Giá vàng vừa thủng mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD trong phiên giao dịch đang diễn ra, tuy nhiên vẫn thấp hơn 10% so với vùng đỉnh thiết lập gần đây.

Giá vàng thế giới đêm qua (giờ Việt Nam) đã rơi thủng mốc 4.100 USD/ounce, trước khi phục hồi trở lại trên vùng 4.110 USD hiện tại. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch ngày 10/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm hơn 70 USD xuống 4.131 USD /ounce, thậm chí có thời điểm xuống sát vùng đáy mới ở 4.000 USD , trước khi phục hồi trở lại lên 4.181 USD /ounce.

Đến khi kết phiên, giá kim loại quý ghi nhận mức giảm hơn 151 USD xuống 4.107,2 USD /ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ chốt phiên giảm 3,6%, xuống 4.133,3 USD /ounce.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá vàng đã ghi nhận dấu hiệu phục hồi, tăng hơn 41 USD lên 4.114 USD /ounce, tuy nhiên vẫn thấp hơn 10% so với vùng đỉnh thiết lập gần đây.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết thị trường đang rất cần một thông tin tích cực sau báo cáo việc làm cuối tuần trước và tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump sáng nay rằng Iran sẽ phải trả giá vì không đạt được một thỏa thuận.

Giá vàng đã chịu áp lực kể từ khi cuộc xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao hơn. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý này do vàng không mang lại lợi suất, theo Reuters.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống còn 64,83 USD /ounce; giá bạch kim giảm 2,6% xuống 1.681,88 USD /ounce; trong khi palladium tăng 0,7% lên 1.230,41 USD /ounce.

Trái ngược với vàng, thị trường dầu thô lại ghi nhận xu hướng tăng mạnh, giá dầu WTI tại Mỹ tiếp tục tăng 1,17% lên 94,1 USD /thùng, trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế nhích thêm 1,5% lên 91,4 USD /thùng. Tương tự, hợp đồng dầu thô WTI tương lai của Mỹ giao tháng 7 tăng 2,94%, lên 92,68 USD /thùng; còn hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 tăng 2,52%, lên 95,45 USD /thùng.

Mặt khác, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đồng loạt giảm hơn 1% trong phiên giao dịch cùng ngày, khi nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục bị bán tháo và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran làm gia tăng tâm lý bất ổn trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 953,33 điểm (-1,87%) xuống 49.918,78 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 119,66 điểm (-1,62%), xuống 7.266,99 điểm và Nasdaq Composite giảm 509,32 điểm (-1,98%) xuống 25.169,5 điểm.

Chỉ số ngành công nghệ của S&P 500 kết thúc phiên thấp hơn 11% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào ngày 2/6, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. Trong khi đó, chỉ số biến động Cboe (VIX), thường được xem là "thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall, tiếp tục tăng, phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng lớn của nhà đầu tư.

Về tình hình địa chính trị, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã bắt đầu triển khai thêm các cuộc tấn công phòng vệ vào lúc 17h15 theo giờ miền Đông nước Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh.

Quân đội Mỹ cho biết chiến dịch được thực hiện để đáp trả các hành động gây hấn vô cớ và liên tiếp của Iran.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu quân sự Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz.

Các cuộc không kích mới diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo trước đó trong ngày rằng Washington sẽ tăng cường phản ứng quân sự đối với Iran, đồng thời tiếp tục gây sức ép buộc Tehran đạt được một thỏa thuận với Mỹ.