Bộ Công Thương nói về phản ánh xe hỏng, không 'bốc' khi dùng xăng E10

Bộ Công Thương khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy nhiên liệu này gây hư hỏng động cơ, đồng thời giải đáp hàng loạt băn khoăn về hiện tượng xe yếu máy, hao xăng.

Bộ Công Thương cho biết hầu hết xe máy, ôtô hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6, Bộ Công Thương đã công bố bộ câu hỏi - đáp gồm 85 nội dung nhằm giải đáp những băn khoăn phổ biến của người tiêu dùng liên quan đến loại nhiên liệu mới này.

Chưa có bằng chứng xăng E10 làm hỏng động cơ

Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu là khả năng tương thích của xăng E10 với các phương tiện đang lưu hành. Theo Bộ Công Thương, hầu hết xe máy, ôtô hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10. Ngoại lệ chỉ gồm một dòng xe tải hạng nhẹ được sản xuất trong giai đoạn 1996-2023 và đã ngừng sản xuất, cùng một số ít mẫu xe máy đời cũ của Suzuki chưa có khẳng định chính thức về mức độ tương thích.

Không chỉ phương tiện giao thông, nhiều loại động cơ sử dụng xăng như máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá hay các thiết bị nông nghiệp được sản xuất trong những năm gần đây cũng được đánh giá là phù hợp với nhiên liệu E10.

Đối với những phương tiện và động cơ đã quá cũ, chưa xác định được khả năng tương thích với E10, Bộ Công Thương khuyến nghị tiếp tục sử dụng xăng E5.

Liên quan đến quá trình chuyển đổi từ xăng truyền thống sang E10, cơ quan quản lý cho biết người dân thông thường không cần điều chỉnh động cơ. Tuy nhiên, với các dòng xe đời cũ, chủ phương tiện nên tham khảo thêm ý kiến từ chuyên gia hoặc nhà sản xuất.

Tương tự, việc súc rửa bình xăng trước khi chuyển sang sử dụng E10 cũng không phải yêu cầu bắt buộc. Dù vậy, trong trường hợp xe đã sử dụng nhiều năm và bình xăng xuất hiện hiện tượng han gỉ, người dùng nên vệ sinh sạch các mảng gỉ sét trước khi tiếp nhiên liệu E10.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex, PV OIL đã chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10. Ảnh: Hoài Bảo.

Trả lời những lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ, Bộ Công Thương dẫn các kết quả thử nghiệm trong nước và quốc tế cũng như thực tiễn sử dụng tại nhiều quốc gia cho biết chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy xăng E10 gây hư hỏng động cơ.

Về khả năng vận hành, cơ quan này cho rằng người sử dụng khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện vận hành thông thường. Tuy nhiên, đối với những phương tiện có bình xăng hoặc hệ thống dẫn nhiên liệu tồn tại cặn bẩn, rỉ sét, khả năng hòa tan cao hơn của ethanol có thể khiến các tạp chất này bong ra và gây tắc nghẽn, làm giảm lưu lượng nhiên liệu vào buồng đốt. Đây là nguyên nhân có thể khiến một số người cảm thấy xe vận hành yếu hơn sau khi chuyển sang dùng E10.

Đối với câu hỏi liệu E10 có làm hao nhiên liệu hơn hay không, Bộ Công Thương cho biết một số thử nghiệm ghi nhận mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 2-3% so với xăng khoáng cùng loại. Tuy nhiên, cũng có những thử nghiệm cho kết quả ngược lại khi xe sử dụng E10 đạt quãng đường di chuyển dài hơn.

Theo giải thích của cơ quan quản lý, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, khi được phối trộn ở tỷ lệ 10%, nhiên liệu lại có khả năng cháy triệt để hơn, qua đó bù đắp một phần sự chênh lệch về năng lượng.

Lọc bỏ ethanol là vi phạm pháp luật

Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý pha ethanol vào xăng, chỉ nên sử dụng các loại xăng được phối trộn theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được cung cấp bởi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hợp pháp. Việc tự pha trộn nhiên liệu có thể làm chất lượng xăng không được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây ảnh hưởng đến động cơ.

Tương tự, người dân không nên tìm cách "lọc bỏ ethanol" khỏi xăng E10. Cơ quan quản lý cho biết hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn có thể làm suy giảm chất lượng nhiên liệu, gia tăng nguy cơ cháy nổ và gây hư hỏng động cơ.

Đối với việc sử dụng thêm phụ gia khi dùng xăng E10, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân không nên tự ý bổ sung các loại phụ gia nếu không có hướng dẫn hoặc khuyến cáo kỹ thuật rõ ràng từ các tổ chức, cá nhân có chuyên môn. Việc sử dụng phụ gia tùy tiện có thể làm phát sinh thêm chi phí trong khi không mang lại khác biệt đáng kể đối với khả năng vận hành của động cơ trong điều kiện sử dụng thông thường.

Bộ Công Thương cũng cho rằng người dân không cần thay đổi đáng kể thói quen sử dụng phương tiện khi chuyển sang dùng E10. Một số lưu ý được đưa ra gồm tránh để xe không hoạt động trong thời gian quá dài và thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Đề cập đến những tranh luận xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua, Bộ Công Thương cho rằng các ý kiến trái chiều chủ yếu xuất phát từ tâm lý e ngại sự thay đổi, thiếu thông tin chính xác về xăng sinh học cũng như những băn khoăn liên quan đến tác động của E10 đối với động cơ. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng có hiện tượng "câu like, câu view" hoặc lợi dụng tâm lý lo lắng của người tiêu dùng để kinh doanh phụ tùng, phụ gia.

Theo Bộ Công Thương, những nội dung được dư luận quan tâm nhiều nhất hiện nay xoay quanh việc phương tiện nào có thể sử dụng E10, liệu nhiên liệu mới có gây hư hỏng động cơ hay làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu hay không, đồng thời là mức giá bán của loại xăng này khi được triển khai trên phạm vi toàn quốc.