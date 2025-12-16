Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện sau giải tỏa

  • Thứ ba, 16/12/2025 12:41 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Phần mặt bằng rộng lớn của dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện sau nhiều ngày khẩn trương triển khai di dời hộ dân, thu hồi đất để bàn giao phục vụ dự án.

Ngày 4/12, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6032/QĐ-UBND điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sang hết năm 2026 do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Đến nay, phần lớn các công trình trong phạm vi dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã hoàn tất việc phá dỡ.
Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Google Maps.
Trước đó, Thành phố yêu cầu UBND các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12 để tiến hành thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2,2 km.
Theo Ban Quản lý dự án, tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 153.341 m2, liên quan đến 1.983 hộ dân, nằm trên địa bàn 3 phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ.

Sau khi các công trình được tháo dỡ, phần mặt bằng rộng lớn chạy dọc tuyến dự án dần lộ diện. Hình ảnh trên cao tại khu vực trước cổng bệnh viện Nhi Trung ương chiều 15/12.
Để thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, chi phí giải phóng mặt bằng của dự án lên tới gần 6.000 tỷ đồng, cao gấp gần 10 lần so với kinh phí xây dựng (khoảng 627 tỷ đồng). Hiện nay, công tác tháo dỡ những công trình cuối cùng tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được thực hiện khẩn trương.
Khu vực cổng ngõ 491 đường La Thành trơ trọi sau khi các công trình lân cận bị dỡ bỏ.
Công nhân điện lực Hà Nội có mặt để thu hồi dây dẫn, công tơ và tháo dỡ hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn trước khi các phương tiện thi công tiếp tục phá dỡ.
Tại hiện trường, nhiều người thu mua phế liệu cũng tranh thủ thu gom sắt thép và các vật liệu còn sử dụng được từ các công trình vừa được phá dỡ.
Đoạn đường La Thành từ Voi Phục đến ngã tư Láng Hạ vốn nổi tiếng là phố đồ gỗ, nội thất với hàng trăm cửa hàng 2 bên đường. Đến nay, toàn bộ dãy phố kinh doanh lâu đời này đã được phá dỡ để phục vụ dự án.
Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, đi qua nhiều trường học, bệnh viện và khu dân cư đông đúc bậc nhất Hà Nội.

Đinh Hà

Đường vành đai 1 vành đai 1 đê la thành giải phóng mặt bằng hoàng cầu voi phục

