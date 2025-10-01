Bãi tắm nổi tiếng tại Huế hoang tàn sau bão số 10

|
Ghi nhận tại khu vực bãi tắm Phú Thuận, đặc biệt đoạn gần đập Hòa Duân, chỉ sau thời gian ngắn cơn bão số 10 kèm triều cường dữ dội tràn qua, khung cảnh nên thơ của địa điểm du lịch nổi tiếng xứ Huế trở nên tan hoang, tiêu điều đến chạnh lòng.
Tuyến đường bê tông dài khoảng 200 m trước bãi tắm đã bị sóng dữ đánh vỡ thành từng mảng nằm ngổn ngang bên mép nước. Sóng biển cuốn trôi bờ đá giữ cát, ăn sâu vào đất liền, kéo theo sự sụp đổ của những tấm bê tông lát đường và vỉa hè. Nhiều vị trí đường dạo bộ bị khoét sâu, tạo thành hầm hố nguy hiểm.
Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn dọc bờ biển cũng bị hư hỏng nặng. Trụ đèn chiếu sáng kiên cố bị gió bão kết hợp triều cường quật đổ, móng đúc bằng bê tông bị sóng nhổ bật khỏi nền đất, dây cáp điện và ống bọc bảo hộ bị kéo căng, trơ ra giữa đống đổ nát.
Ngoài phá hủy bờ bao kiên cố và đường sá, bão gió kèm sóng lớn còn cuốn nhiều vật thể lớn từ ngoài biển vào bên trong. Đáng chú ý, một phao tiêu báo hiệu hàng hải màu vàng cam không rõ nguồn gốc bị sóng lớn đánh dạt vào gần bờ, án ngữ giữa khu vực từng là lối đi bộ.
Triều cường, sóng lớn mang hàng khối cát biển tràn vào các hàng quán, nhà mái che ven bờ, phủ lớp dày lên toàn bộ mặt nền. Đá hộc và rác biển biến khu vực kinh doanh dịch vụ bãi tắm thành nơi hoang tàn. Nhiều tảng đá hộc lớn dùng gia cố bờ bao đã bị sóng lớn đánh bật lên đường xô vào tận các hàng quán.
Đây không phải lần đầu bãi biển nổi tiếng tại phường Thuận An hứng chịu thiệt hại do thiên tai. Chỉ một năm trước đó, cơn bão số 6 năm 2024 từng làm hư hỏng khoảng 300 m đường bê tông, bờ biển ăn sâu vào đất liền 100 m, sóng biển cuốn trôi gần 700 m3 đá hộc và 3.000 bao cát gia cố.
Năm nay, khi vào mùa thiên tai, cơn bão số 10 lại tàn phá, gây tái sạt lở tuyến đường du lịch Phú Thuận và bờ biển dài hơn 150 m, xâm thực sâu 70 m, gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng.
Theo chính quyền địa phương, toàn bộ đoạn bờ biển qua phường Thuận An, gồm khu vực xã Phú Thuận cũ, dài khoảng 1 km hiện bị sạt lở nặng, biển xâm thực ăn sâu vào đất liền từ 50 đến 100 m, ảnh hưởng trực tiếp 100 hộ dân. Nguy cơ hình thành mở cửa biển mới tại Thuận An đang hiện hữu.
Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết bãi biển Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cũ) từng bị vỡ tạo cửa biển mới trong trận đại hồng thủy tháng 11/1999, đến năm 2001 mới được hàn khẩu trở lại. Tại khu vực từng mở cửa biển năm 1999, hiện khoảng cách từ mép nước biển đến bờ đầm phá Tam Giang chỉ còn 250 m, rất nguy hiểm khi có bão lũ lớn. Trước tình hình cấp bách này, Chủ tịch UBND phường Thuận An kiến nghị UBND TP Huế sớm có phương án xử lý khẩn cấp để ngăn sạt lở tiếp diễn.
Kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển tại Thuận An, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND TP Huế, yêu cầu phường Thuận An khẩn trương thống kê, báo cáo thiệt hại để thành phố kịp thời bố trí kinh phí, ban bố tình trạng khẩn cấp tại điểm sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hạ tầng ven biển.
Về lâu dài, TP Huế đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí khoảng 400 tỷ đồng nhằm xử lý khẩn cấp 2 km bờ biển đoạn qua phường Thuận An và xã Vinh Lộc (huyện Phú Lộc cũ) để đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến bờ biển xung yếu tại Huế vốn chịu nhiều tổn thương do mưa bão từ nhiều năm trở lại đây.
