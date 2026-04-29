'Siêu' cảng Cần Giờ gần 5 tỷ USD chính thức có nhà đầu tư

Theo đó, hai doanh nghiệp trong nước là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) đã “bắt tay” với hãng tàu biển lớn nhất thế giới MSC (thông qua công ty con là Terminal Investment Limited Holding S.A. - TIL) hình thành liên danh nhà đầu tư dự án.

Liên danh TIL - VIMC - SGP góp khoảng 19.331 tỷ đồng , trong đó TIL nắm 49%, VIMC nắm 36% và Cảng Sài Gòn nắm 15%, phần còn lại trong tổng kinh phí dự kiến huy động từ các nguồn khác.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho "siêu" cảng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cấp hệ thống cảng biển Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc CTCP Cảng Sài Gòn - cho biết đây là sự kiện đặc biệt mà liên danh nhà đầu tư đã kiên trì chuẩn bị, chờ đợi trong suốt những năm tháng qua. "Quyết định này không chỉ là một văn bản pháp lý mà là sức mạnh chiến lược và sự tin tưởng Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP.HCM giao phó cho chúng tôi, để thực hiện những khát vọng chinh phục biển cả của dân tộc”, ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Tâm cho hay mục tiêu của nhà đầu tư là biến cảng Cần Giờ thành một cửa ngõ ngắn nhất, hiệu quả nhất giúp hàng hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn và kinh tế hơn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Siêu cảng Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi, có tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km, xây dựng với tham vọng cạnh tranh trực tiếp cảng Singapore. Theo kế hoạch chiến lược, đến năm 2047, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến đạt công suất gần 17 triệu TEUs - gần bằng một nửa sản lượng container thông qua cảng Singapore hiện nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đại diện liên danh nhà đầu tư, cảng Cần Giờ chính là chìa khóa để Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh phối cảnh: Portcoast.

Dự kiến từ đây đến năm 2029, TP.HCM sẽ hoàn tất xây dựng cầu Cần Giờ nối xã Cần Giờ với xã Nhà Bè. Sắp tới, thành phố cũng sẽ mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe và xây nút giao tuyến này kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau năm 2030, tiếp tục làm đường kết nối từ vị trí xây dựng cảng với đường Rừng Sác và đường trên cao dọc theo đường Rừng Sác, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ cảng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hệ thống cảng biển của TP.HCM đang đứng trước cơ hội nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt khi có thêm các siêu cảng Cần Giờ, Cái Mép Hạ và giai đoạn 2 Cái Mép Gemadept - Terminal Link.

