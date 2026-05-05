Ông Phạm Nhật Vượng giàu chưa từng có

Bộ đôi VIC - VHM tiếp tục chi phối thị trường chứng khoán hôm nay (5/5). Đà tăng mạnh của các cổ phiếu này giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cán mốc kỷ lục hơn 35 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch, VN-Index tăng 20,79 điểm (1,12%) lên 1.874,85 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá, phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục lặp lại. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 22.355 tỷ đồng , duy trì ở mức khá, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng .

Động lực chính kéo chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Cụ thể, VIC tăng 3,5%, VHM bứt phá 6,48%, VRE tăng gần 3% và VPL tăng khoảng 3-4%. Riêng bộ đôi VIC, VHM đã đóng góp hơn 20 điểm cho VN-Index, cho thấy mức độ chi phối rất lớn.

Với diễn biến của VIC, “họ” Vingroup, tài sản của ông Vượng đã vượt mốc 35 tỷ USD , tăng gần 10 tỷ USD chỉ trong hơn 1 tháng. Một trong những động lực chính đến từ đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup. Ông Vượng đứng thứ 62 trong danh sách tỷ phú thế giới, đồng thời là người giàu nhất Đông Nam Á, theo thống kê của Forbes.

Không chỉ ông Vượng, các thành viên gia đình ông cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể, với bà Phạm Thu Hương (vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng) sở hữu khoảng 3,8 tỷ USD và bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương) khoảng 2,7 tỷ USD . Sự gia tăng này gắn liền với diễn biến bứt phá của cổ phiếu VIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Trở lại diễn biến thị trường, dòng tiền cũng lan sang một số cổ phiếu ngân hàng như VPB, LPB, STB, MSB, góp phần giữ nhịp tăng của thị trường.

Tuy nhiên, nhóm nhà băng vẫn giữ trạng thái chủ đạo là phân hoá, khi SHB, ACB, VCB, VIB, EIB… giảm giá. Diễn biến tương tự ghi nhận với nhóm chứng khoán.

Cùng với đó, cổ phiếu NVL tiếp tục là điểm nóng tiêu cực khi giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp xuống 17.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 33 triệu đơn vị, trong khi dư bán giá sàn chất đống hơn 44,6 triệu cổ phiếu, cho thấy tâm lý tháo chạy chưa dừng lại. Một số mã bất động sản khác như CEO, NLG, KDH, DIG… cũng điều chỉnh.

Điểm sáng hiếm hoi ngoài nhóm Vin đến từ cổ phiếu dầu khí khi tiếp tục duy trì đà tăng mạnh. BSR, PVT, PVP tăng 5-6%, dòng tiền tiếp tục tìm đến các nhóm có câu chuyện riêng sau giai đoạn điều chỉnh.