Cần Giờ đã khác

Sự xuất hiện của các công trường quy mô lớn đang khiến nhịp sống tại Cần Giờ thay đổi nhanh. Khu vực này cũng được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Hơn một năm trước, mỗi lần đến Cần Giờ, người dân và du khách dễ bắt gặp hình ảnh những tuyến đường vắng vẻ, hàng quán thưa thớt, dịch vụ lưu trú hạn chế. Nhưng hiện nay, bức tranh ấy đã thay đổi rõ rệt.

Vào giờ cao điểm, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ khi hàng nghìn công nhân, kỹ sư tan ca từ các đại công trường. Phà Bình Khánh - tuyến kết nối gần như duy nhất giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ - cũng thường xuyên quá tải bởi dòng người và phương tiện đổ về khu vực này.

Những thay đổi đó phần nào phản ánh tốc độ chuyển mình mạnh mẽ của Cần Giờ trong hơn một năm qua.

Không nhận ra Cần Giờ chỉ sau hơn 1 năm

Trên thực tế, trong suốt nhiều năm trước, Cần Giờ gần như đứng ngoài làn sóng phát triển của TP.HCM do khoảng cách địa lý và hạ tầng kết nối hạn chế. Việc phụ thuộc vào phà Bình Khánh khiến thời gian di chuyển kéo dài, logistics gặp khó, khả năng thu hút đầu tư cũng bị hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, khu vực này đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh chưa từng có.

Bước ngoặt lớn nhất đến từ sự hiện diện của Tập đoàn Vingroup tại dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ với tên thương mại Vinhomes Green Paradise. Đây là siêu đô thị lấn biển quy mô 2.870 ha được khởi công vào tháng 4 năm ngoái.

Thời điểm dự án bắt đầu triển khai, không ít người vẫn hoài nghi về khả năng hiện thực hóa một đại đô thị lấn biển quy mô lớn tại Cần Giờ. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, khu vực thi công đã dần hình thành rõ nét với nhiều phần diện tích được san lấp. Đại công trường hiện duy trì hàng nghìn công nhân thi công thường xuyên.

Ông Nguyễn Đức Hòa, môi giới chuyên sâu thị trường Cần Giờ cho biết lượng công nhân và kỹ sư đổ về làm việc tại dự án với mức thu nhập tương đối cao đã khiến thị trường dịch vụ địa phương thay đổi nhanh chóng.

"Trước đây khu vực này vốn chưa có nhiều dịch vụ, ăn uống. Nhưng khi lượng người đổ về tăng mạnh thì nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cũng tăng theo, buộc thị trường phải thay đổi để đáp ứng", ông nói.

Đường Tắc Xuất nối từ phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi qua khu dân cư hiện hữu hướng thẳng vào Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Hòa, nhu cầu thuê mặt bằng tại các trục đường chính như Duyên Hải, Thạnh Thới tăng mạnh trong thời gian gần đây. Một lô đất trống khoảng 200 m2 hiện có thể cho thuê với giá khoảng 15 triệu đồng/tháng, trong khi trước đây gần như không ai hỏi thuê.

Không chỉ mặt bằng kinh doanh, thị trường phòng trọ cũng trở nên sôi động. Nhiều nhà đầu tư đổ về thuê đất để xây nhà trọ, hoặc chủ đất tự đầu tư khu lưu trú rồi khoán lại cho người khác quản lý nhằm tạo dòng tiền ổn định.

Trong đó, đường Thạnh Thới và Tắc Xuất - hai trục dẫn chính vào dự án Vingroup - đang trở thành điểm nóng về nhu cầu thuê mặt bằng và lưu trú. Riêng khu vực Giồng Ao được xem là phù hợp để phát triển nhà trọ phục vụ lực lượng lao động.

"Một phòng trọ có diện tích khoảng 15 m2 có máy lạnh hiện được cho thuê với giá 3-4 triệu đồng/tháng", ông bổ sung.

Không chỉ các mô hình quy mô lớn hưởng lợi, theo ông Hòa, nhiều hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ như bán đồ ăn sáng, cà phê xe đẩy hay hàng quán phục vụ công nhân cũng bắt đầu mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương.

Hạ tầng nhộn nhịp

Song song với sự nhộn nhịp của thị trường dịch vụ, hàng loạt dự án hạ tầng kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đầu năm nay, dự án cầu Cần Giờ chính thức được động thổ. Công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp để kết nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km cùng hệ thống cầu nhỏ và đường dẫn, được thiết kế với 6 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/h.

Theo kế hoạch, khi hoàn thành trong khoảng 3 năm tới, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ rút ngắn còn khoảng 45-60 phút. Đây được xem là bước ngoặt lớn đối với khả năng kết nối và phát triển kinh tế biển, logistics cũng như du lịch của khu vực.

Bên cạnh cầu Cần Giờ, nhiều dự án quy mô lớn khác cũng đang được xúc tiến như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hay kế hoạch mở rộng đường Rừng Sác.

Hiện nay, phần lớn các công trình vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc triển khai ban đầu nên chưa tạo ra tác động rõ rệt về giao thông. Tuy nhiên, nếu được triển khai đúng tiến độ, hệ thống hạ tầng này sẽ mở ra dư địa phát triển hoàn toàn khác cho Cần Giờ trong những năm tới.

Hạ tầng kết nối ở Cần Giờ. Đồ họa: Phan Nhật.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, các dự án hạ tầng kết nối này còn nhằm phục vụ cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai. Siêu cảng biển 5 tỷ USD đặt mục tiêu công suất lên đến 17 triệu TEUs. Khi đó, dự án có thể mang lại nguồn thu 34.000- 40.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho 6.000-8.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế nhận định với định hướng phát triển cảng biển, logistics, du lịch và đô thị, Cần Giờ có thể trở thành một trong những khu vực đóng vai trò động lực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Theo ông, ngoài lợi thế về cảng biển, khu vực này còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và thu hút nhóm lao động chất lượng cao nhờ quỹ đất lớn và không gian đặc thù ven biển.

Thực tế, trong định hướng phát triển của TP.HCM, Cần Giờ đang được xác định là một cực tăng trưởng mới, đặc biệt ở lĩnh vực du lịch và kinh tế biển.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển này, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết địa phương đang đồng thời triển khai nhiều nhóm giải pháp về hạ tầng, mô hình đô thị và nguồn nhân lực.

Theo bà, hiện trên địa bàn đã có nhiều dự án quy mô lớn được đầu tư, tạo tiền đề để chuyển đổi Cần Giờ từ điểm đến du lịch cuối tuần thành khu vực phát triển dịch vụ - du lịch hoạt động quanh năm.

Song song đó, xã Cần Giờ cũng đang triển khai lộ trình phát triển lên phường theo mô hình đô thị sinh thái biển của TP.HCM. Theo lãnh đạo địa phương, đây không chỉ là thay đổi về mặt hành chính mà còn gắn với yêu cầu nâng cấp quản lý đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ngoài hạ tầng và mô hình đô thị, địa phương cũng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái biển, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.