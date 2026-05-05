Ông Phạm Nhật Vượng giàu chưa từng có

  • Thứ ba, 5/5/2026 19:36 (GMT+7)
Bộ đôi VIC - VHM tiếp tục chi phối thị trường chứng khoán hôm nay (5/5). Đà tăng mạnh của các cổ phiếu này giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cán mốc kỷ lục hơn 35 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch, VN-Index tăng 20,79 điểm (1,12%) lên 1.874,85 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá, phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục lặp lại. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 22.355 tỷ đồng, duy trì ở mức khá, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Động lực chính kéo chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Cụ thể, VIC tăng 3,5%, VHM bứt phá 6,48%, VRE tăng gần 3% và VPL tăng khoảng 3-4%. Riêng bộ đôi VIC, VHM đã đóng góp hơn 20 điểm cho VN-Index, cho thấy mức độ chi phối rất lớn.

Với diễn biến của VIC, “họ” Vingroup, tài sản của ông Vượng đã vượt mốc 35 tỷ USD, tăng gần 10 tỷ USD chỉ trong hơn 1 tháng. Một trong những động lực chính đến từ đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup. Ông Vượng đứng thứ 62 trong danh sách tỷ phú thế giới, đồng thời là người giàu nhất Đông Nam Á, theo thống kê của Forbes.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cán mốc kỷ lục, hơn 35 tỷ USD.

Không chỉ ông Vượng, các thành viên gia đình ông cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể, với bà Phạm Thu Hương (vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng) sở hữu khoảng 3,8 tỷ USD và bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương) khoảng 2,7 tỷ USD. Sự gia tăng này gắn liền với diễn biến bứt phá của cổ phiếu VIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Trở lại diễn biến thị trường, dòng tiền cũng lan sang một số cổ phiếu ngân hàng như VPB, LPB, STB, MSB, góp phần giữ nhịp tăng của thị trường.

Tuy nhiên, nhóm nhà băng vẫn giữ trạng thái chủ đạo là phân hoá, khi SHB, ACB, VCB, VIB, EIB… giảm giá. Diễn biến tương tự ghi nhận với nhóm chứng khoán.

Cùng với đó, cổ phiếu NVL tiếp tục là điểm nóng tiêu cực khi giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp xuống 17.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 33 triệu đơn vị, trong khi dư bán giá sàn chất đống hơn 44,6 triệu cổ phiếu, cho thấy tâm lý tháo chạy chưa dừng lại. Một số mã bất động sản khác như CEO, NLG, KDH, DIG… cũng điều chỉnh.

Điểm sáng hiếm hoi ngoài nhóm Vin đến từ cổ phiếu dầu khí khi tiếp tục duy trì đà tăng mạnh. BSR, PVT, PVP tăng 5-6%, dòng tiền tiếp tục tìm đến các nhóm có câu chuyện riêng sau giai đoạn điều chỉnh.

Cam kết đặc biệt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, 'vua thép', bầu Đức

Mùa ĐHĐCĐ 2026 ghi nhận nhiều phát ngôn thẳng thắn từ các lãnh đạo doanh nghiệp lớn, đồng thời hé lộ chiến lược vận hành của các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong giai đoạn mới.

08:55 27/4/2026

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 14 tỷ USD một tháng

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động mạnh theo giá cổ phiếu VIC, theo đó đã tăng gần 14 tỷ USD chỉ trong một tháng nhờ nhịp phục hồi và lập đỉnh của Vingroup.

18:31 25/4/2026

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp lọt top 10 giàu nhất châu Á

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 2,8 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, lên gần 35 tỷ USD, khi cổ phiếu VIC tiếp tục bứt phá và lập đỉnh lịch sử.

16:30 23/4/2026

Theo Việt Linh/Tiền Phong

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Iraq chào bán dầu thô giao tháng 5 với mức chiết khấu hơn 30 USD/thùng, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn bởi xung đột khu vực.

