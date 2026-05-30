Đề xuất thanh toán stablecoin tại Trung tâm Tài chính Quốc tế

Bên cạnh thanh toán QR xuyên biên giới, mô hình thanh toán bằng stablecoin được đề xuất nghiên cứu thí điểm tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng.

Stablecoin là loại tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định bằng cách neo theo một tài sản tham chiếu như USD, euro hoặc vàng. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Tính đến hết tháng 5, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng khoảng 38% so với cuối năm 2025. Trong đó, thanh toán bằng mã QR là điểm sáng nổi bật khi ghi nhận mức tăng trưởng hơn 50%.

Động lực quan trọng thúc đẩy sự bứt phá này đến từ việc mở rộng các dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, đặc biệt với 2 thị trường khách quốc tế lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Từ đầu tháng 4, khách du lịch Trung Quốc đã có thể sử dụng ví điện tử Alipay để quét mã VIETQRGlobal và thanh toán trực tiếp tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn cũng như các điểm du lịch tại Việt Nam.

Song song với đó, hệ thống thanh toán QR kết nối Việt Nam - Hàn Quốc cũng được đưa vào vận hành, cho phép hơn 115 triệu tài khoản thuộc mạng lưới GLN International, bao gồm khách du lịch và người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận QR trên toàn quốc thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của họ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, cho biết việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với các thị trường lớn mang lại nhiều lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Du khách có thể sử dụng đồng tiền bản địa để chi tiêu, mua sắm và thanh toán các dịch vụ trong thời gian lưu trú tại Việt Nam mà không cần thực hiện các thủ tục đổi ngoại tệ phức tạp.

Theo ông Tuấn, kết quả giao dịch từ các chương trình kết nối với Trung Quốc và Hàn Quốc đã ghi nhận tín hiệu tích cực ngay trong giai đoạn đầu triển khai. Trên cơ sở đó, NHNN dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới trong năm nay với các thị trường khác như Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Nhật Bản.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện CTCP 9Pay cho biết đơn vị đang phối hợp cùng CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) để mở rộng hệ thống thanh toán QR xuyên biên giới tới nhiều quốc gia Đông Nam Á. Khi hoàn thiện, du khách đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia hay Malaysia có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tại nước sở tại để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình thí điểm tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, 9Pay cũng đang nghiên cứu mô hình thanh toán bằng stablecoin thông qua mã QR. Theo doanh nghiệp, nếu được triển khai hiệu quả, giải pháp này có thể tạo thêm phương thức thanh toán thuận tiện cho du khách đến từ những thị trường có nhu cầu cao như Nga, Ấn Độ hay khu vực Trung Đông, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối giữa các nền tảng tài chính quốc tế với hệ sinh thái thanh toán tại Việt Nam.