'Tháo chạy' khỏi Bitcoin

Giá Bitcoin lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và làn sóng rút vốn khỏi các quỹ ETF chưa hạ nhiệt.

Bitcoin đang bị bán tháo dữ dội. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2, thời điểm các cuộc đụng độ mới tại Trung Đông gây áp lực lên tâm lý thị trường tài chính toàn cầu.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm mất hơn 5% giá trị, rơi xuống dưới ngưỡng 62.000 USD /BTC trong phiên giao dịch sáng 4/6 tại châu Á, mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Đà giảm này nối dài chuỗi tuần giao dịch đầy khó khăn của Bitcoin khi đồng tiền số đã mất khoảng 16% giá trị chỉ trong vài ngày qua.

Làn sóng bán tháo bắt đầu sau khi Công ty Strategy của tỷ phú Michael Saylor thực hiện giao dịch bán khoảng 2,5 triệu USD Bitcoin từ lượng nắm giữ khổng lồ của doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Strategy được xem là một trong những tổ chức mua Bitcoin lớn nhất thế giới. Công ty vận hành theo mô hình “kho bạc tài sản số”, sử dụng bảng cân đối kế toán để tích lũy và nắm giữ Bitcoin dài hạn. Chính vì vậy, cổ phiếu của Strategy từ lâu được coi là một công cụ đại diện cho diễn biến của Bitcoin trên thị trường chứng khoán.

Việc Michael Saylor quyết định bán ra một phần lượng Bitcoin nắm giữ đã khiến giới đầu tư lo ngại, dù trước đó vị doanh nhân này từng phát tín hiệu rằng công ty có thể cân nhắc hoạt động bán tài sản trong tương lai.

Bitcoin đứng trước nguy cơ thủng đáy năm 2026. Ảnh: CoinMarketCap.

“Giá Bitcoin giảm mạnh trong tuần này sau khi Strategy phá vỡ cam kết không bao giờ bán Bitcoin. Điều đó đã làm lung lay niềm tin của thị trường”, Josh Du, Giám đốc đầu tư của Animoca Brands, nhận định.

Theo vị chuyên gia, trong bối cảnh giá dầu tăng cao và môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng thắt chặt, Bitcoin đang đối mặt với nguy cơ đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 62.000 USD đã được duy trì kể từ khi chiến sự Iran bùng phát.

Đợt lao dốc mới nhất cũng cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa Bitcoin và nhóm cổ phiếu công nghệ. Trong khi nhiều chỉ số chứng khoán công nghệ liên tiếp lập đỉnh mới, Bitcoin lại tiếp tục suy yếu.

So với mức đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, đồng tiền số này hiện đã mất hơn một nửa giá trị.

Bitcoin cũng đang chịu tác động tiêu cực từ các rủi ro địa chính trị. Các cuộc không kích diễn ra trong đêm đã làm gia tăng lo ngại về triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Cùng với Bitcoin, thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 4/6.

Nhóm các đồng tiền số vốn hóa nhỏ hơn cũng chịu áp lực bán mạnh. Ether - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, khoảng 1,5 tỷ USD các vị thế đặt cược vào xu hướng tăng giá đã bị xóa sổ trong vòng 24 giờ qua, trong đó gần một nửa số này bị thanh lý chỉ trong 4 giờ gần nhất. Bitcoin là tài sản dẫn đầu làn sóng thanh lý.

Ở một diễn biến khác, các nhà đầu tư đã rút gần 4 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ trong 12 phiên liên tiếp vừa qua. Đây là chuỗi rút vốn dài nhất kể từ khi các sản phẩm ETF Bitcoin được đưa vào giao dịch.