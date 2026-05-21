Chuẩn bị trình HĐND TP.HCM dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu để kịp trình HĐND TP.HCM xem xét trong tuần đầu tháng 6 tới.

Phối cảnh hầm ngầm được xây dựng ở khu vực thông thuyền trên biển, hai bên là đảo nhân tạo. Ảnh: Vingroup.﻿

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo kết luận, đây là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô đầu tư rất lớn nên các sở, ngành và đơn vị liên quan phải tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục nhằm kịp trình HĐND TP.HCM xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn nhưng vẫn còn nhiều nội dung quan trọng cần xử lý như quy hoạch, quỹ đất thanh toán, phương án tài chính, ý kiến thẩm định chuyên ngành và hồ sơ pháp lý, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị triển khai theo tinh thần vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hồ sơ.

TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động gửi trước các nội dung đã hoàn thiện đến Hội đồng thẩm định và các đơn vị chuyên môn để nghiên cứu, góp ý, rút ngắn thời gian xử lý.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính liên quan công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Đồng thời, cơ quan này phải hướng dẫn các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch phân khu bị ảnh hưởng bởi dự án tại khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP.HCM đề nghị Sở Tài chính chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ các nội dung còn tồn tại, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, xác định cụ thể từng đầu việc, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ và sản phẩm hoàn thành của từng nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - đại diện liên danh nhà đầu tư - khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của các bộ, ngành Trung ương đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 14 km, với điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực Tam Thắng và Rạch Dừa.

Theo đề xuất mới nhất, tuyến có hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km, gồm đoạn hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín 430 m và hầm hở 420 m. Phần cầu vượt biển dài hơn 8 km, trong khi đường dẫn hai đầu tuyến được rút ngắn gần 1,9 km. Dự án có diện tích sử dụng đất hơn 169 ha.

Tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 92.600 tỷ đồng lên hơn 93.000 tỷ đồng . Công trình được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư tự thu xếp vốn, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách.

Công tác giải phóng mặt bằng và khởi công dự kiến triển khai trong quý III/2026. Thời gian thi công và đưa vào vận hành khoảng 3 năm.