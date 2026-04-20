Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Toàn cảnh khu vực sắp động thổ 'siêu' cảng Cần Giờ 5 tỷ USD

  • Thứ hai, 20/4/2026 06:00 (GMT+7)
TP.HCM sẽ động thổ cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (giai đoạn 1) vào dịp lễ 30/4. Dự án do liên danh VIMC, Cảng Sài Gòn và đối tác ngoại thực hiện.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại khu vực cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép (xã Thạnh An, TP.HCM), sở hữu lợi thế kết nối thuận lợi với các tuyến hàng hải quốc tế và hệ thống giao thông đường thủy.
Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Portcoast.
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xây dựng trên cù lao biệt lập chỉ cách cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chưa đầy 2 km theo đường chim bay, hiện tại chưa có hệ thống giao thông đường bộ kết nối trực tiếp tới dự án.

Dự kiến từ đây đến năm 2029, TP.HCM sẽ triển khai xây dựng hoàn tất cầu Cần Giờ nối xã Cần Giờ với xã Nhà Bè.

Cũng trong thời gian sắp tới, TP.HCM sẽ nâng cấp mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe và xây nút giao tuyến này kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Sau năm 2030, TP.HCM tiếp tục làm đường kết nối từ vị trí xây dựng cảng với đường Rừng Sác và đường trên cao dọc theo đường Rừng Sác, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ cảng.
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km; công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEUs và tăng lên 16,9 triệu TEUs đến năm 2047. Trong ảnh là các tàu container đang neo đậu tại vùng biển sẽ hình thành Cảng Cần Giờ trong tương lai.
Giai đoạn đầu, cảng có 2-4 bến tiếp nhận tàu trọng tải tới 250.000 tấn, dài hạn có thể mở rộng lên 13 bến.
Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 128.872 tỷ đồng (tương đương gần 5 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại), trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15%, còn lại huy động từ các nguồn khác. Trong liên danh, Terminal Investment Limited Holding S.A. nắm 49%, VIMC sở hữu 36% và Cảng Sài Gòn nắm 15%.
Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm kể từ khi được giao đất; phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu và hoàn thành toàn bộ dự án trong 20 năm. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm.
Khi hoàn thành, cảng được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển container quốc tế, góp phần nâng vị thế hàng hải Việt Nam trong chuỗi logistics toàn cầu.
Ước tính, khi đạt công suất thiết kế, dự án có thể mang lại nguồn thu 34.000-40.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho 6.000-8.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.

Năng lực hãng vận tải container lớn nhất thế giới làm cảng Cần Giờ

Thông qua công ty con là Terminal Investment Limited Holding S.A. (TIL), hãng tàu hàng đầu thế giới MSC đang tham gia thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

14:00 15/4/2026

Rõ danh tính nhà đầu tư 'siêu' cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

UBND TP.HCM đã chấp thuận liên danh VIMC - Cảng Sài Gòn - TIL đầu tư "siêu" cảng trung chuyển Cần Giờ, tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng.

10:07 14/4/2026

0

0

Quỳnh Danh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý