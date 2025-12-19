Vingroup 'bấm nút' metro Bến Thành - Cần Giờ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại khu vực Bến Thành và kết thúc tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise), kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Nam thành phố.

Tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư hai ga Bến Thành và Cần Giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực còn 13 phút. Trong ảnh là phối cảnh Depot và Trung tâm điều khiển (OCC) được bố trí tại xã Cần Giờ. Ảnh: CĐT.

Theo kế hoạch, tuyến Bến Thành - Cần Giờ dự kiến vận hành thương mại vào quý IV/2028, góp phần triển khai chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của TP.HCM và mở rộng không gian phát triển về phía biển, gắn với định hướng tăng trưởng bền vững và ứng dụng công nghệ.

Đại diện chủ đầu tư cam kết huy động các nguồn lực về công nghệ, nhân lực và quản lý, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về an toàn, chất lượng và môi trường trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án.

Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư khi đã rất tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương của thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị để trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian ngắn.

"Sự tích cực này không chỉ đem lại kết quả cho một dự án hạ tầng mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo của thành phố và năng lực tổ chức thực hiện khi có các cơ chế, chính sách đặc thù", ông nói.

Để đảm bảo dự án vận hành vào cuối năm 2028, lãnh đạo TP.HCM đề nghị các Sở, ngành phải huy động tối đa nhân lực, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để đồng hành cùng nhà đầu tư.

Cấp ủy, chính quyền của các phường, xã nơi dự án đi qua phải coi việc bồi thường, tái định cư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Ông cũng đề nghị nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các cam kết với chính quyền TP trong chủ chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, quá trình thi công không được làm ảnh hưởng đến Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và các di tích lịch sử quốc gia dọc tuyến. Ảnh: Hoàng Linh.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng sẽ giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do Vinspeed (công ty thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, đi qua 8 xã, phường: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.

Sau khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt này được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ, qua đó tạo thêm dư địa phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực.

Năm nay, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng , trong đó gần 75% là nguồn vốn tư nhân.

TP.HCM đang xin ý kiến các bộ góp ý dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 104.000 tỷ đồng . Dự án này dự kiến khởi công trong tháng 6/2026 và hoàn thành vào 2029.

