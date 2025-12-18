Hiện trạng vị trí dự án khu đô thị Olympic 925.000 tỷ tại Hà Nội

Ngày 14/12, ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thủ đô có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 925.600 tỷ đồng .

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Lễ khởi công dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 19/12, đồng thời với nhiều dự án, công trình trọng điểm khác trên địa bàn Thủ đô và cả nước. Hình ảnh địa điểm tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được xác định thuộc tổ hợp thể thao, Phân khu B, nằm trên địa bàn xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.

Tâm điểm ở phân khu B là sân vận động Trống Đồng, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành công trình biểu tượng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc. Đây sẽ là sân vận động có diện tích lớn nhất thế giới khi hoàn thành theo đúng quy mô thiết kế.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Tổng diện tích dự án hơn 9.170 ha, chia thành 4 phân khu chức năng A, B, C, D, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Trong hình là xã Thượng Phúc chiều 16/12.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B (thuộc các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa) với diện tích khoảng 3.113 ha, quy mô dân số khoảng 186.760 người. Đây là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn liền với khu liên hợp thể thao.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, khu B của khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports. Phần lớn diện tích dự án hiện là khu vực đất nông nghiệp của người dân khu vực lân cận, chủ yếu đang được trồng các loại hoa màu, cây ngắn ngày.

Phía bắc khu B Khu đô thị thể thao Olympic tiếp giáp với tuyến đường Vành đai 4 đang được thi công. Đường Vành đai 4 Hà Nội sẽ gồm 6 làn xe cao tốc và đường gom đô thị.

Chiều dài toàn tuyến là 112,8 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km. Đường Vành đai 4 sẽ vượt các sông Hồng, sông Đuống. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Phía tây dự án tiếp giáp với Quốc lộ 21C. Tuyến giao thông có tổng chiều dài 104 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Tuyến khởi đầu từ đường Phạm Tu tới đường trục Nam Hà Nội (qua địa bàn các quận, huyện cũ: Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức) qua Tam Chúc, Hoa Lư của Ninh Bình.

Phía đông dự án tiếp giáp với đường Ngọc Hồi, một phần của Quốc lộ 1A. Đây là tuyến đường đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông Thủ đô với hàng triệu lượt xe qua lại mỗi ngày.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic - phân khu A (thuộc xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh) với diện tích lập quy hoạch khoảng 1.743 ha. Đây là khu vực phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD. Tính chất đặc thù của khu A là đóng vai trò đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao nằm tại khu B. Trong hình là xã Ngọc Hồi chiều 16/12.

Diện tích quy hoạch Phân khu A tiếp giáp với Cụm công nghiệp Ngọc Hồi. Đây là cụm công nghiệp đa ngành nghề. Việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Phân khu C và D giáp với Khu đô thị Him Lam Thường Tín sẽ tiếp tục mở rộng mô hình đô thị thể thao - dịch vụ, kết nối với các sân vận động và tổ hợp thể thao chính, hình thành quần thể hiện đại có khả năng khai thác đa chức năng. Bên cạnh chức năng thể thao, siêu đô thị này còn tích hợp các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ phát triển theo mô hình mới, đồng bộ với hạ tầng xã hội và kỹ thuật.

Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng phát triển thành quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic. Dự án đồng thời góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan cho khu vực phía Nam thành phố. Tiến độ đặt ra là hoàn thành khu liên hợp thể thao và sân vận động vào quý II/2030, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sẽ diễn ra ngày 19/12, trong đó điểm cầu trung tâm dự kiến đặt tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội).

