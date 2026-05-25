Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng cùng 2 tỷ phú lập công ty mới vốn 3 tỷ USD

  • Thứ hai, 25/5/2026 13:48 (GMT+7)
  • 12 phút trước

VinEnergo Holding vừa được thành lập với vốn điều lệ 79.763 tỷ đồng, vượt Vingroup và quy tụ nhiều tỷ phú USD như ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông cá nhân lớn nhất tại VinEnergo Holding. Ảnh: VIC.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho thấy CTCP VinEnergo Holding được thành lập ngày 20/5, đặt trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác, với vốn điều lệ lên tới 79.763 tỷ đồng (tương ứng hơn 3 tỷ USD).

Đáng chú ý, mức vốn này thậm chí còn vượt vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup (VIC). Theo báo cáo thường niên 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Vingroup có vốn điều lệ 77.334 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của VinEnergo Holding, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông cá nhân lớn nhất khi nắm 66,03% vốn, tương đương khoảng 52.669 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup do ông Vượng làm Chủ tịch HĐQT cũng góp 19,04% vốn, tương ứng khoảng 15.185 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông còn có bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng - sở hữu khoảng 4,9% vốn điều lệ. Theo Forbes, bà Hương hiện có khối tài sản khoảng 3,8 tỷ USD và nằm trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng và Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Một cổ đông đáng chú ý khác là bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương - nắm hơn 5% vốn doanh nghiệp. Dữ liệu mới nhất của Forbes ước tính bà Hằng hiện sở hữu khối tài sản khoảng 2,7 tỷ USD.

Cơ cấu góp vốn của VinEnergo Holding cũng xuất hiện bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với tỷ lệ sở hữu hơn 4,5% vốn điều lệ. Bà Thủy hiện là Chủ tịch One Mount Group và là vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Bà cũng đang là một tỷ phú USD theo thống kê của Forbes, với tài sản khoảng 2,3 tỷ USD.

Ngoài ra, bà Bùi Thị Hải Hà (Hải Phòng) tham gia góp vốn với tỷ lệ khoảng 0,5%. Bà Hà được biết đến là nhân sự có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Masterise. Tháng 5/2022, bà từng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp).

SDI Corp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, nay được phát triển với tên thương mại The Global City, theo thỏa thuận hợp tác giữa Masterise và doanh nghiệp này.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc VinEnergo Holding là ông Nguyễn Anh Khoa, hiện đồng thời giữ chức Tổng giám đốc tại CTCP Năng lượng VinEnergo.

Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm CEO công ty khai thác quặng 5.000 tỷ

Ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh - doanh nghiệp vừa được thành lập với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

17:08 14/5/2026

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng 'bỏ túi' 2 tỷ USD ngày VN-Index vượt đỉnh

VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 7/5 không chỉ tạo dấu mốc cho thị trường chứng khoán mà còn giúp khối tài sản của nhiều tỷ phú USD Việt Nam tăng mạnh.

18:27 7/5/2026

Ông Phạm Nhật Vượng giàu chưa từng có

Bộ đôi VIC - VHM tiếp tục chi phối thị trường chứng khoán hôm nay (5/5). Đà tăng mạnh của các cổ phiếu này giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cán mốc kỷ lục hơn 35 tỷ USD.

19:36 5/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Vượng Vietjet Air Vingroup Nguyễn Thị Phương Thảo VinEnergo Holding Tòa văn phòng Symphony SDI Corp Bùi Thị Hải Hà Phạm Thu Hương

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý