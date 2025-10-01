Lũ đổ về nhấn chìm toàn xã, ngập sâu hơn 7 m

Sau mưa lớn, nước lũ dồn dập đổ về khiến cả xã Nghĩa Hành (Nghệ An) ngập sâu trong nước. Toàn bộ 21/21 xóm bị ngập trong lũ.

Đêm 30/9, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch xã Nghĩa Hành (Nghệ An), cho biết hiện trên địa bàn xã không còn mưa nhưng nước từ sông Lam, sông Con liên tiếp đổ về khiến mực nước dâng cao, nhấn chìm toàn bộ 21 xóm của xã Nghĩa Hành.

Toàn bộ 21/21 xóm của xã Nghĩa Hành bị ngập trong lũ.

Theo báo cáo của xã Nghĩa Hành, do ảnh hưởng của bão số 10 nên từ 23h đêm 28/9 xã này xảy ra mưa lớn. 3h sáng 30/9, lũ trên sông bắt đầu đổ về, dâng nhanh. Đến tối 30/9, toàn bộ 21/21 xóm của xã Nghĩa Hành đều bị ngập trong lũ. Trong đó có 17 xóm bị ngập sâu.

Trong đêm nước lũ dâng, chính quyền địa phương liên tục đến hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Chủ tịch xã Nghĩa Hành Nguyễn Xuân Nam cho biết, các con đường lớn nhỏ trên địa bàn xã đều đã bị ngập. Duy nhất đường mòn Hồ Chí Minh vẫn còn thông suốt thì đến tối 30/9 cũng đã bị ngập một số đoạn.

Do các phương tiện thuyền bè trên địa bàn hạn chế, chủ yếu là thuyền nhỏ nên việc cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong ngày 30/9, xã Nghĩa Hành đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai tuyên truyền vận động, hỗ trợ người và tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

“Từ 3h sáng khi nước lũ về, các lực lượng được huy động tối đa đến các khu vực dân cư để hỗ trợ người dân di dời. Tuy nhiên nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thì nguy cơ rất lớn”, ông Nguyễn Xuân Nam nói và cho biết, đây là trận lụt lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn trong vòng hàng chục năm qua.

Nước liên tục dâng cao nên tài sản người dân đã di dời ra khu vực cao hơn nhưng tiếp tục bị ngập.

Chính quyền xã Nghĩa Hành và các lực lượng chèo thuyền đưa mỳ tôm, nước đến người dân trong vùng lũ.