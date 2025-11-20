Giao thông hỗn loạn ở nút giao cầu vượt thi công dở dang tại Hà Nội

Dự án cầu vượt tại nút giao với tỉnh lộ 70 (xã Thanh Trì, TP. Hà Nội ) đã nhiều năm trì trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, tuyến đường Phạm Tu có chiều dài khoảng 2,5 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2020, khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (quản lý nhà nước dự án đường BT Phạm Tu) cho biết hiện công trường nút giao vẫn đang treo lại vì phạm vi thi công còn tồn tại gần 100 hộ dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) chưa giải phóng xong.

Tại hạng mục xây dựng cầu vượt nút giao mới trên đường Phạm Tu (đoạn gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều), đơn vị thi công chỉ mới hoàn thành trụ cầu. Sau đó, dự án phải dừng thi công nhiều năm nay, để lại phần trụ cầu dang dở giữa lòng đường.

Sau nhiều năm tạm dừng thi công, các khu vực chân cầu và trụ cầu vượt mọc đầy cỏ dại, dây leo phủ kín. Từng mảng bê tông vật liệu dần nứt nẻ, xuống cấp trầm trọng.

Tổng diện tích đất thu hồi là 50.910,1 m². Trong đó, diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân là 8.401,5 m². Nêu nguyên nhân chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, đại diện chính quyền địa phương cho biết các hộ dân đã cơ bản đồng thuận việc di dời, nhưng từ đầu năm nay, Luật Đất đai mới có hiệu lực, dẫn đến người dân trong diện GPMB đang đề nghị thành phố cho áp dụng đền bù theo giá đất mới.

Một số nơi nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng hiện là nơi tập kết phế liệu, bãi đỗ xe tự phát.

Do vướng mắc giải phóng mặt bằng, cầu vượt Phạm Tu vẫn không thể thi công, khiến nút giao này trở thành điểm đen ùn tắc. Hàng dài xe container, xe tải hạng nặng, xe khách chỉ có thể nhích từng chút một. Hình ảnh tại nút giao Phạm Tu - đường 70 chiều 17/11.

Dù trước đó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo huyện Thanh Trì (cũ) và quận Hà Đông (cũ) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong tháng 6 và hoàn thiện xây dựng nút giao cùng hạng mục cầu vượt trong năm 2025, nhưng đến nay dự án vẫn "dậm chân tại chỗ".

Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) được gấp rút thi công, mang kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại khu vực này.

Ngôi nhà số 300 Kim Mã (phường Giảng Võ) "lột xác" thành công trình bề thế, khang trang sau hàng chục năm bỏ hoang.

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.