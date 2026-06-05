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Kinh doanh

Giá vàng, Bitcoin rơi thẳng đứng

  • Thứ sáu, 5/6/2026 22:37 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Giá vàng rơi thẳng đứng hơn 100 USD xuống dưới 4.400 USD/ounce, mức giá thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Trong phiên giao dịch ngày 5/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi đột ngột xuống 4.352 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 5/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi đột ngột 122,4 USD xuống 4.352 USD/ounce, thậm chí có thời điểm chạm 4.346 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 26/3. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 2,5%, xuống còn 4.390,7 USD/ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã mất khoảng 3,8% giá trị.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 6,1%, xuống còn 69,34 USD/ounce, bạch kim giảm 3,2%, xuống 1.839,40 USD/ounce, còn palladium giảm 1,9%, xuống 1.295,75 USD/ounce.

Không chỉ các kim loại chịu ảnh hưởng, đà giảm mạnh còn lan sang thị trường tiền số. Cụ thể, Bitcoin giảm mạnh 5% xuống 60.636 USD. Trong khi đó, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới là Ether giảm hơn 10% xuống còn 1.593 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Đợt giảm giá hiện tại kéo dài chuỗi lao dốc dài nhất của Bitcoin kể từ tháng 8. Xu hướng này bắt đầu sau khi Strategy thông báo hôm 1/6 rằng họ đã bán ra một lượng nhỏ Bitcoin lần đầu tiên kể từ năm 2022, theo Bloomberg.

Bên cạnh đó, dòng vốn liên tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, cùng với việc tiền số không còn đồng pha với đà tăng kỷ lục của nhóm cổ phiếu công nghệ đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.

Mặt khác, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, sau khi số liệu tháng 4 được điều chỉnh tăng lên 179.000 việc làm, theo Reuters. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường kim loại và tiền số lao dốc, khi nhà đầu tư gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định: "Số liệu việc làm cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường".

Ông cho rằng trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn tiếp diễn, giá năng lượng duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, do đó khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất là rất thấp.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 68%, tăng mạnh so với mức khoảng 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

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Anh Nguyễn

giá vàng Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin Strategy thị trường lao động Fed

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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