Giá vàng thế giới rớt mạnh

Dưới áp lực của đồng USD, giá vàng thế giới sụt giảm hơn 90 USD chỉ trong vài giờ trong phiên giao dịch mới nhất.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay lao dốc 91,5 USD xuống 4.521,5 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch ngày 4/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay lao dốc từ 4.628 USD /ounce xuống 4.600 USD , thậm chí có thời điểm rơi một mạch xuống dưới vùng giá 4.520 USD /ounce.

Sau đó, giá vàng có nhịp tăng trở lại trên 4.580 USD /ounce, tạo thành hình chữ V trên biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên đà tăng không duy trì được lâu khi vàng một lần nữa rơi xuống sát vùng giá 4.500 USD /ounce, mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Như vậy, kim loại quý đã mất 91,5 USD và chốt phiên ở mức 4.521,5 USD /ounce. Hiện, trong phiên đang diễn ra, giá vàng phục hồi nhẹ lên 4.539 USD /ounce.

Iran đã tấn công một số tàu tại eo biển Hormuz và phóng hỏa một cảng dầu của UAE, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump sử dụng Hải quân Mỹ để đảm bảo tuyến vận tải hàng hải. Các động thái này đã châm ngòi cho đợt leo thang căng thẳng lớn nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập cách đây 4 tuần, theo Reuters.

Sau thông tin trên, chỉ số USD-Index tăng 0,03% lên 98, khiến giá vàng liên tục giảm sâu và trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Tình hình chiến sự càng trở nên phức tạp khi hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin rằng Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào toàn bộ lợi ích của UAE nếu quốc gia này có những bước đi "thiếu khôn ngoan".

Nguồn tin này nhấn mạnh nếu UAE chấp nhận làm "con rối" cho Israel và có hành động sai lầm, họ sẽ phải nhận một bài học đích đáng. Iran mô tả UAE đang "ngồi trong một ngôi nhà kính rất dễ vỡ", nơi mà sự mất an ninh sẽ trở thành nguy cơ tuyệt đối đối với họ. Nước này cũng khẳng định sẽ quyết định hành động nếu UAE lặp lại những sai lầm như trong cuộc chiến 40 ngày của Mỹ và Israel.

Không chỉ vàng, các kim loại khác cũng tiếp đà giảm mạnh. Cụ thể, giá bạc giao ngay giảm 3,2% xuống còn 72,95 USD /ounce, bạch kim giảm 1,7% xuống 1.955,95 USD /ounce còn palladium giảm 2,9% xuống 1.481USD/ounce.