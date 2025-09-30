Hà Nội ngập từ sáng đến đêm do ảnh hưởng của bão số 10

Cơn mưa nặng hạt ngay trong giờ tan tầm khiến việc đưa đón con của các bậc phụ huynh thêm khó khăn. Ghi nhận tại trường tiểu học Thăng Long nằm trên đường Phùng Hưng, nhiều bậc phụ huynh phải để lại xe từ rất ra, lội nước bì bõm để đón con về an toàn.