm 2023, còn các năm khác đều tăng từ 3% đến 26%.

Trái ngược với thị trường Việt Nam, doanh thu tại thị trường Trung Quốc của tập đoàn này đã tăng đến 21%, còn các thị trường khác tăng 1%.

Tại Việt Nam, mảng chăn nuôi vẫn đóng vai trò trụ cột khi mang về 67,5 tỷ baht (khoảng 2 tỷ USD ) cho C.P. Foods nhưng cũng giảm đến 19% so với năm liền trước. Mảng thức ăn chăn nuôi đạt 25,6 tỷ baht (khoảng 814 triệu USD ), giảm 15%; còn mảng thực phẩm ghi nhận doanh thu 8,1 tỷ baht (khoảng 258 triệu USD ) và giảm 4%.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2025, mạng xã hội lan truyền hình ảnh heo nghi mắc bệnh, gây xôn xao dư luận. C.P. Việt Nam sau đó giải thích hình ảnh được chụp tại khu vực kiểm soát động vật sau giết mổ tại một cơ sở gia công thuê ngoài, đồng thời khẳng định lô hàng có dấu hiệu bất thường đã bị loại bỏ, không đưa ra thị trường.

Vụ việc khiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phải gửi công văn đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ thông tin lan truyền về cáo buộc công ty bán thịt heo bệnh.

Thanh tra Sở NN&MT thành phố Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng cũ) sau đó xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cửa hàng C.P Fresh Shop do kinh doanh khi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Đến tháng 7/2025, sau khi có kết luận điều tra từ Công an thành phố Cần Thơ, C.P. Việt Nam phát đi thông báo khẳng định doanh nghiệp không vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong hoạt động cung cấp thịt heo và thịt gà.

Công ty nhấn mạnh kết quả này phản ánh quá trình điều tra kỹ lưỡng, độc lập và khách quan từ các cơ quan chức năng, đồng thời coi đây là minh chứng cho nỗ lực tuân thủ pháp luật và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất - kinh doanh.

Hiện, C.P. Việt Nam sở hữu 21 nhà máy sản xuất, bao gồm các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; sơ chế bắp; chế biến thực phẩm từ thủy sản và thịt.

Hàng năm, các nhà máy này cung cấp ra thị trường hơn 6,8 triệu con heo thịt, 750 triệu quả trứng, hơn 66 triệu con gà thịt và xuất khẩu thực phẩm chế biến thủy sản trên 20.000 tấn sang thị trường các nước như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu.

Ở khâu phân phối, ngoài hợp tác với các hệ thống bán lẻ lớn, C.P. cũng đang tự vận hành 3 chuỗi cửa hàng tại Việt Nam là C.P Fresh Shop, C.P Fresh Mart và Five Star.

Trong đó, cả 2 thương hiệu Fresh Shop và Fresh Mart có khoảng 100 cửa hàng, chuyên bán thịt tươi sống và thực phẩm chế biến; còn thương hiệu gà rán Five Star có khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.