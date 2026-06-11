Dự báo mới nhất về giá vàng

Thị trường vàng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá và các chuyên gia phân tích cho rằng đà suy yếu hiện nay có thể còn kéo dài.

Nhiều tổ chức đã hạ dự báo giá vàng xuống khi tình hình địa chính trị thế giới căng thẳng cùng áp lực bán tháo từ các quỹ ETF. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đang trải qua chuỗi phiên giao dịch tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay khi liên tục lao dốc lần lượt thủng mốc 4.400 USD /ounce, rồi 4.300 USD và gần nhất là mốc 4.200 USD bị phá vỡ, kéo giá rơi một mạch về 4.159 USD /ounce, xóa sạch đà tăng trước đó và chính thức thiết lập vùng đáy mới của năm 2026.

Giá vàng bị hạ dự báo xuống 4.000 USD /ounce

Nhóm nghiên cứu hàng hóa của Citigroup mới đây đã hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng tới xuống còn 4.000 USD /ounce, từ mức 4.300 USD /ounce trước đó. Theo báo cáo mới công bố, các nhà phân tích tại đây cho rằng nguyên nhân chính khiến vàng giảm giá là bối cảnh kinh tế vĩ mô đang cải thiện và các yếu tố hỗ trợ nhu cầu vàng không còn mạnh như trước.

Trong báo cáo, Citi nhận định hiện có rất ít động lực đủ mạnh để giúp giá vàng duy trì một đợt tăng kéo dài trong ngắn hạn.

Ngân hàng này chỉ ra hàng loạt yếu tố đang gây áp lực lên vàng, bao gồm lợi suất thực đang dần ổn định, đồng USD có xu hướng mạnh lên trong ngắn hạn và phần bù trú ẩn an toàn suy giảm khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các nhà phân tích cũng lưu ý nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng đã chậm lại, khiến động lực tăng giá trước đó suy yếu đáng kể.

Theo Citi, tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn của vàng hiện khá hạn chế, trừ khi xuất hiện một cú sốc mới trên thị trường. Còn về dài hạn, ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 4.500 USD /ounce trong vòng 6-12 tháng tới, với điều kiện Fed chuyển sang lập trường nới lỏng hơn hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang.

Đáng chú ý, Citi đã điều chỉnh đáng kể dự báo sau đợt điều chỉnh mạnh của thị trường trong năm nay. Ngày 13/1, nhóm chiến lược gia do ông Kenny Hu dẫn đầu từng nâng mục tiêu giá vàng trong 3 tháng lên 5.000 USD /ounce và giá bạc lên 100 USD /ounce, khi cho rằng chu kỳ tăng giá của kim loại quý sẽ tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2026.

Thời điểm đó, Citi viện dẫn các yếu tố hỗ trợ như: rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường vật chất cùng những lo ngại mới liên quan đến tính độc lập của Fed.

Dù vàng và bạc đều đã lập các mức đỉnh lịch sử mới trong năm nay, Citi vẫn giữ quan điểm rằng bạc sẽ có diễn biến vượt trội hơn vàng trong dài hạn.

Trong dự báo hồi tháng 1, ngân hàng này cho rằng căng thẳng địa chính trị sẽ hạ nhiệt sau quý I, kéo theo nhu cầu đối với kim loại quý suy giảm về cuối năm, trong đó vàng được xem là kim loại dễ tổn thương nhất trước nguy cơ điều chỉnh giảm. Dù vậy, Citi vẫn kỳ vọng các kim loại công nghiệp, đặc biệt là đồng và nhôm, sẽ có diễn biến tích cực trong nửa cuối năm 2026 nhờ triển vọng nhu cầu cải thiện.

Áp lực bán tháo "đè nặng" lên giá vàng

So với đầu năm, giá vàng hiện thấp hơn 3%, trong khi mức giảm kể từ cuối tuần trước đã gần cán mốc 7% sau khi giá xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng là đường trung bình động 200 ngày. Các lo ngại về thương mại, căng thẳng địa chính trị đã khiến nhà đầu tư liên tục bán tháo vàng trong thời gian qua.

Báo cáo mới nhất về kim loại quý của Standard Chartered đánh giá rủi ro lớn nhất hiện nay là áp lực bán từ các quỹ ETF vàng khi ngày càng nhiều vị thế rơi vào trạng thái thua lỗ.

Trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất và lợi suất thực tiếp tục tăng, vùng 4.100 USD /ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tiếp theo của giá vàng. Nếu mốc này bị phá vỡ, áp lực giảm giá có thể còn gia tăng trong thời gian tới.

Bà Suki Cooper, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu của Standard Chartered, nhận định diễn biến giá vàng trong ngắn hạn sẽ trở nên dễ tổn thương hơn trước các yếu tố bất lợi từ kinh tế vĩ mô.

Trong khi đó, ông Greg Shearer, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại cơ bản và kim loại quý của J.P. Morgan, cho rằng rủi ro giảm giá lớn nhất đối với giá vàng là kịch bản kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tốt, thị trường lao động tiếp tục vững mạnh nhưng lạm phát lại tăng tốc. Điều này buộc Fed phải khởi động một chu kỳ nâng lãi suất mới trong năm nay.

Nếu Fed có đủ cơ sở để tin rằng nền kinh tế và thị trường lao động vẫn đủ vững vàng, ngân hàng trung ương này có thể tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn nhằm kiềm chế lạm phát. Khi đó, sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư có thể suy giảm đáng kể.

Trong trường hợp trên, các quỹ ETF vàng tại phương Tây có thể chứng kiến dòng vốn rút ra kéo dài, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương cũng có thể chậm lại. Đây sẽ là lực cản đáng kể đối với giá vàng trong trung hạn.

Dù vậy, ông Shearer nhấn mạnh rằng đây vẫn là một kịch bản có xác suất không cao ở thời điểm hiện tại. Theo J.P. Morgan, triển vọng cơ sở vẫn là giá vàng tiến tới 6.000 USD /ounce vào cuối năm 2026 và 6.300 USD /ounce vào năm 2027.