Ông Phạm Nhật Vượng cùng 2 tỷ phú lập công ty mới vốn 3 tỷ USD

VinEnergo Holding vừa được thành lập với vốn điều lệ 79.763 tỷ đồng, vượt Vingroup và quy tụ nhiều tỷ phú USD như ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông cá nhân lớn nhất tại VinEnergo Holding. Ảnh: VIC.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho thấy CTCP VinEnergo Holding được thành lập ngày 20/5, đặt trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác, với vốn điều lệ lên tới 79.763 tỷ đồng (tương ứng hơn 3 tỷ USD ).

Đáng chú ý, mức vốn này thậm chí còn vượt vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup (VIC). Theo báo cáo thường niên 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Vingroup có vốn điều lệ 77.334 tỷ đồng .

Trong cơ cấu cổ đông của VinEnergo Holding, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông cá nhân lớn nhất khi nắm 66,03% vốn, tương đương khoảng 52.669 tỷ đồng . Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup do ông Vượng làm Chủ tịch HĐQT cũng góp 19,04% vốn, tương ứng khoảng 15.185 tỷ đồng .

Danh sách cổ đông còn có bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng - sở hữu khoảng 4,9% vốn điều lệ. Theo Forbes, bà Hương hiện có khối tài sản khoảng 3,8 tỷ USD và nằm trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng và Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Một cổ đông đáng chú ý khác là bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương - nắm hơn 5% vốn doanh nghiệp. Dữ liệu mới nhất của Forbes ước tính bà Hằng hiện sở hữu khối tài sản khoảng 2,7 tỷ USD .

Cơ cấu góp vốn của VinEnergo Holding cũng xuất hiện bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với tỷ lệ sở hữu hơn 4,5% vốn điều lệ. Bà Thủy hiện là Chủ tịch One Mount Group và là vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Bà cũng đang là một tỷ phú USD theo thống kê của Forbes, với tài sản khoảng 2,3 tỷ USD .

Ngoài ra, bà Bùi Thị Hải Hà (Hải Phòng) tham gia góp vốn với tỷ lệ khoảng 0,5%. Bà Hà được biết đến là nhân sự có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Masterise. Tháng 5/2022, bà từng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp).

SDI Corp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, nay được phát triển với tên thương mại The Global City, theo thỏa thuận hợp tác giữa Masterise và doanh nghiệp này.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc VinEnergo Holding là ông Nguyễn Anh Khoa, hiện đồng thời giữ chức Tổng giám đốc tại CTCP Năng lượng VinEnergo.