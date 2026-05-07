Giá vàng trong nước đã vượt 167 triệu đồng/lượng

  • Thứ năm, 7/5/2026 10:33 (GMT+7)
Trong phiên giao dịch sáng 7/5, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng ghi nhận mức tăng hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán lên sát vùng 168 triệu đồng/lượng.a

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 7/5. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (7/5), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch tăng thêm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, hiện niêm yết ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC.

Trong phiên liền trước, giá vàng miếng cũng ghi nhận mức tăng tới hơn 1 triệu đồng. Cộng dồn cả hai phiên, mặt hàng này đã nhảy vọt tới gần 3 triệu đồng cho mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG GIỮ NHỊP TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay. Sau điều chỉnh, Phú Quý neo giá nhẫn tròn trơn ở 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở 164 - 167 triệu đồng/lượng; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giữ chắc chắn ở 165 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới đã ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực khi tăng tiếp 12 USD trong phiên giao dịch sáng nay, để phục hồi lên mức 4.702 USD/ounce.

Kim loại quý thế giới tăng lên mức cao nhất hơn một tuần qua sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran có thể đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát tăng cao và khả năng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Các nhà phân tích quốc tế cho rằng sự lạc quan về một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran đã mang lại phần nào sự "giải tỏa" trong ngắn hạn cho vàng, khi giá dầu giảm, lo ngại lạm phát hạ nhiệt và kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới thay đổi. Đây là nguyên nhân đẩy giá vàng tăng trở lại.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 18 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng trong nước sjc bảo tín minh châu mi hồng

09:58 5/5/2026

10:51 5/5/2026

