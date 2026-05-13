Chuyên gia: Cần Giờ là động lực quan trọng để TP.HCM vươn mình

Các chuyên gia cho rằng với lợi thế cảng biển, du lịch và hạ tầng kết nối, Cần Giờ đang được định hình thành cực tăng trưởng mới, tạo động lực phát triển cho TP.HCM.

Tại hội thảo với chủ đề "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 12/5, TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng Cần Giờ đang được cấu trúc trở thành một siêu đô thị tích hợp, không chỉ riêng về du lịch.

Theo ông, khu vực này đang hội tụ nhiều công trình kết nối trọng điểm, đặc biệt là siêu cảng quốc tế của TP.HCM với sự tham gia của các đối tác lớn. Điều này cho thấy Cần Giờ không đơn thuần là đô thị du lịch mà còn có tiềm năng trở thành nền kinh tế cảng quy mô lớn, đủ khả năng cạnh tranh với Singapore trên tuyến hàng hải quốc tế từ châu Âu, Trung Đông qua Ấn Độ Dương đến Đông Á.

Bên cạnh lợi thế cảng biển, ông Hiển đánh giá Cần Giờ còn sở hữu tiềm năng lớn để phát triển thành khu du lịch sinh thái cao cấp, đồng thời là không gian sinh sống và làm việc của giới chuyên gia, cộng đồng tri thức và lao động chất lượng cao.

Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: BTC.

Cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Với sự kết hợp giữa cảng biển, du lịch và đô thị, ông nhấn mạnh Cần Giờ sẽ trở thành động lực quan trọng giúp TP.HCM tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng quan điểm, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Phó tổng giám đốc Vietravel cho rằng câu chuyện tái định vị TP.HCM không chỉ dừng ở việc nhìn lại những lợi thế sẵn có mà còn là quá trình xây dựng một bức tranh phát triển mới với tham vọng và tầm nhìn khu vực.

Theo bà, trong thời gian qua, TP.HCM đã tập trung chuẩn bị nhiều yếu tố nền tảng cho giai đoạn phát triển mới như hạ tầng giao thông, logistics, quy hoạch không gian du lịch và các dịch vụ chất lượng cao. Thành phố không chỉ hướng đến vai trò cửa ngõ trung chuyển khách quốc tế mà còn đặt mục tiêu trở thành điểm đến có khả năng tạo ra những sản phẩm du lịch riêng biệt, dựa trên lợi thế về cảng biển, hạ tầng kết nối và các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Song song đó là định hướng phát triển du lịch MICE, bao gồm các hoạt động hội nghị, triển lãm, khen thưởng và sự kiện quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, theo bà Hoàng, TP.HCM hiện vẫn chưa thực sự trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách nghỉ dưỡng do còn thiếu các không gian và dịch vụ đẳng cấp quy mô lớn.

Thực tế, nhiều nghệ sĩ và chương trình biểu diễn quốc tế hiện lựa chọn Singapore để tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Tương tự, nhiều quốc gia cũng tận dụng các sự kiện thể thao toàn cầu như FIFA World Cup để thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Theo bà Hoàng, không có lý do gì để TP.HCM không thể hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến của những sự kiện quy mô tương tự trong vài năm tới, nhất là khi Cần Giờ đang được đầu tư theo định hướng rõ ràng về du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng quốc tế.

"Khi Cần Giờ được phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, TP.HCM sẽ có cơ hội tăng tốc, hình thành các sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh cao, đủ khả năng thu hút cả khách quốc tế lẫn du khách trong nước", bà nhấn mạnh.

Cần Giờ chuẩn bị cho giai đoạn "vươn mình"

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhìn nhận thời gian qua, Cần Giờ nhận được sự quan tâm lớn từ Trung ương và TP.HCM trong việc đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và định hướng xây dựng đô thị sinh thái.

Hiện, địa phương đang đặt mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Theo bà Phượng, nếu đạt được quy mô này, Cần Giờ sẽ từng bước trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế dịch vụ và đô thị sinh thái của khu vực phía Nam cũng như cả nước.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới và khả năng đón lượng khách lớn trong tương lai, địa phương đang phối hợp với TP.HCM đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, qua đó chuyển đổi mô hình phát triển từ một "điểm đến cuối tuần" thành trung tâm du lịch - dịch vụ hoạt động quanh năm.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ. Ảnh: BTC.

Song song với hạ tầng, Cần Giờ cũng đang từng bước chuyển đổi mô hình quản lý theo định hướng đô thị. Theo bà Phượng, việc nâng cấp đơn vị hành chính không chỉ mang ý nghĩa thay đổi về mặt quản lý mà còn là bước chuyển về chất trong quản trị đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của một đô thị du lịch hiện đại.

Ngoài ra, cơ cấu kinh tế địa phương cũng đang được định hướng chuyển dịch mạnh sang thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm. Trong đó, địa phương đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để người dân có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Đặc biệt, chính quyền địa phương xác định phát triển phải đi đôi với bảo tồn. Theo bà, khu dự trữ sinh quyển không chỉ là "lá phổi xanh" của TP.HCM mà còn là giá trị cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của Cần Giờ trong tương lai.

Tuy nhiên, để Cần Giờ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, TS Đinh Thế Hiển cho rằng quá trình phát triển hạ tầng cần được triển khai nhanh và đồng bộ hơn.

Đồng thời, quá trình phát triển đòi hỏi sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp bởi hạ tầng kết nối không thể chỉ phụ thuộc vào nguồn lực của chủ đầu tư mà cần gắn chặt với hệ thống hạ tầng quốc gia và hạ tầng đô thị của TP.HCM.

Ngoài hạ tầng, yếu tố quan trọng khác là năng lực vận hành và cơ chế thể chế đủ đột phá. Một siêu đô thị không chỉ cần các công trình quy mô lớn hay kiến trúc biểu tượng mà còn phải có năng lực quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ tương xứng.

Bên cạnh đó, để thu hút giới tinh hoa, chuyên gia quốc tế và các nhà đầu tư toàn cầu đến sinh sống, làm việc và giải trí, theo ông Hiển, cần nghiên cứu các cơ chế đặc thù mang tính thử nghiệm (sandbox), tương tự mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế mà nhiều quốc gia đang áp dụng.

"Nếu có thể thay đổi mạnh mẽ cách làm và tạo ra cơ chế đủ đột phá, Cần Giờ sẽ không chỉ là một điểm đến du lịch mà có thể trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM, hình thành một nền kinh tế biển với diện mạo hoàn toàn khác biệt trong tương lai", ông nói.