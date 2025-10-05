Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hàng nghìn gốc đào Nhật Tân xác xơ sau khi nước lũ rút

  • Chủ nhật, 5/10/2025 19:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), mực nước lũ sông Hồng rút dần, để lại hàng vạn gốc đào tại các làng đào Nhật Tân, Phú Thượng bị úng rễ, chết xơ xác.

dao nhat tan bi chet anh 1

Gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), mực nước lũ sông Hồng, sông Đuống dâng cao nhiều ngày khiến hàng vạn gốc đào và cây hoa màu tại vườn trồng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà) và vườn đào Phú Thượng (phường Phú Thượng) bị úng rễ, chết xơ xác.
dao nhat tan bi chet anh 2

Ghi nhận ngày 5/10, nước sông Hồng đã bắt đầu rút dần khỏi các vườn đào ở Nhật Tân.
dao nhat tan bi chet anh 3

Tuy nhiên, sau gần một tuần bị nước lũ nhấn chìm, làng đào Nhật Tân trở nên hoang tàn, nhuộm màu bùn vàng sậm. Những gốc đào sau nhiều ngày chìm trong nước đã hoàn toàn bị hỏng và thối rữa.
dao nhat tan bi chet anh 4

Ngay sau những ngày mưa ngập, thời tiết chuyển sang nắng gắt khiến phần lớn cây đào chết khô, thân cây nứt nẻ. Trước đó vào năm 2024, nhiều hộ trồng đào tại khu vực này cũng mất trắng sau bão Yagi do nước ngập tràn vào.
dao nhat tan bi chet anh 5

Một số hộ trồng đào tranh thủ dọn dẹp lều lán, trục vớt nông cụ sản xuất ngay sau khi nước lũ rút dần. Người dân tại đây cho biết các hộ nuôi trồng sẽ tiến hành tuốt lá cho đào để kịp ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán khoảng hơn một tháng nữa, nhưng nhiều gốc cây hiện đã chết không thể cứu chữa, các cây còn sót lại cũng không thể cho ra hoa đẹp.
dao nhat tan bi chet anh 6

"Ngay sau đợt ngập bão Yagi năm ngoái, tôi phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua cây giống, phân bón... để gieo trồng lại từ đầu, sắp gần tới vụ thu hoạch cho mùa Tết năm nay thì hàng trăm gốc đào tại 5 sào vườn nhà tôi chết khô vì đợt ngập lụt vừa rồi. Sắp tới lại thêm một cơn bão nữa, tôi chưa biết phải xoay xở tiếp như thế nào. Chỉ riêng đợt ngập vừa rồi làm tôi thiệt hại khoảng 300 triệu", chị Đỗ Thùy Hương (40 tuổi) nói.
dao nhat tan bi chet anh 7

Nước lũ rút đi để lại những hàng cây đào, hoa màu xác xơ, thối rữa.

dao nhat tan bi chet anh 8

Khác với những gốc đào bị nước nhấn chìm, hàng trăm bình quất được trồng trong bình, người dân kịp kê lên chỗ cao, giảm bớt nguy cơ úng, ngập gây thiệt hại lớn.
dao nhat tan bi chet anh 9

Hình ảnh tại thôn Tráng Việt (xã Mê Linh) ngày 5/10. Dù đã gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), nước lũ vẫn bao trùm khắp khu vực đồng ruộng và đường đi tại đây, khiến các hoạt động sản xuất, nuôi trồng của hàng chục hộ dân bị tê liệt. Mê Linh cũng là địa phương trồng nhiều loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của nhân dân Thủ đô.
dao nhat tan bi chet anh 10

Một trang trại gà của người dân thôn Tráng Việt chìm sâu dưới dòng nước đục ngầu.

dao nhat tan bi chet anh 11

Đã 4 ngày nay, chị Bình (người dân thôn Tráng Việt) phải sử dụng thuyền làm phương tiện di chuyển chính để tới khu vực đồng ruộng của mình để tiếp tục trồng trọt, sản xuất. "Nhiều ngày rồi mà nước lũ vẫn xuống rất chậm khiến các hoạt động sản xuất và đi lại của người dân bị tê liệt. Tôi luôn hỗ trợ bà con di chuyển bằng thuyền tới các khu vườn, đồng ruộng để tiếp tục sản xuất. Dù vậy, nhiều hộ dân đã coi như mất trắng sau trận lũ này, toàn bộ hoa màu đã bị ngập úng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng", chị Bình nói.
dao nhat tan bi chet anh 12

Sau nhiều ngày ngập úng, dù đã dùng các phương pháp bao bọc, hạn chế thiệt hại nhưng toàn bộ diện tích cây hoa màu cũng đã chết hết, khiến các hộ nuôi trồng lao đao.

Lang dao Nhat Tan tan hoang sau bao Bualoi hinh anh

Làng đào Nhật Tân tan hoang sau bão Bualoi

08:31 3/10/2025 08:31 3/10/2025

0

Hai ngày sau trận mưa lớn tại Hà Nội, mực nước lũ sông Hồng, sông Đuống vẫn lên rất cao, nhấn chìm nhiều căn nhà, bãi bồi và hàng vạn gốc đào, quất tại các vườn trồng ven sông.

Đinh Hà

đào nhật tân bị chết đào nhật tân ngập bão hà nội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý