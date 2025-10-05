Hàng nghìn gốc đào Nhật Tân xác xơ sau khi nước lũ rút

"Ngay sau đợt ngập bão Yagi năm ngoái, tôi phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua cây giống, phân bón... để gieo trồng lại từ đầu, sắp gần tới vụ thu hoạch cho mùa Tết năm nay thì hàng trăm gốc đào tại 5 sào vườn nhà tôi chết khô vì đợt ngập lụt vừa rồi. Sắp tới lại thêm một cơn bão nữa, tôi chưa biết phải xoay xở tiếp như thế nào. Chỉ riêng đợt ngập vừa rồi làm tôi thiệt hại khoảng 300 triệu", chị Đỗ Thùy Hương (40 tuổi) nói.