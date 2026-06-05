Giá vàng, Bitcoin rơi thẳng đứng

Giá vàng rơi thẳng đứng hơn 100 USD xuống dưới 4.400 USD/ounce, mức giá thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Trong phiên giao dịch ngày 5/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi đột ngột xuống 4.352 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 5/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi đột ngột 122,4 USD xuống 4.352 USD /ounce, thậm chí có thời điểm chạm 4.346 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 26/3. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 2,5%, xuống còn 4.390,7 USD /ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã mất khoảng 3,8% giá trị.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 6,1%, xuống còn 69,34 USD /ounce, bạch kim giảm 3,2%, xuống 1.839,40 USD /ounce, còn palladium giảm 1,9%, xuống 1.295,75 USD /ounce.

Không chỉ các kim loại chịu ảnh hưởng, đà giảm mạnh còn lan sang thị trường tiền số. Cụ thể, Bitcoin giảm mạnh 5% xuống 60.636 USD . Trong khi đó, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới là Ether giảm hơn 10% xuống còn 1.593 USD , mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Đợt giảm giá hiện tại kéo dài chuỗi lao dốc dài nhất của Bitcoin kể từ tháng 8. Xu hướng này bắt đầu sau khi Strategy thông báo hôm 1/6 rằng họ đã bán ra một lượng nhỏ Bitcoin lần đầu tiên kể từ năm 2022, theo Bloomberg.

Bên cạnh đó, dòng vốn liên tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, cùng với việc tiền số không còn đồng pha với đà tăng kỷ lục của nhóm cổ phiếu công nghệ đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.

Mặt khác, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, sau khi số liệu tháng 4 được điều chỉnh tăng lên 179.000 việc làm, theo Reuters. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường kim loại và tiền số lao dốc, khi nhà đầu tư gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định: "Số liệu việc làm cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường".

Ông cho rằng trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn tiếp diễn, giá năng lượng duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, do đó khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất là rất thấp.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 68%, tăng mạnh so với mức khoảng 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố.