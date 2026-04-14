Rõ danh tính nhà đầu tư 'siêu' cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

UBND TP.HCM đã chấp thuận liên danh VIMC - Cảng Sài Gòn - TIL đầu tư "siêu" cảng trung chuyển Cần Giờ, tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng.

Phối cảnh siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: CĐT.

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. (TIL) thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng . Trước đó, dự án này đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm 2025.

Cơ cấu vốn cho thấy nhà đầu tư nước ngoài khi TIL nắm 49% vốn, tương đương hơn 9.472 tỷ đồng . Trong khi đó, VIMC góp khoảng 6.959 tỷ (36%) và Cảng Sài Gòn góp gần 2.900 tỷ (15%). Tổng vốn góp của nhà đầu tư vào dự án vào khoảng 19.331 tỷ đồng , chiếm 15% tổng mức đầu tư. Phần còn lại dự kiến huy động từ các nguồn khác .

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch trên diện tích khoảng 571 ha tại khu vực Cần Giờ (TP.HCM), với tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km. Theo kế hoạch, công suất thiết kế sẽ đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Đến năm 2050, cảng có thể phát triển khoảng 13 bến, tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện .

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất trong vòng 20 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng. Trong đó giai đoạn 1 đến năm 2030 sẽ hoàn thành ít nhất 2 cầu cảng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Đáng chú ý, quyết định chấp thuận nhà đầu tư đặt ra nhiều điều kiện ràng buộc chặt chẽ. Trong đó, liên danh không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm đầu, đồng thời phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn này. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về vốn, tiến độ hoặc các điều kiện khác, nhà đầu tư có thể không được hưởng các cơ chế ưu đãi theo chính sách đặc thù của Quốc hội .

Ngoài ra, dự án cũng phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, đặc biệt trong bối cảnh dự án nằm gần Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, cũng như các tiêu chuẩn về quốc phòng, an ninh và công nghệ cảng xanh, cảng thông minh.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho "siêu" cảng quốc tế Cần Giờ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cấp hệ thống cảng biển Việt Nam. Hiện nay, phần lớn hàng container quốc tế của Việt Nam vẫn phải trung chuyển qua các cảng trong khu vực như Singapore hay Malaysia, khiến chi phí logistics gia tăng và phụ thuộc vào hạ tầng nước ngoài.

Khi đi vào vận hành, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng giúp Việt Nam từng bước chủ động hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đóng vai trò đầu mối kết nối các tuyến vận tải biển quốc tế với hệ thống logistics nội địa, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Về dài hạn, với quy mô gần 17 triệu TEU, dự án có tiềm năng đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm trung chuyển container lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.