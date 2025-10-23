Toàn cảnh nơi chuẩn bị xây sân vận động lớn nhất Việt Nam

Sáng 19/10, Bộ Công an khởi công xây dựng sân PVF đa năng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, được xem là công trình hiện đại nhất của thể thao Việt Nam. Sân PVF nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 920.000 m2.

Sân vận động được xây dựng trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh SVĐ PVF chiều 21/10. Đây hiện là sân nhà của CLB PVF - CAND. Sau khi hoàn thành xây dựng, SVĐ PVF mới có diện tích 55.000 m2 với 60.000 chỗ ngồi, sẽ là sân có sức chứa lớn nhất Việt Nam khi vượt qua SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với 40.000 chỗ.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ có đủ 4 khán đài, các khu chuyên môn cho kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP, dịch vụ ẩm thực... Sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải khu vực.

Theo đơn vị thiết kế, sân PVF mới được lấy cảm hứng từ sân AT&T. Điểm nhấn nổi bật của sân này là hệ mái vòm thép khổng lồ với cặp dầm vòm hộp thép dài khoảng 373 m - dài nhất thế giới, sâu 10,7 m, rộng 5 m, chịu lực khoảng 8.618 tấn. Mái có kết cấu trượt với hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 m x 125 m, vận hành đóng/mở chỉ trong 12 phút, kết hợp hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, mở trong 18 phút, tạo nên không gian linh hoạt và thoáng đãng.

Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng truyền sáng tự nhiên, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian. Hình ảnh sân bóng trong nhà tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF chiều 21/10.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Công nghệ này kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo để tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn và bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế. Hình ảnh tại sân cỏ nhân tạo của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF chiều 21/10.

Điểm nhấn thứ ba tại SVĐ PVF mới là khu VIP nhằm phục vụ những khách hàng cao cấp. Các phòng này có ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng lối đi riêng biệt để đảm bảo riêng tư...

Phát biểu tại lễ khởi công sáng 19/10, Đại tướng Lương Tam Quang (Bộ trưởng Công an) nhấn mạnh dự án xây dựng Sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an nhân dân, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Theo ông, công trình không chỉ phục vụ huấn luyện, thi đấu thể thao mà còn là nơi người dân có thể tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trở thành nếp sống thường nhật.

Công trình sân PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Vinhomes là tổng thầu xây dựng. Khi hoàn thành, công trình sẽ là trung tâm huấn luyện - thi đấu của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là “ngôi nhà chung” cho các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, góp phần phát triển thể thao và rèn luyện thể chất cho cán bộ, chiến sĩ.

Với công suất bơm 170 m3/s, dự án trạm bơm Liên Mạc khi hoàn thành sẽ là trạm bơm tiêu thoát nước mưa lớn nhất Hà Nội.

Gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), mực nước lũ sông Hồng rút dần, để lại hàng vạn gốc đào tại các làng đào Nhật Tân, Phú Thượng bị úng rễ, chết xơ xác.

Dự án Bến xe khách Yên Sở (Hà Nội) dự kiến hoàn thành quý II/2026 với công suất 800 - 1.000 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn của người dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.