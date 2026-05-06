Giá vàng miếng bất ngờ tăng gần 3 triệu/lượng

Sáng 6/5, giá vàng miếng SJC tăng vọt gần 3 triệu đồng/lượng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong gần một tháng qua nhờ được hưởng lợi từ việc giá vàng thế giới bật tăng mạnh.

Vàng miếng bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (6/5). Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (6/5), CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,5 triệu/lượng (mua) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên hôm qua.

Đà tăng này giúp giá vàng miếng phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, nếu so với đầu tháng trước, khi mặt hàng này còn giao dịch ở mức 177 triệu đồng/lượng, giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 9,5 triệu đồng mỗi lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng từ đầu tháng 4 đến nay vẫn lỗ gần 13 triệu đồng/lượng.

Cùng với SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Mi Hồng, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng nhanh chóng tăng giá niêm yết theo xu hướng chung của thị trường.

Giá mua vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này hiện phổ biến ở mức 164,5 triệu/lượng, còn giá bán ra dao động sát ngưỡng 168 triệu đồng.

GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT NGỜ TĂNG VỌT Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 164.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 167.5

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng nay. Sau điều chỉnh, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng; PNJ neo ở 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng giao dịch ở mức 164 - 165,5 triệu đồng/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.

Đà tăng mạnh của thị trường vàng trong nước phiên hôm nay chủ yếu đến từ diễn biến bứt phá của giá vàng thế giới. Rạng sáng 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng vọt gần 80 USD lên mức 4.630 USD /ounce.

Vàng tăng nhờ lực săn mua sau đợt bán tháo của nhà đầu tư hôm đầu tuần. Hiện quy đổi giá vàng thế giới sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 147,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.