Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bãi tắm nổi tiếng tại Huế hoang tàn sau bão số 10

  • Thứ tư, 1/10/2025 06:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bão số 10 kết hợp với triều cường dâng cao đã xé toạc tuyến đường bê tông kiên cố phục vụ du lịch và chống sạt lở dọc bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế).

Bai bien Hue bao Bualoi anh 1

Ghi nhận tại khu vực bãi tắm Phú Thuận, đặc biệt đoạn gần đập Hòa Duân, chỉ sau thời gian ngắn cơn bão số 10 kèm triều cường dữ dội tràn qua, khung cảnh nên thơ của địa điểm du lịch nổi tiếng xứ Huế trở nên tan hoang, tiêu điều đến chạnh lòng.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 2

Tuyến đường bê tông dài khoảng 200 m trước bãi tắm đã bị sóng dữ đánh vỡ thành từng mảng nằm ngổn ngang bên mép nước. Sóng biển cuốn trôi bờ đá giữ cát, ăn sâu vào đất liền, kéo theo sự sụp đổ của những tấm bê tông lát đường và vỉa hè. Nhiều vị trí đường dạo bộ bị khoét sâu, tạo thành hầm hố nguy hiểm.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 3

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn dọc bờ biển cũng bị hư hỏng nặng. Trụ đèn chiếu sáng kiên cố bị gió bão kết hợp triều cường quật đổ, móng đúc bằng bê tông bị sóng nhổ bật khỏi nền đất, dây cáp điện và ống bọc bảo hộ bị kéo căng, trơ ra giữa đống đổ nát.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 4

Ngoài phá hủy bờ bao kiên cố và đường sá, bão gió kèm sóng lớn còn cuốn nhiều vật thể lớn từ ngoài biển vào bên trong. Đáng chú ý, một phao tiêu báo hiệu hàng hải màu vàng cam không rõ nguồn gốc bị sóng lớn đánh dạt vào gần bờ, án ngữ giữa khu vực từng là lối đi bộ.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 5

Triều cường, sóng lớn mang hàng khối cát biển tràn vào các hàng quán, nhà mái che ven bờ, phủ lớp dày lên toàn bộ mặt nền. Đá hộc và rác biển biến khu vực kinh doanh dịch vụ bãi tắm thành nơi hoang tàn. Nhiều tảng đá hộc lớn dùng gia cố bờ bao đã bị sóng lớn đánh bật lên đường xô vào tận các hàng quán.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 6

Đây không phải lần đầu bãi biển nổi tiếng tại phường Thuận An hứng chịu thiệt hại do thiên tai. Chỉ một năm trước đó, cơn bão số 6 năm 2024 từng làm hư hỏng khoảng 300 m đường bê tông, bờ biển ăn sâu vào đất liền 100 m, sóng biển cuốn trôi gần 700 m3 đá hộc và 3.000 bao cát gia cố.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 7Bai bien Hue bao Bualoi anh 8Bai bien Hue bao Bualoi anh 9Bai bien Hue bao Bualoi anh 10

Năm nay, khi vào mùa thiên tai, cơn bão số 10 lại tàn phá, gây tái sạt lở tuyến đường du lịch Phú Thuận và bờ biển dài hơn 150 m, xâm thực sâu 70 m, gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 11

Theo chính quyền địa phương, toàn bộ đoạn bờ biển qua phường Thuận An, gồm khu vực xã Phú Thuận cũ, dài khoảng 1 km hiện bị sạt lở nặng, biển xâm thực ăn sâu vào đất liền từ 50 đến 100 m, ảnh hưởng trực tiếp 100 hộ dân. Nguy cơ hình thành mở cửa biển mới tại Thuận An đang hiện hữu.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 12Bai bien Hue bao Bualoi anh 13

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết bãi biển Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cũ) từng bị vỡ tạo cửa biển mới trong trận đại hồng thủy tháng 11/1999, đến năm 2001 mới được hàn khẩu trở lại. Tại khu vực từng mở cửa biển năm 1999, hiện khoảng cách từ mép nước biển đến bờ đầm phá Tam Giang chỉ còn 250 m, rất nguy hiểm khi có bão lũ lớn. Trước tình hình cấp bách này, Chủ tịch UBND phường Thuận An kiến nghị UBND TP Huế sớm có phương án xử lý khẩn cấp để ngăn sạt lở tiếp diễn.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 14

Kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển tại Thuận An, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND TP Huế, yêu cầu phường Thuận An khẩn trương thống kê, báo cáo thiệt hại để thành phố kịp thời bố trí kinh phí, ban bố tình trạng khẩn cấp tại điểm sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hạ tầng ven biển.
Bai bien Hue bao Bualoi anh 15

Về lâu dài, TP Huế đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí khoảng 400 tỷ đồng nhằm xử lý khẩn cấp 2 km bờ biển đoạn qua phường Thuận An và xã Vinh Lộc (huyện Phú Lộc cũ) để đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến bờ biển xung yếu tại Huế vốn chịu nhiều tổn thương do mưa bão từ nhiều năm trở lại đây.
Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Hà Nội ngập từ sáng đến đêm do ảnh hưởng của bão số 10

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng nặng do mưa lớn khiến cuộc sống của hàng triệu hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề.

10 giờ trước

Nước hồ Gươm tràn bờ, nhiều tuyến phố cổ ngập sâu

Chiều 30/9, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các tuyến phố cổ ngập nặng, nước hồ Gươm tràn bờ.

12 giờ trước

Lũ đổ về nhấn chìm toàn xã, ngập sâu hơn 7 m

Sau mưa lớn, nước lũ dồn dập đổ về khiến cả xã Nghĩa Hành (Nghệ An) ngập sâu trong nước. Toàn bộ 21/21 xóm bị ngập trong lũ.

1 giờ trước

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/bai-tam-noi-tieng-tai-hue-hoang-tan-sau-bao-so-10-post1782810.tpo

Ngọc Văn - Thế Nghĩa/Tiền Phong

Bãi biển Huế bão Bualoi Thừa Thiên Huế Triều cường Bão Bãi tắm Phú Thuận Bãi biển Huế Bão số 10 Bão Bualoi

  • Triều cường

    Triều cường

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý