Người đàn ông thả hai tay chạy môtô vào đường cấm ở TP.HCM

  • Thứ tư, 7/1/2026 06:41 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý người điều khiển mô tô có hành vi vi phạm luật giao thông gây xôn xao mạng xã hội.

Chiều 6/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển mô tô buông cả hai tay, sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường và chạy vào đường cấm.

Người đàn ông lái mô tô phân khối lớn thả hai tay.

Clip do chính người này gắn camera trên xe ghi lại hành trình khi lái xe qua nhiều tuyến đường, trong đó có tuyến Quốc lộ 1A, Đỗ Mười thuộc địa bàn phường Tam Bình (TP.HCM).

Diễn biến quá trình lưu thông trên đường được người này ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok với dòng trạng thái "một buổi sáng cuối năm 2025".

Chiều cùng ngày, sau khi clip được lan truyền mạng xã hội, đại diện Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm người và phương tiện liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phương tiện là mô tô Yamaha R15 mang biển số 85C1-432.xx, và người điều khiển là người địa phương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thanh niên này thực hiện hành vi buông hai tay khi xe đang di chuyển và vừa cầm điện thoại để nghe/gọi.

