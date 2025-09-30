Hà Nội ngập từ sáng đến đêm do ảnh hưởng của bão số 10

|
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, những cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội từ đêm 29/9 gây ngập nặng nhiều tuyến đường, khu dân cư tại Hà Nội. Ghi nhận lúc 15h tại đường Láng Hạ ngập sâu khoảng 80 cm gây cản trở giao thông, nhiều tài xế xe máy lựa chọn xuống xe dắt bộ qua đoạn đường ngập.
|
Nhiều tuyến đường tại Hà Nội chìm trong nước, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tại đường Nguyễn Thái Học, ngập úng kéo dài hàng km.
|
Tình hình giao thông tê liệt tại đường Nguyễn Thái Học, nhiều phương tiện đứng chôn chân tại chỗ mà không dám di chuyển.
|
Đường Phùng Hưng lúc 16h30 chìm trong biển nước, lực lượng chức năng phải căng dây cảnh báo, hạn chế các phương tiện di chuyển vào trong.
|
Cơn mưa nặng hạt ngay trong giờ tan tầm khiến việc đưa đón con của các bậc phụ huynh thêm khó khăn. Ghi nhận tại trường tiểu học Thăng Long nằm trên đường Phùng Hưng, nhiều bậc phụ huynh phải để lại xe từ rất ra, lội nước bì bõm để đón con về an toàn.
|
Lực lượng công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và phương tiện vẫn tiếp tục ứng trực tại hiện trường để vận hành các trạm bơm, đảm bảo khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm úng ngập, đồng thời hướng dẫn người tham gia giao thông tìm đường thoát khỏi điểm ngập úng.
|
Các du khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ trước tình trạng ngập úng trên nhiều tuyến phố cổ Hà Nội. Có du khách còn nhờ tới sự hỗ trợ của tài xế xích lô để vượt qua điểm ngập.
|
Một chiếc ôtô hạng sang chết máy trên đường Lý Nam Đế.
|
|
Khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp giáp với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chìm trong biển nước.
|
Tại ngã tư Liễu Giai - Kim Mã, nước dâng gần 1 m, khiến phương tiện không thể lưu thông, nhiều người phải dắt bộ hoặc chờ cứu hộ. Dù mưa đã ngớt từ lâu, giao điểm này vẫn chưa rút nước, giao thông tê liệt
|
Nước ngập sâu gây nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua khu vực này. "Xe tôi chết máy giữa dòng nước, ngập đến nửa người nên không thể tự dắt nổi, đi lại quá khó khăn để về đến nhà", chị Nguyễn Thị Ngân (38 tuổi, phường Trung Kính) chia sẻ.
|
Lực lượng CSGT có mặt túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn người đi đường cách thoát khỏi điểm ngập.
|
Thời điểm 20h30, tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô) dù mưa đã tạnh, mực nước vẫn rút chậm khiến cả tuyến đường bị ngập cục bộ.
|
Người dân loay hoay tìm cách vượt qua đoạn ngập tại chân cầu vượt Nguyễn Văn Huyên.
|
Thời điểm 21h trên đường Hoàng Quốc Việt nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, nhiều đoạn ngập cao lên đến yên xe máy.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.