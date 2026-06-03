Giá Bitcoin lao dốc không phanh

Giá Bitcoin đã lao xuống mức thấp nhất 2 tháng. Làn sóng bán tháo trên thị trường tiền số đã kích hoạt gần 1,5 tỷ USD lệnh thanh lý chỉ trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin đang ở mức thấp nhất 2 tháng. Ảnh: Bitcoin Magazine.

Giá Bitcoin đã giảm hơn 6% trong 24 giờ qua, hiện giao dịch phổ biến quanh mốc 66.000 USD /BTC, cũng là vùng đáy kể từ đầu năm đến nay. So với mức đỉnh lịch sử khoảng 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái, giá Bitcoin hiện đã mất gần 50%.

Theo Bloomberg, tâm lý bi quan đối với Bitcoin đã kéo theo gần 1,5 tỷ USD vị thế tiền số bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy đây là đợt thanh lý đòn bẩy lớn nhất kể từ tháng 2. Trong đó, riêng các vị thế liên quan đến Bitcoin ghi nhận khoảng 800 triệu USD bị "cháy tài khoản".

Đà giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì động lực tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu toàn cầu cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc xung đột đã gây biến động mạnh cho các thị trường tài chính thời gian qua.

Tuy nhiên, Bitcoin đang phải đối mặt với những trở ngại mới khi hai nguồn cầu vốn được xem là động lực quan trọng nhất của thị trường gồm các quỹ ETF giao ngay và Strategy của tỷ phú Michael Saylor bất ngờ trở thành yếu tố gây áp lực lên giá.

Jasper De Maere, nhà giao dịch OTC tại Wintermute, nhận định đợt bán tháo có thể được kích hoạt bởi thông tin Strategy bán ra.

"Tuy nhiên, thực tế là ngay cả khi không có thông tin này, động lượng thị trường cũng đã suy yếu. Hoạt động tham gia của các tổ chức mà chúng tôi quan sát được trên bàn giao dịch OTC đã giảm dần về vùng thấp trước đó", ông cho biết.

Hôm 1/6, Strategy công bố giao dịch bán Bitcoin đầu tiên kể từ cuối năm 2022 với giá trị khoảng 2,5 triệu USD trong tổng số gần 59 tỷ USD Bitcoin mà công ty đang nắm giữ.

Dù quy mô giao dịch là rất nhỏ so với lượng Bitcoin trong kho dự trữ của Strategy, động thái này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng bởi nó đánh dấu lần đầu tiên công ty đi ngược lại chiến lược "mua và nắm giữ bằng mọi giá" vốn đã đưa Strategy trở thành một trong những tổ chức sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới.

Giá Bitcoin lao dốc không phanh. Ảnh: CoinMarketCap.

Cổ phiếu Strategy đã giảm tới 10% trong phiên giao dịch gần nhất, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2. Trong vòng một năm qua, thị giá cổ phiếu này đã mất hơn 60%.

Áp lực đối với Bitcoin càng trở nên rõ nét hơn khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận 11 phiên rút vốn liên tiếp, chuỗi dài nhất từ trước đến nay. Tổng cộng, các nhà đầu tư đã rút gần 3,5 tỷ USD khỏi nhóm quỹ này trong giai đoạn trên.

James Butterfill, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares, cho rằng những tiến triển trong quá trình xây dựng khung pháp lý cho thị trường tiền số tại Mỹ từng đóng vai trò hỗ trợ giá Bitcoin. Tuy nhiên, tác động tích cực đó hiện đã bị lấn át bởi tâm lý né tránh rủi ro liên quan đến các diễn biến địa chính trị tại Iran.

Trong khi đó, Sean McNulty, Giám đốc giao dịch phái sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FalconX, cảnh báo rằng nếu Bitcoin đóng cửa theo ngày hoặc theo tuần dưới ngưỡng 70.000 USD , thị trường có thể đang bước vào một sự thay đổi mang tính cấu trúc thay vì chỉ là phản ứng nhất thời trước các tin tức ngắn hạn.