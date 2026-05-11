Dự báo mới nhất về giá vàng

Tâm lý lạc quan đang quay trở lại thị trường vàng khi đa số chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Đầu tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay chịu áp lực giảm khi lo ngại về lạm phát do giá dầu tăng và rủi ro lợi suất trái phiếu Mỹ lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, giá kim quý sau đó đã dần tìm được điểm tựa khi những thông tin liên quan đến eo biển Hormuz được đưa ra.

Phe mua nắm quyền kiểm soát

Cụ thể, trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 4.623 USD /ounce nhưng nhanh chóng bị bán mạnh về vùng 4.500 USD /ounce. Diễn biến cho thấy thị trường đánh giá căng thẳng Mỹ - Iran như một yếu tố gây lạm phát hơn là động lực thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. Cùng lúc, giá dầu tăng mạnh và đồng USD mạnh lên gây sức ép đáng kể lên giá vàng.

Trong 2 phiên đầu tuần, giá vàng chủ yếu dao động quanh vùng 4.500 USD /ounce nhưng đã có bước tăng gần 4% lên trên mốc 4.700 USD /ounce vào giữa tuần. Động lực tăng đến từ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát dầu mỏ. Điều này kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và khiến đồng USD suy yếu.

Giá vàng sau đó chủ yếu dao động quanh vùng 4.700- 4.750 USD /ounce, có thời điểm giá kim quý rơi khỏi vùng 4.700 USD nhưng cũng nhanh chóng lấy lại mốc giá này. Kết tuần, kim quý thế giới đóng cửa ở 4.716 USD /ounce, tức tăng 2% so với đầu tuần.

Trước diễn biến tích cực kể trên, kết quả cuộc khảo sát giá vàng tuần mới nhất của Kitco News đã cho thấy tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường. Trong số 11 nhà phân tích tham gia khảo sát, có tới 7 người (chiếm 64%) dự báo giá vàng sẽ tăng tuần này. Trong khi đó, chỉ 1 nhà phân tích (chiếm 9%) nhận định giá sẽ giảm, trong khi 3 người còn lại (chiếm 27%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, cuộc khảo sát thu hút 153 người tham gia cho kết quả 106 nhà đầu tư (chiếm 69%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Trong khi đó, 27 người (chiếm 18%) cho rằng kim loại quý sẽ giảm giá, còn 20 nhà đầu tư (chiếm 13%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI DỰ BÁO DIỄN BIẾN TÍCH CỰC TUẦN NÀY Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 64 27 9 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

69 13 18

Sau một tuần thị trường tập trung gần như hoàn toàn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế và sự kiện quan trọng có khả năng tác động mạnh đến thị trường tài chính cũng như giá vàng.

Đầu tuần, báo cáo doanh số bán nhà hiện có tháng 4 của Mỹ sẽ được công bố. Tiếp đó, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4, cùng khả năng Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh cho vị trí đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giữa tuần, giới đầu tư sẽ theo dõi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

Cuối tuần sẽ là thời điểm công bố kết quả khảo sát sản xuất Empire State tháng 5 của Mỹ.

Giá vàng có thể vượt 4.900 USD /ounce tuần này

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures & Options, cho rằng nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào biến động giá ngắn hạn của giá vàng mà cần chú ý nhiều hơn đến khối lượng giao dịch và lượng hợp đồng mở trên thị trường. Ông lưu ý rằng có những phiên trong tuần trước, khối lượng giao dịch trên sàn Comex xuống dưới 125.000 hợp đồng, cho thấy cả tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân đều đang đứng ngoài thị trường.

Theo ông, cho đến khi thanh khoản quay trở lại mức ổn định và giá vàng tăng đi kèm khối lượng giao dịch lớn hơn đáng kể, các nhà đầu tư lớn vẫn sẽ giữ tâm lý thận trọng, khiến biến động giá tiếp tục khó lường và thiếu ổn định.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Ông nhận định vàng đã phục hồi mạnh sau thông tin căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

Tính từ đáy đến đỉnh tuần, đà tăng hiện tại đã bù đắp hoàn toàn mức giảm của 2 tuần trước đó, qua đó phản ánh sức mạnh đáng kể của xu hướng tăng. Theo ông, diễn biến này diễn ra song song với việc thị trường chứng khoán ghi nhận 6 tuần tăng liên tiếp.

“Vàng đang nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm, với vùng kháng cự nằm tại các đỉnh hình thành trong tháng 1, tháng 3 và tháng 4”, ông Kuptsikevich cho biết. Theo ông, để xác nhận xu hướng tăng bền vững, giá vàng cần duy trì ổn định trên mốc 4.860 USD /ounce, dù vậy các tín hiệu hiện tại vẫn đang củng cố triển vọng tích cực của thị trường. Ông dự báo giá vàng nhiều khả năng tiếp tục tiến lên, thậm chí có thể vượt ngưỡng 4.900 USD /ounce trong tuần này.

Cùng quan điểm tích cực, ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cũng dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Tuy nhiên, ông cảnh báo thị trường có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh nếu các vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng bị phá vỡ.