TP.HCM thúc giải phóng mặt bằng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

UBND TP.HCM đốc thúc các sở ngành thực hiện giải phóng mặt bằng cho tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, hướng tới mục tiêu khai thác cuối năm 2028.

Theo kế hoạch, tuyến Bến Thành - Cần Giờ dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2028. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Trong bối cảnh thành phố đang đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm như Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ hay cầu Phú Mỹ 2..., lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp và triển khai song song, đan xen các thủ tục, bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ về pháp lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đặc biệt, đối với dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với thời hạn cụ thể.

Theo đó, Sở Tài chính TP.HCM được giao chủ trì, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP, nghiên cứu báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về tình hình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án để có chính kiến cụ thể, tham mưu, đề xuất trước ngày 25/3. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ dự án, thủ trưởng Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.HCM.

Nhà đầu tư có nhiệm vụ khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ (bình đồ tuyến, vị trí ga, depot, bản đồ hiện trạng theo phương án tuyến và công trình trên tuyến) cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để làm cơ sở lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành trước ngày 24/3.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị chủ trì, phối hợp với các sở cùng đơn vị liên quan lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trước ngày 28/3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình UBND TP.HCM phê duyệt trước ngày 6/4.

Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với các phường, xã liên quan rà soát, cân đối và phân bổ quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án theo quy định; báo cáo, đề xuất trước ngày 25/3.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM và Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường) được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bàn giao mặt bằng, bảo đảm không ảnh hưởng tiến độ chung, hoàn thành trước ngày 30/3.

UBND TP.HCM cũng giao các phường, xã có dự án đi qua chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đường sắt đô thị trong quá trình góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời rà soát, lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm sát thực tế, đúng quy định, đáp ứng tiến độ triển khai; hoàn thành trước ngày 30/3.

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do VinSpeed (công ty thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, đi qua 8 xã, phường: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.

Tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư hai ga Bến Thành và Cần Giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực còn 13 phút.

Sau khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt này được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ, qua đó tạo thêm dư địa phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực.