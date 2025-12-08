Hiện trạng giao thông tại 9 phường dự kiến cấm xe xăng từ tháng 7/2026

|
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại 9 phường trong Vành đai 1. Tại vùng phát thải thấp, thành phố sẽ cấm xe môtô, xe gắn máy lưu thông theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực. Trong ảnh là góc nhìn từ trên cao phường Hai Bà Trưng, một trong 9 phường sẽ thực hiện vùng phát thải thấp.
Với diện tích khoảng 31,5 km2, Vành đai 1 được xem là khu vực huyết mạch của Hà Nội, nơi sinh sống của 600.000 người dân (chiếm 7% dân số thành phố) và đón hàng triệu lượt người qua lại hàng ngày. Từ ngày 1/7/2026, việc thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ. Ảnh: Google Maps.
Phường Hai Bà Trưng: Hình ảnh tại phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng) vào khung giờ cao điểm buổi chiều. Phường Hai Bà Trưng có diện tích tự nhiên 2,65 km2, quy mô dân số 87.801 người. Phường Hai Bà Trưng nằm ở trung tâm lịch sử - văn hóa Thủ đô, là điểm giao thoa giữa khu phố cổ, phố Pháp và phố cũ với mật độ dân cư và đô thị hóa cao.
Phường Hai Bà Trưng tập trung nhiều trụ sở bộ, ngành Trung ương, hệ thống bệnh viện tuyến đầu, các trường đại học lớn cùng di tích văn hóa cấp quốc gia đặc biệt. Phường sở hữu hạ tầng giao thông trọng yếu như Bà Triệu, Phố Huế, Trần Khát Chân, xen kẽ các trung tâm thương mại hiện đại và chợ truyền thống sầm uất. Hình ảnh một trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hình ảnh trên cao tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi sẽ thực hiện vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026. Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có diện tích tự nhiên 1,92 km2, quy mô dân số 105.604 người. Địa bàn sở hữu các di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đền Kim Liên - Tứ trấn Nam kinh thành Thăng Long.
Hình tại tại đường Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) vào khung giờ cao điểm. Phường nằm trên nhiều tuyến đường giao thông kết nối khu vực trung tâm với các tuyến đường Giải Phóng, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học...
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa bàn có mật độ dân cư cao hàng đầu Thủ đô với nhiều khu dân cư lâu đời như Khâm Thiên, Thổ Quan và các khu tập thể kiểu Liên Xô cũ được xây từ những năm 1960-1970. Với các khu tập thể có cơ sở hạ tầng còn hạn chế, xe máy là phương tiện chủ yếu được người dân sinh sống tại đây sử dụng.
Phường Ô Chợ Dừa: Phường Ô Chợ Dừa có diện tích tự nhiên 1,83 km2, quy mô dân số 71.293 người. Địa bàn tập trung nhiều cơ quan hành chính, ngân hàng, trường học, tòa nhà hỗn hợp cùng hệ thống y tế, giáo dục, tài chính, đóng vai trò trung tâm dịch vụ - thương mại của cả khu vực.
Phần lớn khu vực phường Ô Chợ Dừa có tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi qua. Địa bàn giáp các phường trọng điểm như Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sở hữu mạng lưới giao thông với các trục phố lớn như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Láng Hạ, Hoàng Cầu kết nối Đông - Tây, Bắc - Nam, trở thành điểm trung chuyển quan trọng giữa các khu vực nội đô.
Phường Giảng Võ: Phường Giảng Võ có diện tích tự nhiên 2,6 km2, quy mô dân số là 97.034 người. Phường Giảng Võ nằm ở vùng lõi Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông chiến lược như Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành kết nối thuận lợi đến trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, các khu đô thị mới và trung tâm tài chính, thương mại, giáo dục. Địa bàn tiếp giáp nhiều thiết chế quan trọng như Trung tâm chiếu phim quốc gia, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, khu tập thể Thành Công cùng các tuyến giao thông trọng yếu như đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đường Vành đai 1 và tuyến xe buýt nhanh (BRT).
Phường Giảng Võ có các khu tập thể lâu đời là Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Phường có cộng đồng dân cư đa dạng với cư dân khu tập thể và đông đảo cán bộ, trí thức, sinh viên từ các tỉnh cùng với lượng phương tiện cá nhân cao.
Địa bàn phường Giảng Võ đồng thời sở hữu nhiều công viên, hồ điều hòa như hồ Giảng Võ, Thủ Lệ, Thành Công, Ngọc Khánh, đóng vai trò quan trọng việc cải thiện môi trường sống.
Phường Ngọc Hà: Hình ảnh trên cao tại đường Liễu Giai (phường Ngọc Hà) - nơi sẽ thực hiện vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026. Phường Ngọc Hà có diện tích tự nhiên 2,68 km2, quy mô dân số 93.536 người.
Phường Ngọc Hà là trọng điểm về quốc phòng an ninh với nhiều Đại sứ quán, trụ sở tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cơ quan Trung ương (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo...) cùng các đơn vị Quân đội như Bộ Tư lệnh Công binh, Pháo binh, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong hệ thống an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hình ảnh tại đường Kim Mã vào khung giờ cao điểm.
Địa bàn phường Ngọc Hà cũng là nơi tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đi qua với đoạn đường ngầm dài 4 km (Cầu Giấy - Ga Hà Nội) qua các ga từ S8 đến S12. Trong hình là khu vực ga S9 tại đường Kim Mã.
Phường Ba Đình: Phường Ba Đình có vị thế đặc biệt, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính - ngoại giao của quốc gia với trụ sở Phủ Chủ tịch, Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và nhiều cơ quan trọng yếu khác. Đây là địa bàn diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lễ nghi Nhà nước và hoạt động ngoại giao cấp cao, tiếp đón nguyên thủ quốc gia.
Phường Ba Đình là nơi tập trung hệ thống di tích, di sản dày đặc với số lượng lớn, đa dạng đủ mọi loại hình, nhiều di tích, di sản có giá trị đặc biệt, tiêu biểu quan trọng, gắn bó mật thiết với lịch sử. Phường có diện tích tự nhiên 2,97 km2, quy mô dân số 65.023 người.
Phường Tây Hồ: Phường Tây Hồ có diện tích tự nhiên 10,72 km2, quy mô dân số 100.122 người. Phường nằm trên các tuyến giao thông trọng yếu kết nối trung tâm và ngoại thành như Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp (hướng sân bay Nội Bài), Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên kết nối Cầu Giấy và Tây Hồ Tây, cùng tuyến Lạc Long Quân - Âu Cơ ven Hồ Tây. Địa bàn còn có các tuyến An Dương Vương - Nghi Tàm - Yên Phụ ven sông Hồng và Cầu Nhật Tân kết nối vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long ra phía Bắc, Đông Bắc Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đây là vị trí chiến lược với hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mở rộng, nâng cấp để tăng cường kết nối khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Phường Tây Hồ là nơi tập trung các khu đô thị và dự án trọng điểm như Lotte Mall Tây Hồ, Ciputra, Heritage West Lake, Skyline West Lake và dự án Metro Line số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo)...
Địa bàn phường cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm. Theo số liệu từ ứng dụng AirVisual, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại phường Tây Hồ những ngày gần đây có lúc vượt mức 200 (ngưỡng Tím), ở mức rất có hại đối với sức khỏe người dân.
Dòng phương tiện ken đặc di chuyển tại các tuyến phố thuộc phường Cửa Nam và Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm. Cả hai phường đều nằm trong khu vực trung tâm lịch sử của Hà Nội, được xem là "lõi" của văn hóa Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, là trung tâm lớn về thương mại - dịch vụ và có vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của Thủ đô, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.
|Theo số liệu Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải cho đề án phân vùng giao thông chỉ ra rằng mỗi ngày, có từ 1,1 đến 1,3 triệu lượt phương tiện cơ giới lưu thông qua khu vực trong Vành đai 1. Trong vùng phát thải thấp, thành phố sẽ ưu tiên phát triển vận tải công cộng, khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường, xây dựng không gian đi bộ và đi xe đạp, đồng thời phát triển trạm tiếp năng lượng sạch và hạ tầng xử lý pin xe điện thải bỏ.
Hà Nội cũng sẽ cấm môtô, xe máy hoạt động trên nền tảng công nghệ và hạn chế môtô, xe máy khác lưu thông theo khung giờ hoặc khu vực nhất định tại 9 phường trong khu vực Vành đai 1. Đặc biệt, thành phố sẽ hạn chế, tiến tới cấm ôtô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo thời điểm hoặc khu vực cụ thể.
