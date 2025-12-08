Hiện trạng giao thông tại 9 phường dự kiến cấm xe xăng từ tháng 7/2026

Dòng phương tiện ken đặc di chuyển tại các tuyến phố thuộc phường Cửa Nam và Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm. Cả hai phường đều nằm trong khu vực trung tâm lịch sử của Hà Nội, được xem là "lõi" của văn hóa Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, là trung tâm lớn về thương mại - dịch vụ và có vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của Thủ đô, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.