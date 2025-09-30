Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Chèo thuyền đi làm giữa khu đô thị ở Hà Nội

  • Thứ ba, 30/9/2025 11:45 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sáng 30/9, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, giao thông xáo trộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

ngap sau bao so 10 anh 1

Sáng 30/9, ghi nhận ở nhiều khu vực tại Hà Nội, mưa lớn xối xả kéo dài, nhiều tuyến phố ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10. Tại khu vực Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức), nhiều đoạn đường ngập sâu tới hơn 1 m, người dân di chuyển khó khăn.
ngap sau bao so 10 anh 2
Con đường bị ngập khoảng gần 1 m, người dân vất vả vượt qua đoạn ngập và đối mặt với những sóng nước lớn khi ôtô chạy qua.
ngap sau bao so 10 anh 3ngap sau bao so 10 anh 4ngap sau bao so 10 anh 5ngap sau bao so 10 anh 6

Người dân tại đây cho biết mặc dù mực nước ngập không quá sâu so với những lần trước đó, tuy nhiên vẫn khiến công việc kinh doanh và sinh hoạt của các hộ tại đây bị đình trệ.

ngap sau bao so 10 anh 7

Sau nhiều lần đối mặt với tình trạng ngập úng tại Khu đô thị Nam An Khánh, nhiều hộ dân tại đây đã chủ động tìm nhiều cách di chuyển khác nhau để đối phó với nước ngập. Nhiều phương tiện chuyên chở người và đồ dùng được các hộ dân tại đây tự chế tạo và lắp đặt.
ngap sau bao so 10 anh 8

"Do quá quen với tình trạng ngập úng, gia đình tôi đã chế ra chiếc xe kéo này để chở người nhà và đồ dùng sinh hoạt ra khỏi điểm ngập úng an toàn, không để việc mưa ngập làm ảnh hưởng tới công việc của mỗi người", Trần Minh Tuấn (18 tuổi) nói.

ngap sau bao so 10 anh 9

"Tôi thường mang chiếc thuyền này ra ngoài để di chuyển mỗi khi mưa ngập, đồng thời hỗ trợ các hộ dân sinh sống tại đây di chuyển ra ngoài điểm ngập. Sáng nay, tôi đã hỗ trợ được nhiều người di chuyển tài sản, chở các cụ già và trẻ nhỏ ra khỏi điểm ngập để không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của mỗi người", Nguyễn Đức Sang (18 tuổi) chia sẻ.
ngap sau bao so 10 anh 10

Tầng một của ngôi biệt thự ở khu đô thị Nam An Khánh bị ngập sâu dù người dân đã lắp đặt các thanh chắn nước tràn vào.

ngap sau bao so 10 anh 11

Tại khu vực này, cũng ghi nhận nhiều phương tiện chết máy do nước vào động cơ, tài xế phải nhờ tới sự hỗ trợ của các xe cứu hộ, kéo xe ra khỏi khu vực ngập.
ngap sau bao so 10 anh 12

Ghi nhận tại khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập cao tới đầu gối, việc di chuyển giao thông găp khó khăn.
ngap sau bao so 10 anh 13ngap sau bao so 10 anh 14ngap sau bao so 10 anh 15ngap sau bao so 10 anh 16

Người dân chọn cách dắt bộ qua những đoạn ngập cao để an toàn cho bản thân cũng như phương tiện di chuyển cá nhân.
ngap sau bao so 10 anh 17

Tuy nhiên, không ít xe bị ngập nước vào khoang động cơ, gây hư hỏng, hàng loạt xe xếp gọn vào vỉa hè để cứu hộ đến sửa tại chỗ.
ngap sau bao so 10 anh 18

"Trên đường đi làm, tôi cũng lường trước được đường Mỹ Đình sẽ ngập nhiều do ảnh hưởng của bão nhưng khi đi qua đoạn này, nước ngập tràn vào lọc gió, khiến xe bị ngạt và chập động cơ bên trong", Vũ Thu Uyên (sinh năm 2002, phường Dịch Vọng) chia sẻ.

TP.HCM - ‘đại công trường’ chống ngập

Ngập úng không chỉ là nỗi ám ảnh thường trực ở TP.HCM, mà còn là bài toán thách thức mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại.

1 giờ trước

Sau đêm cơn bão Bualoi quét qua làng

Sau đêm bão Bualoi quét qua, làng chài nhỏ ven biển Hà Tĩnh tan hoang, nhiều mái nhà bị cuốn bay, cuộc sống người dân đảo lộn trong cảnh thiếu thốn và mất mát.

7 giờ trước

32 người chết và mất tích do bão Bualoi, hơn 100.000 nhà dân tốc mái

Tính đến tối 29/9, đã có 19 người thiệt mạng do bão Bualoi, 13 người mất tích, 82 người bị thương và 8 người vẫn mất liên lạc. Riêng Ninh Bình có 33 trường hợp thương vong.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Đinh Hà - Trần Hiền

ngập sau bão số 10 Hà Nội ngập hà nội bão số 10

