Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 14 tỷ USD một tháng

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động mạnh theo giá cổ phiếu VIC, theo đó đã tăng gần 14 tỷ USD chỉ trong một tháng nhờ nhịp phục hồi và lập đỉnh của Vingroup.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng gần 14 tỷ USD chỉ trong một tháng qua. Ảnh: VIC.

Trong vòng một tháng trở lại đây, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận biến động mạnh theo quỹ đạo của giá cổ phiếu VIC. Từ cú giảm sâu trong tháng 3 do tác động tiêu cực của yếu tố bên ngoài, đến nhịp phục hồi mạnh mẽ và liên tục thiết lập đỉnh mới trong tháng 4, quy mô tài sản của Chủ tịch Vingroup đã ghi nhận mức tăng hàng chục tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn.

Từ cú rơi tháng 3 đến pha bứt tốc chục tỷ USD

Trong tháng 3, cổ phiếu VIC giảm mạnh theo xu hướng chung của thị trường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. Từ vùng giá 177.000 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán này nhanh chóng lùi về 123.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 25/3, thiết lập vùng đáy trung hạn sau chuỗi phiên giảm sâu.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu VIC khi đó đã kéo theo sự sụt giảm đáng kể giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, khiến ông rời khỏi nhóm 100 người giàu nhất thế giới. Dù vậy, quy mô tài sản của vị doanh nhân Việt Nam vẫn duy trì quanh ngưỡng 21 tỷ USD , qua đó tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Đáng chú ý, xu hướng đảo chiều diễn ra khá nhanh ngay sau khi cổ phiếu chạm đáy. Từ vùng 123.000 đồng/cổ phiếu, VIC phục hồi mạnh và trở thành mã có hiệu suất vượt trội trong nhóm vốn hóa lớn. Tâm điểm xuất hiện trong phiên 16/4 khi mã này tăng kịch trần lên 189.000 đồng/cổ phiếu, chính thức vượt đỉnh thiết lập hồi đầu năm.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện đạt xấp xỉ 35 tỷ USD . Ảnh: Forbes.

Đà tăng của VIC lập tức đưa giá trị tài sản của ông Vượng lên khoảng 30,9 tỷ USD .

Xu hướng đi lên tiếp tục được duy trì trong các phiên sau đó, khi cổ phiếu VIC liên tiếp thiết lập các mốc giá mới, cao nhất đạt 214.500 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa Vingroup theo đó vượt 1,6 triệu tỷ đồng , củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường. Tính riêng trong tháng 4, thị giá VIC tăng xấp xỉ 60%.

Song hành với diễn biến này, tài sản ròng của ông Vượng cũng thiết lập mức cao kỷ lục mới, đạt 34,9 tỷ USD . Quy mô tài sản này đưa ông lên vị trí thứ 65 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới và thứ 13 tại châu Á, vượt qua nhiều tên tuổi như Jack Ma, MacKenzie Scott hay Melinda French Gates.

Chỉ trong khoảng một tháng, tài sản của ông Vượng đã tăng gần 14 tỷ USD , chủ yếu đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC.

VIC ghi nhận hiệu suất sinh lời gần 60% trong tháng 4. Ảnh: TradingView.

Với vai trò là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE, VIC tiếp tục thể hiện mức độ chi phối cao đối với chỉ số VN-Index. Tính riêng tháng 4, VIC đóng góp khoảng 132 điểm tăng cho VN-Index, vượt xa các mã xếp sau như VHM (+36,4 điểm), TCB (+5,6 điểm) hay VCB (+4,8 điểm), qua đó cho thấy vai trò dẫn dắt mang tính quyết định.

Vì sao cổ phiếu VIC tăng vọt?

Đà tăng của cổ phiếu VIC thời gian gần đây gắn liền với các thông tin về định hướng mở rộng đầu tư của Vingroup, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp.

Doanh nghiệp liên tiếp công bố các dự án quy mô lớn, đáng chú ý là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 với việc điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 485.000 tỷ đồng , tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , cũng cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

Trước đó, theo tài liệu công bố hồi đầu tháng 4, Vingroup lên kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng - đều là các mức kỷ lục nếu hoàn thành.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, tập đoàn đã nâng đáng kể cả 2 chỉ tiêu trọng yếu, với mức tăng tương ứng khoảng 8% về doanh thu và 40% về lợi nhuận so với kế hoạch cũ.

Kế hoạch doanh thu kể trên không chỉ là kỷ lục của Vingroup mà còn là kỷ lục của một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Kế hoạch trên được Vingroup đưa ra sau khi Vinhomes - công ty con lớn nhất của tập đoàn, cũng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam - công bố nâng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận tăng lên 60.000 tỷ đồng , cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu, củng cố vai trò “đầu tàu” lợi nhuận trong toàn hệ sinh thái.

Trước đó, mảng du lịch nghỉ dưỡng cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý khi Vinpearl nâng mục tiêu lợi nhuận từ 1.500 tỷ lên 3.000 tỷ đồng .

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Ngoài Vinhomes và Vinpearl, trong mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện, đồng thời nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.