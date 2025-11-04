Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giao thông hỗn loạn khi cầu Long Biên cấm đường để sửa chữa

  • Thứ ba, 4/11/2025 16:00 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Cầu Long Biên cấm một chiều sang trung tâm Hà Nội để sửa chữa khiến giao thông hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến đường lên cầu Chương Dương.

Từ ngày 1/11, cầu Long Biên rào chắn toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, đồng thời cấm toàn bộ xe đi theo hướng trên để phục vụ sửa chữa. Việc này khiến chiều từ phường Bồ Đề vào nội thành tạm dừng lưu thông, gây ùn tắc các tuyến đường xung quanh vào khung giờ cao điểm.
Cầu Long Biên và cầu Chương Dương đóng vai trò then chốt trong việc lưu thông giúp kết nối các phường ở ngoại thành với các phường ở trung tâm Hà Nội. Ảnh: Google Maps.
7h sáng 4/11 tại đường đê Xuân Quan, lượng phương tiện đổ dồn về hướng cầu Chương Dương tăng đột biến, khiến tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng dài phương tiện chôn chân trong thời gian dài, có thời điểm mặt đường đê Xuân Quan không còn một khoảng trống.
Các tuyến đường lân cận như Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ái Mộ... cũng rơi vào tình cảnh ùn tắc kéo dài. Nhiều phương tiện leo lên vỉa hè, bờ kè đê và các ngõ nhỏ lân cận để thoát khỏi điểm ùn tắc.
Dòng phương tiện chôn chân, di chuyển hỗn loạn khiến nhiều người mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn, chen lấn nhau.
8h20 sáng 4/11, tình trạng ùn tắc vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Dòng phương tiện ken đặc nhích từng mét lên cầu Chương Dương.
Lực lượng CSGT căng mình phân luồng để đảm bảo đường lên cầu Chương Dương không xảy ra tình trạng quá tải, tránh xung đột từ các hướng.
Cầu Chương Dương trở thành tuyến đường chính để vào trung tâm thành phố của nhiều phương tiện, gây ùn tắc cục bộ.
Dòng người di chuyển chậm chạp trên cầu Chương Dương sáng 4/11.
Mặt cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm không có người và xe lưu thông. Theo kế hoạch, việc rào chắn và cấm lưu thông phần đường đi theo hướng trên sẽ diễn ra đến hết 31/12.

