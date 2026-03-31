Vingroup đề xuất mở rộng đường Rừng Sác ở Cần Giờ lên 10 làn xe

Đường Rừng Sác đi xuyên qua khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Tài chính TP.HCM vừa báo cáo UBND TP sau khi lấy ý kiến sở ngành về đề xuất của Tập đoàn Vingroup nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn nối đường 15B và nâng cấp đường Rừng Sác.

Theo phương án đề xuất, dự án được chia thành hai đoạn. Đoạn 1 là tuyến nối 15B, kéo dài từ cuối đường D1 (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) đến ranh dự án cầu Cần Giờ (khu vực xã Nhà Bè), với chiều dài gần 2 km. Tuyến được quy hoạch 6 làn xe, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn song hành.

Phân đoạn hai là dự án nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác với chiều dài hơn 35 km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến trục chính trong Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Theo đề xuất, tuyến đường sẽ được mở rộng từ quy mô hiện hữu 6 làn lên 10 làn, gồm 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành.

Dự án được đề xuất theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng (bao gồm giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng). Nhà đầu tư dự kiến thu xếp toàn bộ vốn và thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, nếu được chấp thuận.

Theo doanh nghiệp, việc nâng cấp, mở rộng tuyến Rừng Sác là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng giữa trung tâm TP.HCM và khu vực Cần Giờ, trong bối cảnh hạ tầng và đô thị tại đây đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt, khi dự án cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển Cần Giờ hoàn thành, lưu lượng giao thông liên vùng được dự báo sẽ tăng đột biến.

"Nếu không kịp thời đầu tư mở rộng, tuyến Rừng Sác hiện hữu có nguy cơ trở thành 'nút thắt cổ chai', gây ùn tắc nghiêm trọng và làm giảm hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống hạ tầng kết nối mới", đơn vị đề xuất nhấn mạnh.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP.HCM đã lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương liên quan, qua đó cơ bản thống nhất về sự cần thiết của dự án. Theo đánh giá, toàn bộ hướng tuyến phù hợp với định hướng quy hoạch chung của thành phố.

Trong đó, trục 15B - Rừng Sác được xác định là tuyến trục chính đô thị với vận tốc thiết kế 80 km/h, đóng vai trò hình thành hành lang kết nối thông suốt từ trung tâm TP.HCM đến khu vực biển Cần Giờ.

Sở Tài chính TP.HCM kiến nghị UBND TP cho phép Vingroup lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo góp ý.

Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, UBND xã Nhà Bè, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giờ dừng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án đối với một số dự án bị chồng lấn (chưa phê duyệt).

Đường Rừng Sác dài khoảng 35 km, hoàn thành từ năm 1986, là một trong những tuyến giao thông huyết mạch đầu tiên kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM. Tuyến hiện có quy mô 4-6 làn xe, đi xuyên qua khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Cần Giờ.