Ngày lịch sử với hàng trăm dự án đồng loạt khởi công trên khắp cả nước

- Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu từ 7h30 sáng nay với điểm cầu trung tâm tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội).
- Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có tổng cộng 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật dịp này với tổng mức đầu tư trên 3,4 triệu tỷ đồng.
- Một số dự án đặc biệt lớn khởi công, khánh thành sáng nay: Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), tổng vốn hơn 925.000 tỷ đồng; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội, tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng; Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1 (Đồng Nai), tổng vốn trên 110.000 tỷ đồng…
- Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, địa phương trực tiếp tham dự, chỉ đạo tại các điểm cầu.
-
Chính thức bấm nút khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trên cả nước
Tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Bộ trưởng Xây dựng, Nội vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng bấm nút khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trên cả nước.
Cùng lúc đó, tại tất cả điểm cầu khác khắp các tỉnh thành, lãnh đạo Chính phủ, địa phương và các nhà đầu tư cũng cùng thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình.
-
Thủ tướng: 'Còn rất nhiều dự án đang chờ được triển khai'
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tiếp nối thành công của 2 ngày lễ khởi công, khánh thành đợt trước, hôm nay cả nước tiếp tục tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm. Đây là những công trình, dự án quy mô lớn, phức tạp, đóng vai trò đặc biệt, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho hay Việt Nam còn rất nhiều dự án đang chờ được triển khai.
"Những dự án này thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn xa biển lớn, tiến sâu trong lòng đất, và bay cao tới vũ trụ của con người và dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình ý Đảng lòng dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó có những công trình lớn chưa từng có, những công trình mới có ý nghĩa lịch sử", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Theo người đứng đầu Chính phủ, chỉ riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân đóng góp 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%.
Ảnh: Đinh Hà.
-
Sun Group khởi công tổ hợp dự án gần 2 tỷ USD ở TP.HCM
Ở TP.HCM, Sun Group đã tổ chức lễ khởi động cụm 4 dự án An Tây, gồm Khu đô thị Bắc An Tây, Khu đô thị Đông An Tây, Khu đô thị Tây An Tây và Cảng tổng hợp An Tây. Tổ hợp dự án tọa lạc tại phường Tây Nam và phường Phú An, tổng quy mô 724 ha với tổng vốn đầu tư 51.160 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Sun Group cho biết việc triển khai cụm dự án thể hiện cam kết đồng hành lâu dài, bền vững cùng TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam - trong giai đoạn phát triển mới.
Theo quy hoạch, tổ hợp dự án gồm các khu nhà ở, thương mại - dịch vụ, cây xanh, mặt nước và cảng hàng hóa, cảng hành khách, hướng tới hình thành khu đô thị - cảng đa chức năng tại khu vực phía tây TP.HCM.
Trong đó, Khu đô thị Bắc An Tây rộng 70 ha, vốn 11.128 tỷ đồng; Khu đô thị Đông An Tây rộng gần 289 ha, vốn 13.564 tỷ đồng; Khu đô thị Tây An Tây rộng 268 ha, vốn 20.851 tỷ đồng, cùng Cảng tổng hợp An Tây quy mô 97,54 ha, vốn đầu tư 5.621 tỷ đồng.
-
Hòa Phát khởi công nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt
Sáng nay, Tập đoàn Hòa Phát đã khởi công nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.
Dự án sử dụng 14,79 ha diện tích đất, công suất đạt 700.000 tấn/năm. Các sản phẩm chính gồm thép ray đường sắt, thép hình và các loại thép đặc biệt, kỳ vọng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe phục vụ phát triển hạ tầng và công nghiệp, đặc biệt là hạ tầng đường sắt.
Tổng vốn đầu tư của dự án là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 3.800 tỷ đồng (chiếm 38%), phần còn lại là vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao, cho thuê đất.
Về tiến độ, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cho biết tập đoàn đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và pháp lý. Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công để đến giữa năm 2026 bắt đầu lắp đặt thiết bị. Mục tiêu trước hết là đưa ra lò sản phẩm thép ray "Made in Vietnam" đầu tiên vào năm 2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch trong chủ trương đầu tư.
Khi vận hành, Hòa Phát sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á tự chủ được công nghệ sản xuất thép ray đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
-
Các doanh nghiệp, đơn vị nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Binh đoàn 12, CTCP Lizen, Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Đèo Cả, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), ghi nhận các đóng góp của các doanh nghiệp, cơ quan trong phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
Sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 10 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
Ảnh: Đinh Hà.
-
Thông tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1
Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Việc dự án được Quốc hội cho phép triển khai đầu tư đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, hiệu quả trong quản lý đầu tư công.
Dự án có tổng chiều dài 121 km, đi qua địa phận hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 dài hơn 93 km; giai đoạn 2 được thực hiện theo hình thức PPP, với quy mô mở rộng khoảng 93 km của giai đoạn 1 và xây dựng thêm 26 km tuyến mới nối đến cửa khẩu Trà Lĩnh.
Sau khi cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, kết hợp với các tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ hình thành trục giao thông cao tốc chiến lược nối liền từ Thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tỉnh Cao Bằng cùng các nhà đầu tư tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, tăng cường kiểm soát, đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình; tuyệt đối không vì mục tiêu tiến độ mà xem nhẹ chất lượng.
-
Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế theo mô hình 'hospital hotel'
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại phường Thuận Hóa (TP Huế) có tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, diện tích sử dụng 20.000 m2 và quy mô 260 giường bệnh. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện được kỳ vọng giúp người dân Huế và khu vực tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại tiêu chuẩn quốc tế ngay tại địa phương, đồng thời chia sẻ áp lực cho y tế công lập.
Chia sẻ về mô hình du lịch khám chữa bệnh (hospital hotel) của bệnh viện, TS.BS Phạm Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, cho biết: "Mô hình bệnh viện khách sạn kết hợp cùng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo sẽ nâng chất lượng điều trị và trải nghiệm người bệnh. Không gian riêng tư, thân thiện giúp giảm căng thẳng tâm lý, hỗ trợ quá trình hồi phục, trong khi các ứng dụng AI giúp chuẩn hóa quy trình, tăng độ chính xác chẩn đoán, đảm bảo an toàn và giảm sai sót y khoa, tạo điều kiện để đội ngũ y tế tập trung nhiều hơn vào chuyên môn và chăm sóc người bệnh".
-
Chính thức mở rộng cao tốc nối TP.HCM với miền Tây hơn 36.000 tỷ đồng
Tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, CTCP Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII đã tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Với tổng mức đầu tư khoảng 36.172 tỷ đồng, công trình dài khoảng 96 km, đi qua TP.HCM, Long An cũ và Đồng Tháp. Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương được đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.
Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2028, cao tốc nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây được kỳ vọng sẽ cải thiện tuyến hạ tầng trọng điểm và giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải nghiêm trọng, tạo đòn bẩy cho sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tại đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh: "Lễ khởi công hôm nay mở ra giai đoạn triển khai mới, đòi hỏi quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc đồng bộ từ trung ương, địa phương và doanh nghiệp, cùng với sự ủng hộ của người dân, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của Chính phủ và người dân".
-
Vingroup cam kết hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ vào 2028
Phát buổi tại lễ động thổ dự án metro Bến Thành - Cần Giờ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động của nhà đầu tư trong phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, trình chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian ngắn.
Để bảo đảm mục tiêu vận hành dự án vào cuối năm 2028, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành rút ngắn thủ tục, chính quyền địa phương tập trung công tác bồi thường, tái định cư, tạo đồng thuận trong bàn giao mặt bằng. Thành phố đồng thời đề nghị nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và các di tích lịch sử quốc gia dọc tuyến.
Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện nhưng giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án.
Về phía chủ đầu tư, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cam kết huy động các nguồn lực về công nghệ, nhân lực và quản lý, tuân thủ các yêu cầu về an toàn, chất lượng và môi trường trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án.
Ảnh: Quỳnh Danh.
-
Khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết quy mô 7.900 tỷ đồng
Sáng nay, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Tham dự sự kiện có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Sân bay quân sự Phan Thiết có tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 439 ha. Đến nay, các hạng mục chủ chốt như đường cất hạ cánh, hệ thống đèn hiệu, đài dẫn đường dùng chung quân sự và dân dụng cùng các công trình phụ trợ đã hoàn thiện, đủ điều kiện đưa vào khai thác.
Đây là công trình đóng vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh quốc phòng, giúp nâng cao năng lực huấn luyện, cơ động và sẵn sàng chiến đấu của Không quân, đồng thời tạo nền tảng để phát triển hạng mục dân dụng. Theo quy hoạch, sân bay đạt chuẩn quân sự cấp I và dân dụng 4E, có thể tiếp nhận máy bay hiện đại và thân rộng, qua đó tăng cường kết nối hàng không và hỗ trợ du lịch, dịch vụ, logistics cho Nam Trung Bộ.
Ảnh: VOV.
-
Liên danh 6 tập đoàn được chấp thuận đầu tư “siêu” dự án 855.000 tỷ
Tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đại diện trao quyết định đầu tư dự án cho liên danh 6 tập đoàn gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh đại diện liên danh nhà đầu tư nhận quyết định.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô.
Sông Hồng gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên trong một thời gian dài, không gian hai bên bờ sông chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, vẫn còn bị chia cắt bởi hệ thống đê điều, hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa tạo động lực phát triển cho đô thị trung tâm.
Việc triển khai dự án nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô.
Khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là công trình giao thông mà còn hình thành một không gian văn hóa, sinh thái, cảnh quan hiện đại, bảo đảm an toàn phòng chống lũ, góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.
-
Khởi công Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ tại Bệnh viện Thống Nhất
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng không chỉ đối với Bệnh viện Thống Nhất mà còn với toàn ngành y tế và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân dân. Dự án là công trình nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 785 tỷ đồng, được triển khai trên cơ sở đề án bảo vệ sức khỏe cán bộ đã được Ban Bí thư thông qua, với sự chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương.
Lãnh đạo TP.HCM cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Bệnh viện Thống Nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật, đồng thời đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh thất thoát, lãng phí, phấn đấu hoàn thành công trình với chất lượng cao nhất.
PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, khẳng định đây không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một công trình xây dựng, mà còn là sự tiếp nối cam kết bền bỉ của Bệnh viện Thống Nhất trong việc nâng cao chất lượng điều trị và dịch vụ y tế cho cán bộ và nhân dân.
Ảnh: Nguyễn Thuận.
-
ACV: Đón 3 chuyến bay đến Long Thành hôm nay là khởi đầu mới
Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV - chủ đầu tư sân bay Long Thành cho biết lễ đón thành công các chuyến bay đầu tiên ngày hôm nay là điểm khởi đầu mới.
"Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để Cảng hàng không quốc tế Long Thành được hoàn thiện, vận hành an toàn hiệu quả, trở thành một sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn năm sao, hướng tới một cảng hàng không quốc tế trung chuyển trong khu vực, phát huy tối đa vai trò động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của đất nước theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm công trình ngày 13/11", ông Phiệt chia sẻ.
Theo ông, với kết quả đạt được, ACV có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng của các bộ, ngành địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu, Long Thành sẽ thực sự trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại nhất cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới.
Ảnh: Quang Thông.
-
Thông xe tuyến chính cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, hoàn thiện trục kết nối ĐBSCL
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang (37 km) và Hậu Giang - Cà Mau (73 km), do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) triển khai. Đây là dự án hạ tầng chiến lược của Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Đến nay, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, đủ điều kiện khai thác ngay sau lễ khánh thành. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau cũng đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thông xe kỹ thuật.
Tuyến bắt đầu tại nút giao Nam Sông Hậu, Quốc lộ 1 (TP Cần Thơ) và kết thúc tại xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau), kết nối trực tiếp với các trục ven biển và mạng lưới cao tốc quốc gia. Việc đưa vào hoạt động 2 đoạn tuyến tạo động lực tăng trưởng mới, rút ngắn vận chuyển, giảm chi phí logistics cho nông - thủy sản, đồng thời mở rộng không gian du lịch và tăng cường năng lực phòng thủ Tây Nam Bộ.
Tham dự lễ khánh thành có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, cùng các lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: VGP/Minh Khôi.
-
Tư nhân đầu tư hơn 2,79 triệu tỷ đồng tại 138 dự án khởi công, khánh thành hôm nay
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ, vừa mang tính cấp bách nhằm phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững đất nước.
Các dự án hôm nay đều là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, trong cơ cấu nguồn vốn, nguồn lực từ tư nhân chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn Nhà nước, thể hiện sự đúng đắn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Trong số 234 công trình, dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật hôm nay với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, có 138 dự án sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.
Thời gian tới, Bộ trưởng Xây dựng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ, đảm bảo đạt mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc và hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào năm 2030; phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP.HCM, các tuyến đường sắt địa phương và các cảng biển trung chuyển quốc tế; xây dựng nhà máy điện khí, điện gió, điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ tiên tiến, an toàn...
Ảnh: Đinh Hà.
-
Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dự lễ động thổ metro Bến Thành - Cần Giờ
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự lễ động thổ tuyến đường sắt metro Bến Thành - Cần Giờ. Dự án do VinSpeed (công ty thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, có điểm đầu tại Công viên 23/9 (quận 1 cũ) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến đi qua 8 xã, phường: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.
Tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Giai đoạn 1 đầu tư hai ga Bến Thành và Cần Giờ, depot và trung tâm điều khiển (OCC) được bố trí tại xã Cần Giờ.
Ảnh: Quỳnh Danh.
-
19 dự án nhà ở xã hội khởi công, khánh thành sáng nay
Theo Bộ Xây dựng, sáng nay cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 19 dự án nhà ở xã hội. Nổi bật trong số đó có dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 có tổng vốn đầu tư dự kiến 9.300 tỷ đồng, quy mô khoảng 3.500 căn nhà ở xã hội, do liên danh gồm Tổng công ty Viglacera - CTCP, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Central làm chủ đầu tư.
Bên cạnh đó có các dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang CAND là Vĩnh Thành và Sơn Đồng. Trong đó, dự án Vĩnh Thành với tổng mức đầu tư 3.799 tỷ đồng, do CTCP Confitech Tây Hà Nội làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2.012 căn hộ. Dự án Sơn Đồng có tổng vốn đầu tư 3.271 tỷ đồng và cung cấp khoảng 1.325 căn hộ.
Trong khi đó, Vingroup khởi công Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31 ha, gồm 25 tòa chung cư. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư thiết yếu cho người lao động, dự án còn cung cấp hệ thống tiện ích gồm trường học, công trình y tế, công viên, bãi đỗ xe... đồng bộ và vượt trội. Dự án dự kiến được bàn giao trong năm 2027.
Tại Quảng Ninh, địa phương này khởi công 5 dự án nhà ở xã hội trong sáng nay, tổng mức đầu tư 9.166 tỷ đồng, trong đó dự án quy mô vốn lớn nhất nằm tại Bãi Cháy, do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sản xuất Hạ Long làm chủ đầu tư, vốn khoảng 3.368 tỷ đồng.
-
Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội tham dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sáng nay. Đây là một trong 2 "siêu" dự án của TP Hà Nội cũng như cả nước khởi công đợt này, với tổng vốn đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng.
Dự án có quy mô 11.000 ha, đi qua 19 phường, xã của Thủ đô, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Ảnh: Trọng Phú.
-
Sun Group khởi công tuyến metro 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc
Sáng nay, Sun Group chính thức khởi công tuyến tàu điện đô thị đầu tiên tại Phú Quốc với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BOT. Dự án sẽ được triển khai thần tốc để về đích trong quý II/2027, vận hành trước nhiều tháng diễn ra APEC 2027. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.
Hệ thống tàu điện dài gần 18 km, chạy song song với tuyến đường tỉnh ĐT 975 10 làn xe. Tuyến đường và tàu đô thị sẽ kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Đại lộ APEC. Tuyến tàu điện đô thị chạy ngầm, trên cao và mặt đất, có tốc độ thiết kế 70-100 km/h, công suất 4.500 khách mỗi giờ. Theo quy hoạch, tuyến sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và Cảng An Thới.
Ảnh: Sun Group.
-
Chính thức khởi công 'siêu dự án' đường sắt hơn 8 tỷ USD nối với Trung Quốc
Lễ khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sáng nay có sự tham dự của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, cùng lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, cũng như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới ở Lào Cai và điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng), với tổng chiều dài 419 km. Tuyến đi qua 6 tỉnh thành, gồm 32 ga, sử dụng khổ 1.435 mm và tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h. Toàn tuyến được thiết kế điện khí hóa và định hướng nâng cấp lên đường đôi trong tương lai.
Dự án do Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) triển khai, có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD), đặt mục tiêu hoàn thành muộn nhất vào năm 2030.
Khi vận hành, tuyến dự kiến đáp ứng 21 triệu tấn hàng hóa và 14 triệu lượt hành khách mỗi năm, góp phần giảm tải cho đường bộ, tăng cường kết nối ba trung tâm kinh tế lớn và mở rộng giao thương Việt - Trung. Trong giai đoạn xây dựng, dự án tạo khoảng 90.000 việc làm và duy trì 2.500 việc làm dài hạn khi đi vào khai thác. Ảnh: VGP/Hải Minh.
-
Nhà văn hóa Thanh niên sắp có diện mạo mới
Điểm cầu chính của TP.HCM đặt tại lễ khởi công dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường...
Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ tạo nên một tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 93.506 m2, tổng mức đầu tư 2.240 tỷ đồng. Công trình không chỉ là một trung tâm sinh hoạt mà còn là một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, với khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người.
Ảnh: Khương Nguyễn.
-
Vợ chồng Đỗ Thị Hà đến điểm cầu trung tâm
Vợ chồng doanh nhân Đỗ Viết Vương, hoa hậu Đỗ Thị Hà đến điểm cầu trung tâm của lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án từ sớm. Ảnh: Đinh Hà.
-
Khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch
UBND TP Hà Nội phối hợp Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần hồi sinh dòng sông lịch sử, hình thành biểu tượng văn hóa mới cho Thủ đô.
Dự án cải tạo, thái thiết công viên tuyến dài hơn 13 km, đi qua nhiều phường như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt..., không chỉ cải thiện hạ tầng mà còn hướng tới khôi phục giá trị di sản, trả lại vị thế vốn có của sông Tô Lịch trong đời sống đô thị Hà Nội.
Vượt ra ngoài ý nghĩa của một dự án cảnh quan, công trình được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị, đưa không gian hai bên sông Tô Lịch trở thành điểm nhấn văn hóa - lịch sử, kết nối chiều sâu nghìn năm với khát vọng phát triển hiện đại của Thủ đô.
Ảnh: Trần Hiền.
-
Thủ tướng đến dự lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có mặt tại lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là nơi đặt điểm cầu trung tâm của lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sáng nay. Ảnh: Đinh Hà.
-
Khoảnh khắc chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh sân bay Long Thành
Sáng nay, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có mặt trên chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines cùng gần 100 hành khách khác, cất cánh từ sân bay Nội Bài hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h18.
Phó thủ tướng chúc mừng Vietnam Airlines thực hiện thành công chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước".
Ảnh: Việt Linh.
-
Máy bay Vietjet, Bamboo Airways từ Tân Sơn Nhất vừa hạ cánh sân bay Long Thành
Lúc 8h24, chuyến bay của Vietjet mang số hiệu VJ038 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh tại sân bay Long Thành. Đến khoảng 8h35, máy bay Bamboo Airways cũng từ sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh tại "siêu" sân bay mới. Ảnh: Quang Thông.
-
Chuẩn bị động thổ tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ
Tại xã Cần Giờ, từ 8h sáng, nhiều thiết bị máy móc đã được tập kết để chuẩn bị cho lễ khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ. Dự kiến, lễ khởi công có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.
Dự án do VinSpeed (công ty thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, có điểm đầu tại Công viên 23/9 (quận 1 cũ) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến đi qua 8 xã, phường: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.
Tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Giai đoạn 1 đầu tư hai ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 dự kiến bổ sung bốn ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và Trung tâm điều khiển (OCC) được bố trí tại xã Cần Giờ.
Ảnh: Liên Phạm.
-
Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương tại lễ khởi công 'siêu' dự án 855.000 tỷ đồng
Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương có mặt tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tại "siêu" dự án với tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng này, Tập đoàn Thaco cùng công ty con Đại Quang Minh là hai trong các thành viên tham gia liên danh đầu tư dự án cùng với Văn Phú Invest, MIK Group, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát.
Trước đó, dự án được liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đề xuất thực hiện, với Đại Quang Minh là đơn vị đại diện. Đến nay, liên danh nhà đầu tư xuất hiện thêm Tập đoàn Hòa Phát của "vua thép" Trần Đình Long và T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển).
Ảnh: Quang Thắng.
-
Chuyến bay chở khách đầu tiên chính thức hạ cánh xuống sân bay Long Thành
Chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h18. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách. Ảnh: Diệu Thanh.
-
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng xuất hiện tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (giữa) và Chủ tịch Vinhomes Phạm Thiếu Hoa (trái) đã có mặt tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là nơi đặt điểm cầu trung tâm của lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sáng nay.
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam.
Ảnh: Đinh Hà.
-
'Siêu' liên danh triển khai 'siêu' dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 2 "siêu" dự án của TP Hà Nội cũng như cả nước khởi công sáng nay.
Với tổng vốn đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, dự án có quy mô 11.000 ha, đi qua 19 phường, xã của Thủ đô, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Dự án này được triển khai bởi "siêu" liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group. Đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12, Bộ Quốc Phòng. Ước tính đến đầu năm 2025, tổng tài sản của liên danh nhà đầu tư dự án đạt trên 500.000 tỷ đồng.
Ảnh: Quang Thắng.
-
Hình ảnh mới nhất tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ đồng
Khu đô thị thể thao Olympic ở Hà Nội là dự án có quy mô lớn nhất được khởi công, khánh thành sáng nay. Ảnh: Đinh Hà.
Tại điểm cầu trung tâm đặt tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã sẵn sàng từ 7h sáng. Dự án có diện tích hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam.
Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía nam Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.
Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ. Theo kế hoạch, sân vận động sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028.
Ảnh: Đinh Hà.
-
Sáng nay cả nước thông xe hơn 3.500 km đường cao tốc
Hình ảnh cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn "về đích" sáng nay. Ảnh: HHV.
Theo Bộ Xây dựng, sáng nay cả nước sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường cao tốc, gồm 3.188 km tuyến chính và 325 km đường dẫn; dự kiến đến hết năm nay sẽ hoàn thành 3.813 km, gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km đường dẫn.
Một số dự án cao tốc khánh thành, thông xe kỹ thuật sáng nay do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản là dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, dự án thành phần 2 cao tốc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...
Ảnh cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: HHV.
-
Khánh thành nhà ga T2 sân bay Nội Bài mở rộng với công nghệ hiện đại
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành nhà ga T2 sân bay Nội Bài mở rộng sáng nay. Ảnh: Minh Khánh.
Sau hơn 18 tháng thi công, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức khánh thành và đưa vào khai thác sáng nay.
Tham dự buổi lễ khánh thành có Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các ban, ngành. Sau khi cắt băng, Phó thủ tướng đã lên chuyến bay VN681 hướng đến sân bay Long Thành.
Trên đường ra máy bay, lãnh đạo Chính phủ đã trải nghiệm các công nghệ, thiết bị mới hiện đại tại nhà ga T2. Hiện, nhà ga đã được mở rộng lên 3 khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành khác, điểm nhấn là 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (Body Scanner), đạt chuẩn TSA. Hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động (Autogate) cũng được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu và kiểm soát thẻ lên tàu bay.
Sự kết hợp giữa hệ thống xuất nhập cảnh tự động và các thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng chờ đợi.
Ảnh: Minh Khánh.
-
Sân bay Long Thành đã sẵn sàng
Công tác chuẩn bị tại sân bay Long Thành đã hoàn thiện. Ảnh: Quang Thông.
Ở thời điểm hiện tại, các đơn vị cung cấp nhiên liệu, dịch vụ mặt đất, an ninh, cứu hỏa... ở sân bay Long Thành đã vào vị trí, sẵn sàng đón 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh.
Ảnh: Quang Thông.
-
Máy bay Boeing của Vietnam Airlines hướng về sân bay Long Thành
Hàng chục hành khách làm thủ tục lên chuyến bay từ Nội Bài đi Long Thành sáng nay. Ảnh: Việt Linh.
Sáng sớm 19/12, chiếc máy bay mang số hiệu VN1 đã cất cánh từ Nội Bài (Hà Nội) hướng về sân bay Long Thành (Đồng Nai), dự kiến mất khoảng 1 giờ 38 phút.
Chuyến bay được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, chuyên chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách.
Điểm đặc biệt của chuyến bay hôm nay là những chiếc vé lên tàu bay được in cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, cùng dòng chữ "Chào mừng chuyến bay đầu tiên tới sân bay Long Thành.
Ảnh: Việt Linh.