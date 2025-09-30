Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nước hồ Gươm tràn bờ, nhiều tuyến phố cổ ngập sâu

  • Thứ ba, 30/9/2025 19:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 30/9, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các tuyến phố cổ ngập nặng, nước hồ Gươm tràn bờ.

nuoc ho Guom tran bo anh 1

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại khu vực hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều cống thoát nước quanh hồ bị tràn.

nuoc ho Guom tran bo anh 2

Nhiều đoạn nước hồ tràn qua mép đường đi lại
nuoc ho Guom tran bo anh 3

Nước hồ tràn qua đường đi khiến nhiều người dân và du khách ngỡ ngàng vì hiếm khi hồ Gươm xảy ra hiện tượng này.
nuoc ho Guom tran bo anh 4

Du khách nước ngoài đi bộ gần nhà hàng Thủy Tạ.

nuoc ho Guom tran bo anh 5

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
nuoc ho Guom tran bo anh 6

Công nhân thoát nước đang xử lý hố ga sát hồ Gươm.
nuoc ho Guom tran bo anh 7

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa quá lớn trút xuống khiến hồ Gươm không còn khả năng điều hòa. Do đó phải chờ nước bên ngoài rút rồi xả ra.
nuoc ho Guom tran bo anh 8

Dù công nhân thoát nước ứng trực tại các cửa cống quanh hồ liên tục điều tiết nhưng do lượng mưa lớn dẫn đến vẫn nhiều khu vực bị ngập cục bộ.
nuoc ho Guom tran bo anh 9

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã huy động công nhân, thiết bị cùng toàn bộ trạm bơm đầu mối. Công nhân thoát nước ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, vừa vận hành bơm, vừa vớt rác, mở cống, khắc phục cây đổ.
nuoc ho Guom tran bo anh 10

Tại khu vực phố cổ, các tuyến phố Đinh Liệt, Tạ Hiện, Phùng Hưng... ngập sâu
nuoc ho Guom tran bo anh 11

Lý giải việc phố cổ bị ngập sâu, chuyên gia thoát nước Đỗ Duy Mạnh cho biết, không phải đến trận mưa lớn như hôm nay phố cổ mới bị ngập mà chỉ cần lượng mưa ngắn cũng gây ngập.

nuoc ho Guom tran bo anh 12

Theo ông Mạnh, khả năng thoát nước khu vực phố cổ chỉ đáp ứng lượng mưa 310 mm/2 ngày, đến nay lượng mưa đã vượt quá khối lượng này rất nhiều.
nuoc ho Guom tran bo anh 13

Một vấn đề quan trọng khác là hệ thống thoát nước này được xây dựng từ những năm 1954 đến nay đã xuống cấp, không thể đảm bảo thoát nước như trước.
nuoc ho Guom tran bo anh 14

Cộng thêm việc nhiều nhà hàng khu vực này thường xả thải dầu mỡ ra cống thoát nước gây ách tắc.
nuoc ho Guom tran bo anh 15

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm 30/9, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi trên 50 mm trong vài giờ. Nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp rất cao, kèm nguy cơ giông, lốc, sét.
