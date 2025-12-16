Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện sau giải tỏa

Theo Ban Quản lý dự án, tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 153.341 m2, liên quan đến 1.983 hộ dân, nằm trên địa bàn 3 phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ.

Sau khi các công trình được tháo dỡ, phần mặt bằng rộng lớn chạy dọc tuyến dự án dần lộ diện. Hình ảnh trên cao tại khu vực trước cổng bệnh viện Nhi Trung ương chiều 15/12.