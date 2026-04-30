Phối cảnh 'siêu' cảng Cần Giờ 5 tỷ USD

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại khu vực cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép (xã Thạnh An, TP.HCM ), sở hữu lợi thế kết nối thuận lợi với các tuyến hàng hải quốc tế và hệ thống giao thông đường thủy. Cảng Cần Giờ được xây dựng với tham vọng cạnh tranh trực tiếp cảng Singapore và Malaysia - hai trung tâm trung chuyển lớn nhất Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, công suất thiết kế sẽ đạt gần 17 triệu TEUs vào năm 2047. Đến năm 2050, cảng có thể phát triển khoảng 13 bến, tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Công trình có tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km.

Vừa qua, ngày 29/4, TP.HCM đã chính thức trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) cùng với hãng tàu biển lớn nhất thế giới MSC (thông qua công ty con là Terminal Investment Limited Holding S.A.). Việc lựa chọn nhà đầu tư cho "siêu" cảng Cần Giờ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cấp hệ thống cảng biển Việt Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD ). Trong đó, liên danh TIL - VIMC - SGP góp khoảng 19.331 tỷ đồng , trong đó TIL nắm 49%, VIMC nắm 36% và Cảng Sài Gòn nắm 15%, phần còn lại trong tổng kinh phí dự kiến huy động từ các nguồn khác.

MSC có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Hiện, "gã khổng lồ" này kiểm soát 21,6% thị phần vận tải container toàn cầu. Với mạng lưới kết nối hơn 500 cảng biển tại 155 quốc gia, MSC xử lý sản lượng hàng năm trên 23 triệu TEUs. Thông qua TIL, MSC tham gia khai thác nhiều cảng container quốc tế, hình thành hệ sinh thái logistics khép kín từ vận tải, khai thác cảng đến dịch vụ hậu cần.

Theo VIMC, công trình sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Bên cạnh đó, "siêu" cảng đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics - công nghiệp - dịch vụ tài chính tại khu vực phía Nam, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính và thương mại tầm cỡ khu vực.

Khi đi vào khai thác, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có thể đóng góp 34.000- 40.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác cảng và dịch vụ liên quan.

Cảng Cần Giờ được bố trí tại khu vực ngoài vùng lõi và vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo vệ môi trường, được định hướng phát triển theo mô hình "cảng xanh - cảng thông minh", ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả quản trị.

Cảng Cần Giờ và Cái Mép - Thị Vải là hai mắt xích không thể tách rời trong một hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh. Dự kiến, cảng Cần Giờ đóng vai trò là cảng trung chuyển quốc tế, thu hút các tàu mẹ có tải trọng lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Cái Mép - Thị Vải tiếp tục phát triển thế mạnh về cảng cửa ngõ và hậu cần. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Sự kết hợp này tạo ra lợi thế quy mô chưa từng có. Thay vì các hãng tàu lớn phải cân nhắc chọn một trong hai, giờ đây, họ nhìn thấy một trung tâm hàng hải khổng lồ với đầy đủ dịch vụ, từ trung chuyển quốc tế đến xuất nhập khẩu hàng hóa nội địa, tối ưu hóa chi phí và thời gian", VIMC cho hay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hệ thống cảng biển của TP.HCM đang đứng trước cơ hội nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt khi có thêm các siêu cảng Cần Giờ, Cái Mép Hạ và giai đoạn 2 Cái Mép Gemadept - Terminal Link.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.