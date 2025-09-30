Chèo thuyền đi làm giữa khu đô thị ở Hà Nội

Sáng 30/9, ghi nhận ở nhiều khu vực tại Hà Nội , mưa lớn xối xả kéo dài, nhiều tuyến phố ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10. Tại khu vực Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức), nhiều đoạn đường ngập sâu tới hơn 1 m, người dân di chuyển khó khăn.

Người dân tại đây cho biết mặc dù mực nước ngập không quá sâu so với những lần trước đó, tuy nhiên vẫn khiến công việc kinh doanh và sinh hoạt của các hộ tại đây bị đình trệ.

Sau nhiều lần đối mặt với tình trạng ngập úng tại Khu đô thị Nam An Khánh, nhiều hộ dân tại đây đã chủ động tìm nhiều cách di chuyển khác nhau để đối phó với nước ngập. Nhiều phương tiện chuyên chở người và đồ dùng được các hộ dân tại đây tự chế tạo và lắp đặt.

"Do quá quen với tình trạng ngập úng, gia đình tôi đã chế ra chiếc xe kéo này để chở người nhà và đồ dùng sinh hoạt ra khỏi điểm ngập úng an toàn, không để việc mưa ngập làm ảnh hưởng tới công việc của mỗi người", Trần Minh Tuấn (18 tuổi) nói.

"Tôi thường mang chiếc thuyền này ra ngoài để di chuyển mỗi khi mưa ngập, đồng thời hỗ trợ các hộ dân sinh sống tại đây di chuyển ra ngoài điểm ngập. Sáng nay, tôi đã hỗ trợ được nhiều người di chuyển tài sản, chở các cụ già và trẻ nhỏ ra khỏi điểm ngập để không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của mỗi người", Nguyễn Đức Sang (18 tuổi) chia sẻ.

Tầng một của ngôi biệt thự ở khu đô thị Nam An Khánh bị ngập sâu dù người dân đã lắp đặt các thanh chắn nước tràn vào.

Tại khu vực này, cũng ghi nhận nhiều phương tiện chết máy do nước vào động cơ, tài xế phải nhờ tới sự hỗ trợ của các xe cứu hộ, kéo xe ra khỏi khu vực ngập.

Ghi nhận tại khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập cao tới đầu gối, việc di chuyển giao thông găp khó khăn.

Người dân chọn cách dắt bộ qua những đoạn ngập cao để an toàn cho bản thân cũng như phương tiện di chuyển cá nhân.

Tuy nhiên, không ít xe bị ngập nước vào khoang động cơ, gây hư hỏng, hàng loạt xe xếp gọn vào vỉa hè để cứu hộ đến sửa tại chỗ.

"Trên đường đi làm, tôi cũng lường trước được đường Mỹ Đình sẽ ngập nhiều do ảnh hưởng của bão nhưng khi đi qua đoạn này, nước ngập tràn vào lọc gió, khiến xe bị ngạt và chập động cơ bên trong", Vũ Thu Uyên (sinh năm 2002, phường Dịch Vọng) chia sẻ.

Ngập úng không chỉ là nỗi ám ảnh thường trực ở TP.HCM, mà còn là bài toán thách thức mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại.

Sau đêm bão Bualoi quét qua, làng chài nhỏ ven biển Hà Tĩnh tan hoang, nhiều mái nhà bị cuốn bay, cuộc sống người dân đảo lộn trong cảnh thiếu thốn và mất mát.

Tính đến tối 29/9, đã có 19 người thiệt mạng do bão Bualoi, 13 người mất tích, 82 người bị thương và 8 người vẫn mất liên lạc. Riêng Ninh Bình có 33 trường hợp thương vong.

