Hàng nghìn gốc đào Nhật Tân xác xơ sau khi nước lũ rút

Gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), mực nước lũ sông Hồng, sông Đuống dâng cao nhiều ngày khiến hàng vạn gốc đào và cây hoa màu tại vườn trồng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà) và vườn đào Phú Thượng (phường Phú Thượng) bị úng rễ, chết xơ xác.
Ghi nhận ngày 5/10, nước sông Hồng đã bắt đầu rút dần khỏi các vườn đào ở Nhật Tân.
Tuy nhiên, sau gần một tuần bị nước lũ nhấn chìm, làng đào Nhật Tân trở nên hoang tàn, nhuộm màu bùn vàng sậm. Những gốc đào sau nhiều ngày chìm trong nước đã hoàn toàn bị hỏng và thối rữa.
Ngay sau những ngày mưa ngập, thời tiết chuyển sang nắng gắt khiến phần lớn cây đào chết khô, thân cây nứt nẻ. Trước đó vào năm 2024, nhiều hộ trồng đào tại khu vực này cũng mất trắng sau bão Yagi do nước ngập tràn vào.
Một số hộ trồng đào tranh thủ dọn dẹp lều lán, trục vớt nông cụ sản xuất ngay sau khi nước lũ rút dần. Người dân tại đây cho biết các hộ nuôi trồng sẽ tiến hành tuốt lá cho đào để kịp ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán khoảng hơn một tháng nữa, nhưng nhiều gốc cây hiện đã chết không thể cứu chữa, các cây còn sót lại cũng không thể cho ra hoa đẹp.
"Ngay sau đợt ngập bão Yagi năm ngoái, tôi phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua cây giống, phân bón... để gieo trồng lại từ đầu, sắp gần tới vụ thu hoạch cho mùa Tết năm nay thì hàng trăm gốc đào tại 5 sào vườn nhà tôi chết khô vì đợt ngập lụt vừa rồi. Sắp tới lại thêm một cơn bão nữa, tôi chưa biết phải xoay xở tiếp như thế nào. Chỉ riêng đợt ngập vừa rồi làm tôi thiệt hại khoảng 300 triệu", chị Đỗ Thùy Hương (40 tuổi) nói.
Nước lũ rút đi để lại những hàng cây đào, hoa màu xác xơ, thối rữa.
Khác với những gốc đào bị nước nhấn chìm, hàng trăm bình quất được trồng trong bình, người dân kịp kê lên chỗ cao, giảm bớt nguy cơ úng, ngập gây thiệt hại lớn.
Hình ảnh tại thôn Tráng Việt (xã Mê Linh) ngày 5/10. Dù đã gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), nước lũ vẫn bao trùm khắp khu vực đồng ruộng và đường đi tại đây, khiến các hoạt động sản xuất, nuôi trồng của hàng chục hộ dân bị tê liệt. Mê Linh cũng là địa phương trồng nhiều loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của nhân dân Thủ đô.
Một trang trại gà của người dân thôn Tráng Việt chìm sâu dưới dòng nước đục ngầu.
Đã 4 ngày nay, chị Bình (người dân thôn Tráng Việt) phải sử dụng thuyền làm phương tiện di chuyển chính để tới khu vực đồng ruộng của mình để tiếp tục trồng trọt, sản xuất. "Nhiều ngày rồi mà nước lũ vẫn xuống rất chậm khiến các hoạt động sản xuất và đi lại của người dân bị tê liệt. Tôi luôn hỗ trợ bà con di chuyển bằng thuyền tới các khu vườn, đồng ruộng để tiếp tục sản xuất. Dù vậy, nhiều hộ dân đã coi như mất trắng sau trận lũ này, toàn bộ hoa màu đã bị ngập úng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng", chị Bình nói.
Sau nhiều ngày ngập úng, dù đã dùng các phương pháp bao bọc, hạn chế thiệt hại nhưng toàn bộ diện tích cây hoa màu cũng đã chết hết, khiến các hộ nuôi trồng lao đao.