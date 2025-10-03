Làng đào Nhật Tân tan hoang sau bão Bualoi

Ghi nhận trong ngày 1 và 2/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 1. Mực nước sông Hồng lên rất nhanh kèm mưa lớn những ngày vừa qua, khiến các khu vực bãi bồi, khu dân cư ven sông Hồng đoạn qua địa phận Hà Nội chìm trong biển nước.

Bãi trồng đào ven sông của người dân phường Phú Thượng bị nước lũ nhấn chìm. Trước đó vào năm 2024, nhiều hộ trồng đào tại khu vực này cũng mất trắng sau bão Yagi do nước ngập tràn vào.

Tại nhiều khu vực trồng đào Phú Thượng, mực nước vẫn còn lên quá đầu người. Nhiều người phải chèo thuyền để tiếp cận các lều lán ở xa nhằm trục vớt nông cụ sản xuất. Nhiều hộ dân lo lắng nếu nước không sớm rút, các gốc đào sẽ không còn khả năng cứu chữa, cảnh 'trắng tay' sẽ xảy ra hai năm liên tiếp.

Bà Phạm Thị Đường (phường Phú Thượng) lội bì bõm trong dòng nước để kiểm tra các cây hoa màu còn sống sót sau trận lũ. "Nhà tôi có 7 sào trồng đào đều chìm sâu trong nước lũ, chỉ mong nước rút để sớm cứu vớt được những gốc đào to, còn những cây vừa và nhỏ thì đều chết rồi, chỉ khoảng 1/3 vườn đào còn hy vọng cứu chữa. Vụ đào năm ngoái nhà tôi đã trắng tay do bão rồi, năm nay dự kiến chúng tôi thiệt hại khoảng 400 triệu", bà Đường nói.

Tại khu dân cư sát chân cầu Long Biên trong chiều 2/10 vẫn còn ngập sâu, khu vực vườn hoa cải tạo và khu vực tăng gia sản xuất của người dân cạnh đó cũng đã chìm trong nước, nhiều hộ dân phải di tản chờ ngày nước rút.

Một khu vui chơi của trẻ em tại một khu dân cư ven sông Hồng vẫn chìm sâu trong dòng nước lũ. “Khu vực công viên ngoài trời để cho con trẻ có không gian nô đùa, nhưng cứ năm nào mưa lớn, công viên cũng ngập trong biển nước”, Bà Hoàng Thị Hoan (87 tuổi) nói.

Hiện nước lũ vẫn đang rút chậm, nhiều hộ dân bắt đầu trở về nhà dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Dù đã di dời phần lớn tài sản khi nước lũ tràn vào, nhưng nhiều đồ đạc của người dân vẫn bị hư hỏng.

“Tôi sống ở đây hơn 5 năm, đi làm thuê bên ngoài vất vả mới đủ tiền thuê trọ. Năm nào mưa lớn, nước cũng cao quá nửa đầu gối, chỉ mong nước rút, đường khô, tôi còn tiếp tục mưu sinh”, bà Nguyễn Thị Dung, hộ dân sinh sống tại khu xóm trọ tạm phía sau chợ Long Biên, chia sẻ.

Nhà bà Nguyễn Thị Liên (70 tuổi) là một trong những căn trọ không bị ảnh hưởng khi mực nước lũ dâng cao tại khu xóm trọ tạm phía sau chợ Long Biên. “Nhà còn chỗ trống, lại thương bà con cùng xóm nên tôi cho mọi người để nhờ tài sản chờ ngày nước rút” bà Liên chia sẻ. Bà còn cung cấp chỗ ngủ miễn phí cho người dân đến khi nước rút.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng nặng do mưa lớn khiến cuộc sống của hàng triệu hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề.

Chiều 30/9, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các tuyến phố cổ ngập nặng, nước hồ Gươm tràn bờ.

Sáng 30/9, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, giao thông xáo trộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.