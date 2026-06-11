Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng bất ngờ tăng

  • Thứ năm, 11/6/2026 20:27 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sau khi giảm sâu trong phiên sáng, giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh vào cuối giờ chiều nay (11/6). Theo đó, vàng miếng SJC đã quay trở lại ngưỡng trên 138 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 17h, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch buổi sáng.

gia vang anh 1

Giá vàng quay đầu tăng trở lại.

Đà tăng cũng lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC có giá 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng. Mức tăng phổ biến tại các doanh nghiệp dao động khoảng 2,3 - 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu ngày.

Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần như đi ngang. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết quanh mức 4.089 USD/ounce, hầu như không thay đổi so với phiên sáng.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá thế giới khoảng hơn 8 triệu đồng/lượng.

Dù bật tăng mạnh trong phiên chiều, mặt bằng giá vàng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh lịch sử được thiết lập hồi đầu năm.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước những nhịp tăng giảm đột biến của giá vàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ toàn cầu, diễn biến tỷ giá và tâm lý đầu cơ ngắn hạn. Với biên độ dao động lớn, việc mua đuổi theo các nhịp tăng nóng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu giá vàng đảo chiều bất ngờ.

Giá vàng trong nước giảm hơn 20 triệu đồng chỉ sau một tuần

Mức giảm hơn 2 triệu đồng tiếp tục được các doanh nghiệp vàng áp dụng trong phiên giao dịch sáng ngày 11/6, kéo giá bán vàng trong nước xuống thẳng vùng 136 triệu đồng/lượng.

12 giờ trước

Giá vàng vừa thủng mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới phục hồi hơn 40 USD trong phiên giao dịch đang diễn ra sau khi giảm thủng mốc 4.100 USD đêm qua. So với vùng đỉnh gần đây, giá hiện tại vẫn thấp hơn 10%.

12 giờ trước

Lỗ hàng trăm triệu vì vàng, có nên cắt lỗ?

Đà giảm mạnh của giá vàng đang đẩy nhiều người mua ở vùng giá cao vào cảnh thua lỗ nặng, trong khi không ít nhà đầu tư dài hạn vẫn bình thản nắm giữ và chờ chu kỳ tăng mới.

15 giờ trước

https://tienphong.vn/gia-vang-bat-ngo-tang-rat-manh-post1850664.tpo

Ngọc Mai/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

giá vàng Vàng nhẫn SJC Phú Quý Tập đoàn DOJI

    Đọc tiếp

    Nha rieng o trung tam TP.HCM rot gia hinh anh

    Nhà riêng ở trung tâm TP.HCM rớt giá

    41 phút trước 20:42 11/6/2026

    0

    Giá nhà riêng tại khu vực trung tâm TP.HCM đang giảm rõ rệt và khó bán hơn trước, giá rao bán của người dân giảm từ 3-5%.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý