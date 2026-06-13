Giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Đà tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong sáng 13/6 đã đưa giá vàng miếng SJC hồi phục về mốc 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã hồi phục về mốc 147 triệu đồng/lượng. Ảnh: Châu Dương.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường vàng trong nước (sáng 13/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 1,6 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (12/6).

Cùng thời điểm, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đều nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã trải qua một tuần biến động mạnh. Từ vùng gần 144 triệu đồng/lượng vào ngày 9/6, giá lao dốc xuống mức thấp nhất từ đầu năm là 136 triệu đồng/lượng trước khi bật tăng trở lại. Với mức giá hiện tại, vàng miếng đã phục hồi khoảng 11 triệu đồng/lượng so với đáy năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC DẦN HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong sáng nay khi tăng 1,2-1,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 143,9 - 146,9 triệu/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở 144 - 147 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 145,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần ở mức 4.218 USD /ounce, tăng hơn 33 USD so với phiên trước. Kim loại quý đã có hai phiên hồi phục liên tiếp, lấy lại mốc 4.200 USD /ounce sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đầu tuần. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại vẫn chưa bù đắp hoàn toàn phần sụt giảm trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.